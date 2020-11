Ils repoussent le virus (encore et encore et encore)

HONG KONG – Premièrement, ce sont des voyageurs et des étudiants universitaires qui ont ramené le coronavirus à Hong Kong depuis l’Europe et les États-Unis. Ensuite, ce sont les équipages de mer et les clients des bars qui propagent les infections.

Dans la dernière vague, un grand groupe semble avoir commencé dans les salles de danse de salon qui sont populaires auprès des femmes plus âgées, puis progressé vers d’autres salles de danse et restaurants de style banquet.

Pendant une grande partie de l’année, chaque fois que Hong Kong repoussait une flambée de cas de coronavirus, de nouveaux problèmes surgissaient des semaines plus tard, dans d’autres endroits et parmi d’autres populations.

Des schémas similaires sont valables dans d’autres régions d’Asie qui mènent encore des batailles quotidiennes pour empêcher que leurs taux de Covid-19 ne deviennent incontrôlables. Et les dernières vagues d’infection s’avèrent plus difficiles à retracer que les précédentes – tout comme l’hiver oblige plus de gens à l’intérieur et augmente les risques de transmission.