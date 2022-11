“Ils peuvent faire plus”: Roy Keane commente la photo de l’équipe d’Allemagne à la Coupe du monde 2022

Roy Keane a discuté de la manifestation photo de l’équipe d’ouverture de la Coupe du monde 2022 en Allemagne et a déclaré que l’équipe pourrait en faire plus.

Les Allemands ont tous mis la main sur la bouche lors de la photo d’équipe avant le match, pour protester de ne pas pouvoir porter leur brassard de capitaine OneLove. La DFB, l’association nationale de football, ont même menacé de poursuites judiciaires.

“Nous voulions utiliser notre brassard de capitaine pour défendre les valeurs que nous portons dans l’équipe nationale d’Allemagne : la diversité et le respect mutuel. Avec d’autres nations, nous voulions que notre voix soit entendue », a lu un article sur le Compte Twitter de l’équipe nationale d’Allemagne (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Roy Keane ne croit pas que les joueurs fassent tout ce qu’ils peuvent pour protester (Crédit image : Getty)

« Il ne s’agissait pas de faire une déclaration politique – les droits de l’homme ne sont pas négociables. Cela devrait être pris pour acquis, mais ce n’est toujours pas le cas.

“C’est pourquoi ce message est si important pour nous. Nous refuser le brassard revient à nous refuser une voix. Nous maintenons notre position”.

Le spécialiste d’ITV, Ian Wright, a décrit la manifestation comme un pas dans la bonne direction – et bien que Roy Keane ait salué cette décision, il a déclaré que cela ne lui semblait toujours pas suffisant et que les joueurs avaient le pouvoir d’aller plus loin.

“Ils voulaient porter le brassard pour faire passer leur protestation et je suis ravi pour eux car ils ont fait quelque chose sur la scène mondiale”, a déclaré Wright. “C’est un moment mondial pour les gens de voir, pour la communauté LGBTQ+ de voir que les gens sont solidaires avec eux. J’espère que les autres équipes feront de même.”

“C’est un geste, c’est un début, je pense toujours qu’ils peuvent faire beaucoup plus”, a déclaré Keane. « Ils disent qu’ils ont été réduits au silence… par qui ?

Lorsque le présentateur Mark Pougatch a demandé si la propre FA des joueurs leur avait demandé de ne pas porter le brassard, Keane n’en avait rien.

Le gardien allemand Manuel Neuer devait porter le brassard OneLove avant qu’il ne soit interdit par la FIFA (Crédit image : Getty)

“Les personnes les plus importantes dans le football sont les supporters et les joueurs”, a-t-il rétorqué. “Utilisez votre voix ! Portez le brassard ! Le leadership est une question d’action, allez-y et faites-le !

“Ça va s’éterniser. Faites-le ! Écoutez, c’est un geste, c’est un début, ils peuvent faire plus.”

Keane a récemment dit à Harry Kane et à d’autres capitaines de “prendre leurs médicaments” et d’accepter la mesure disciplinaire de porter le brassard de protestation.