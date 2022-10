“Ils peuvent être plus difficiles à repérer qu’un psychopathe”, déclare un psychothérapeute

Un sujet que je trouve le plus intéressant est la sociopathie, qui est un terme utilisé pour décrire le trouble de la personnalité antisociale. Les sociopathes peuvent faire des ravages dans votre vie et ils peuvent être plus difficiles à repérer qu’un psychopathe.

En tant que psychothérapeute, j’ai passé une grande partie de ma carrière à étudier les relations interpersonnelles et les troubles de la personnalité – et j’ai même formé du personnel dans l’armée américaine, le FBI et la CIA.

Les psychopathes ont tendance à être plus manipulateurs et à minimiser les risques dans les activités criminelles. Les sociopathes, en revanche, sont généralement plus erratiques et enclins à la rage – et par conséquent, plus dangereux.

Voici quelques-uns des signes les plus courants à rechercher :

1. Ils savent distinguer le bien du mal, mais s’en fichent.

Lorsqu’il s’agit de délimiter le bien et le mal, pour le sociopathe, ce qui est juste est simplement ce qui est dans son propre intérêt. Si cela les sert bien, ils croient que leurs actions sont complètement justifiées.

Cela signifie que les sociopathes ne ressentent aucun remords, peu importe qui est blessé ou blessé dans le processus, et ils se déplacent avec peu d’anxiété car ils vivent sans crainte de déconnexion.

2. Leur personnalité est conçue pour engager et enchanter afin de créer des liens et de manipuler.

Certains sociopathes manquent de contrôle des impulsions et souffrent d’une gamme de comportements et d’habitudes addictifs et autodestructeurs.

Mais ceux qui sont capables de retarder la gratification et de jouer le long jeu sont les plus nuisibles car ils sont méticuleux et polis. Ils font généralement une première impression exceptionnellement bonne et semblent chaleureux, empathiques et même altruistes.

3. Ils ne semblent pas toujours sincèrement honnêtes.

Un sociopathe n’a pas vraiment de sens de soi, il a donc du mal à maintenir l’impression qu’il crée et projette dans le monde. Ils portent déjà un masque, et la malhonnêteté est un autre masque en plus.

Cela signifie que lorsqu’ils mentent, ils peuvent ressembler à la caricature d’une personne honnête plutôt qu’à une personne véritablement honnête.

Par exemple, un sociopathe peut ressembler à un disque rayé et utiliser des phrases absolues (par exemple, « je suis 100 % non coupable » ou « Je promets que je n’ai jamais fait cela ») dans le but de vendre la vérité.

4. Ils savent comment faire bouillir votre sang.

Les sociopathes savent comment appuyer sur les bons boutons psychologiques pour prendre le contrôle d’une relation. Une fois qu’ils auront atteint un certain degré de conformité, ils chercheront à saper la stabilité émotionnelle de leur cible.

C’est pourquoi ils aiment être imprévisibles (la plupart des troubles de la personnalité ont cela en commun). Parfois, leur comportement – comme courir chaud et froid – est dû à un trouble particulier. D’autres fois, c’est purement tactique.

5. Leurs pires tendances surgissent rapidement lorsqu’ils sentent qu’ils perdent le contrôle sur vous.

Lorsqu’un sociopathe découvre que vous n’êtes pas “obéissant”, il passe en mode attaque.

Dites adieu au vernis de civilité. Ils lanceront toutes les accusations contre vous et à votre sujet à quiconque écoutera – amis, voisins, membres de la famille, collègues de travail.

6. Ils font preuve d’une fausse humilité.

Un autre cadeau est la fausse vulnérabilité. Les sociopathes peuvent faire preuve d’une “grande humilité” en se faisant passer pour doux et sans prétention.

L’observateur non qualifié peut croire qu’il s’agit du sociopathe démasqué. Pourtant, ce n’est qu’un autre masque. Encore une fois, le conseil est qu’ils vont trop loin car ils ont du mal à calibrer leur gestion des impressions.