« Ils s’attendaient à ce que j’agisse comme Kajol »: Tanishaa Mukherji au début de sa carrière | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Tanishaa Mukherji s’est récemment confiée sur des comparaisons avec sa sœur Kajol lorsqu’elle est entrée dans l’industrie cinématographique dans une interview avec un grand quotidien. L’actrice de « Neal ‘n’ Nikki » a révélé que les gens s’attendaient à ce qu’elle « ressemble à Kajol, agisse comme Kajol et bat Kajol ». Cependant, Mukherji a estimé que c’était une norme impossible à respecter car il s’agissait de personnes différentes.

Elle a déclaré à ETimes : « Il y a eu des moments dans la vie au début de ma carrière où tout le monde me regardait et s’attendait à ce que je ressemble à Kajol, que j’agisse comme Kajol et que je batte Kajol. a les yeux verts, beaucoup plus grand que moi, les cheveux bouclés et elle ne me ressemble en rien. Je suis sûr qu’elle a dû aussi l’avoir quand maman (Tanuja) était inquiète. Nous avons géré cela et heureusement pour nous, nous avons une mère formidable, qui a cette incroyable confiance en elle. Elle nous disait : « Tu dois briller, vous êtes une personne et vous devez être vous-même. »

Bien que Tanishaa ait été profondément affectée par ces comparaisons lorsqu’elle était plus jeune, maintenant elle ne se sent « triste » que pour les gens qui la comparent.

« Ces choses vous affecteraient quand vous êtes plus jeune. Même maintenant, lorsque les gens font des comparaisons, je me sens triste pour eux. Cela peut sembler un peu égoïste de ma part, mais je ne le calcule pas dans mon cerveau. Il n’y a pas deux personnes dans ce monde peut être comparée. Aucune âme ne peut être comparée à une autre âme. Nous avons tous nos propres individualités. Dès que vous commencez à chérir, les comparaisons passent par la fenêtre », a-t-elle ajouté.

Tanishaa est la fille du cinéaste Shomu Mukherjee et de l’actrice Tanuja Samarth ; elle est aussi la sœur cadette de Kajol. Elle a fait ses débuts d’actrice avec ‘Sssshhh…’ en 2003 et a joué dans plusieurs films tels que ‘Neal N Nikki’ face à Uday Chopra, ‘Popcorn Khao!’, ‘Mast Ho Jao’, ‘Sarkar’, ‘ Tango Charlie’. En 2012, elle a participé à l’émission de télé-réalité controversée » Bigg Boss 7 » et est devenue la première finaliste de l’émission.