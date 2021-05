«Ils rendent les grenouilles gay! Twitter réagit aux céréales de la fierté gay de Kellogg qui apprennent aux enfants à choisir leurs propres pronoms

L’alliance de Corporate America avec l’activisme LGBT a été portée à la table du petit-déjeuner avec le déploiement d’une nouvelle céréale de la fierté gay de Kellogg’s qui encourage les enfants à choisir leurs propres pronoms.

le «Ensemble avec fierté» les céréales, qui ont été mises en vente dans les magasins à travers les États-Unis la semaine dernière, présentent des cœurs de couleur arc-en-ciel « Saupoudré de paillettes comestibles, » selon Kellogg Co. Il a été produit en collaboration avec la Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD). Kellogg’s fait un don de 3 $ au groupe d’activistes pour chaque boîte achetée lorsque les acheteurs téléchargent leurs reçus via une promotion spéciale.





Together With Pride célébrera que « Peu importe qui vous êtes, qui vous aimez ou quels pronoms vous utilisez, vous êtes trop génial pour tenir dans une boîte, » Dit Kellogg. La présidente de GLAAD, Sarah Kate Ellis, a ajouté que les céréales créeront des opportunités pour les familles « Avoir des conversations sur l’importance de l’acceptation, de la compassion et de la compréhension, » en particulier en ce qui concerne «LGBTQ +» enfants.

La campagne a été moquée sur les réseaux sociaux, de nombreux utilisateurs se demandant ce qu’il était advenu de leurs personnages de dessins animés Kellogg préférés, tels que «Dig’em Frog», la mascotte de Honey Smacks. «Ils rendent les grenouilles homosexuelles» a déclaré un commentateur avec le nom du compte «Alex Jones avait raison.» Le message faisait allusion à Jones, un animateur de radio de droite ridiculisé pour une diatribe dans laquelle il affirmait que les grenouilles étaient devenues homosexuelles par des produits chimiques dans l’eau.

Dave Rubin, l’animateur de talk-show ouvertement gay, a plaisanté: «Je n’avais aucune idée que Tony le tigre et Toucan Sam sortaient ensemble.

Toucan Sam, la mascotte de Froot Loops, est présentée sur le côté de la boîte Together with Pride, où les fans peuvent remplir leurs propres pronoms. L’onglet d’ouverture en haut de la boîte dit, «Soulevez ici pour ouvrir votre cœur.» En dessous se trouve une autre étiquette pour remplir les pronoms.





L’entreprise Kellogg-GLAAD fait partie d’une longue lignée de stratagèmes de marketing sur le thème des homosexuels que les grandes entreprises déploient alors qu’elles préparent des campagnes de signalisation de la vertu pour le mois de la fierté en juin. Par exemple, Mars Inc. a présenté une version sur le thème de la fierté de ses bonbons Skittles, avec les couleurs retirées de son emballage arc-en-ciel et une note disant: «Un seul arc-en-ciel compte pendant la fierté.» Et le fabricant de jouets danois Lego a présenté un modèle à construire avec une toile de fond arc-en-ciel et 11 figurines, chacune avec sa propre coiffure, pour correspondre à chaque couleur.

