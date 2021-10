« Ils pensent que c’est un complot de Bill Gates »: les théories du complot de Covid se sont « installées » dans certaines équipes de Premier League, selon un rapport

Les inquiétudes grandissent au sein de la Premier League selon lesquelles les joueurs seniors induisent en erreur les jeunes joueurs quant aux dangers potentiels de recevoir une vaccination contre Covid-19, selon une enquête menée par le Daily Mail.

Le rapport de grande envergure suggère que jusqu’à deux tiers des joueurs de Premier League n’ont pas encore été frappés à deux reprises contre le virus potentiellement mortel, alors que les vestiaires ont été « pollués » par des joueurs seniors diffusant de la désinformation sur Covid-19 – telles que les théories selon lesquelles la vaccination peut conduire à l’infertilité, les vitamines sont plus efficaces en tant que traitement et la suggestion que le fondateur de Microsoft, Bill Gates, soutient un plan néfaste pour « pucer » la population mondiale dans le cadre de la campagne de vaccination.

Le rapport indique également que seuls sept des 20 clubs de Premier League ont des taux de vaccination de plus de 50 % – trois clubs n’ayant même signalé qu’un taux de vaccination à un chiffre dans leurs équipes.

Et comme l’a affirmé un médecin de club anonyme frustré au Daily Mail, plusieurs joueurs de haut niveau ont pleinement souscrit à la désinformation de Covid et la citent comme raison de leur hésitation.

« C’est très frustrant et difficile de savoir quoi faire, tant les théories du complot se sont vraiment installées dans certains vestiaires, » le docteur a dit. « Nous avons des joueurs seniors, des hommes intelligents, qui sortent avec toutes sortes de bêtises et ils ne bougeront pas. L’un d’eux m’a dit qu’il n’avait pas besoin du vaccin car il pouvait renforcer son immunité en prenant des vitamines.

« Certaines des choses qu’ils lisent – ​​et croient – ​​sur Internet sont incroyables. Les joueurs disent que cela les rendra infertiles, que cela fait partie d’un complot impliquant Bill Gates, la pandémie n’est que de la propagande. Le vrai problème, c’est qu’ils polluent aussi l’esprit des jeunes joueurs. »

La théorie du complot de Bill Gates a pris de l’ampleur au cours des 18 derniers mois et on pense qu’elle remonte à une conférence donnée par Gates en mars de l’année dernière dans laquelle il a prédit que des « passeports de vaccins » seraient mis en œuvre comme moyen d’identifier qui a ou n’a pas reçu de vaccin.

Bien que Gates ne fasse aucune mention des micropuces, plusieurs sources conspiratrices ont allégué que Gates travaillait pour « suivre » les personnes avec la technologie incluse dans le cadre de l’injection de vaccin – avec un sondage YouGov l’année dernière affirmant que jusqu’à 44% des républicains pensaient que Gates était travailler avec divers distributeurs de vaccins pour ajouter des puces de suivi aux injections de vaccins.

En outre, le rapport affirme que de nombreux vestiaires de Premier League voient des tendances anti-vax favorisées par les joueurs seniors, ce qui a un effet d’entraînement sur les jeunes joueurs au sein de l’équipe.

Cela suggère également qu’il y a un problème avec certains acteurs étrangers qui s’opposent à ce qu’on leur « dise » de recevoir un vaccin au milieu d’une plus grande méfiance à l’égard du gouvernement, quelque chose considéré comme un symptôme de différents contextes éthiques et culturels.

« C’est évidemment un domaine très sensible, mais il semble y avoir des problèmes particuliers chez les joueurs noirs, peut-être pour des raisons culturelles« , a déclaré le Daily Mail citant un responsable du championnat anonyme.

« J’ai eu plusieurs joueurs noirs qui m’ont dit que le vaccin les affecte différemment. Et sur les cinq joueurs de notre club qui refusent de se faire vacciner, quatre sont noirs. »

D’autres, cependant, disent que l’hésitation à la vaccination qui prévaut dans certains des plus grands clubs de Premier League est un signe que le pouvoir des joueurs est devenu incontrôlable.

« C’est en grande partie dû à l’ego, pur et simple« , a poursuivi le gérant anonyme. « Dans certains des plus grands clubs, les joueurs sont clairement aux commandes. Les footballeurs n’ont pas l’habitude de prendre soin d’eux-mêmes, donc si c’est à eux de décider, cela n’arrivera pas, et les clubs qui n’ont pas été prompts à faire vacciner les joueurs ont vraiment du mal. »

Mais il semble qu’à moins que la Premier League n’institue une politique de vaccination similaire à celle de la NFL aux États-Unis, cette situation ne va pas changer de si tôt – quelle que soit la véracité du raisonnement pour éviter le tir.