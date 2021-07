« Ils peuvent tous l’obtenir »: l’ancienne championne de l’UFC Miesha Tate veut plus de combats après avoir remporté la première victoire par KO en 12 ans lors d’un retour brutal (VIDEO)

L’une des histoires de retour les plus attendues de l’année, la vénérée Tate a montré peu de rouille dans une victoire convaincante qui a permis à Reneau de remporter sa première défaite par élimination directe professionnelle au troisième tour à Las Vegas.

La femme de 34 ans avait parlé de son enthousiasme à revenir pour la première fois depuis ses défaites contre Amanda Nunes et Raquel Pennington en 2016, et elle pouvait désormais affronter Holly Holm, qui était sa précédente victime via une soumission à l’UFC 196 qui lui a valu le titre des poids coq en mars de la même année.

« Je veux laisser cette victoire s’installer », ‘Cupcake’ dit ensuite. « Je ne veux pas être pressé, mais bien sûr, je suis une femme en mission. Je veux atteindre le sommet. Je pense qu’un combat d’ici la fin de l’année est raisonnable.

ELLE EST DE RETOUR! Il est temps d’accueillir @MieshaTateest de retour dans l’Octogone. #UFCVegas31pic.twitter.com/SxeaD0KJD0 – UFC (@ufc) 18 juillet 2021

Après 5 ans d’absence @MieshaTate fait un retour triomphal dans l’Octogone ! 🧁#UFCVegas31pic.twitter.com/QwhrG94mnJ – UFC sur BT Sport (@btsportufc) 18 juillet 2021

« Je vais rentrer à la maison, embrasser mes bébés, profiter de cette victoire durement gagnée, et dans les prochaines semaines, ma direction et mon équipe se regrouperont et nous parlerons à [bosses] et nous allons préparer quelque chose.

« Ils sont tous équitables – ils peuvent tous l’obtenir, respectueusement. Je m’attends à ce qu’ils sortent du bois. Je pense qu’un deuxième combat avec Holly serait génial.

« Il y a beaucoup de femmes dans la division, alors nommez-les toutes. Je ne sais pas où je vais arriver dans le classement pour le moment, mais je ne suis jamais du genre à dire que je mérite ceci ou cela.

La ceinture des poids coq est en place @MieshaTatel’esprit après cette performance ! #UFCVegas31pic.twitter.com/GPT2V6G2A4 – UFC (@ufc) 18 juillet 2021

« Je comprends que je dois continuer à grimper. Mais quel que soit le nom sur cette liste pour atteindre le sommet, ça me va.

« Et je suis sûr que Holly et moi, je n’en doute pas, nous nous battrons à nouveau. »

La championne actuelle Nunes a remporté ses 12 derniers combats, remontant au 14 septembre et comprenant cette victoire au premier tour contre Tate à l’UFC 200 et une victoire sur Holm il y a deux ans.

moi en train de regarder un combat de Miesha Tate avec ma copine :#UFCVegas31pic.twitter.com/gezcc8GHyG – MacMally🍀 (@MacMallyMMA) 18 juillet 2021

Tate croit clairement qu’elle peut venger sa défaite contre le champion des deux divisions, expliquant qu’elle pense qu’elle n’a pas encore réalisé son potentiel en MMA.

« C’est pourquoi je ne pouvais pas rester à la retraite » a-t-elle dit à propos de son affichage dominant contre Reneau.

« J’avais l’impression d’avoir tellement plus à donner et il y a vraiment une meilleure version de moi-même. Je ne voulais pas partir en pensant que je n’avais pas fait de mon mieux. »