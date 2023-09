Ils pensaient que leur petite fille malade serait en sécurité en Amérique. Ensuite, il a refusé l’entrée de sa famille.

POLITICO a contacté pour la première fois les responsables du Département d’État supervisant les efforts de réinstallation au camp As Sayliyah concernant le cas de la famille Nasiri en mars. Les responsables ont accepté un entretien en mai, à condition qu’il s’agisse d’un briefing officieux suivi de réponses à des questions générales sur le contexte, sans attribution spécifique. Le responsable a refusé de commenter spécifiquement l’affaire Nasiri, citant les protocoles de confidentialité et de sécurité.

Une copie des réponses écrites auxquelles les responsables ont fait référence lors de l’entretien a été fournie sur demande le 24 mai. Le responsable y écrit : « Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles une affaire peut être retardée, du traitement médical au traitement administratif. Comme nous ne séparons pas les familles, lorsqu’un individu est retardé, l’ensemble du dossier est retardé.

Le responsable a ajouté que chaque Afghan est soumis à un processus de contrôle « rigoureux et à plusieurs niveaux » qui implique une vérification biométrique et biographique par plusieurs agences de sécurité nationale, de sécurité intérieure, de lutte contre le terrorisme et de renseignement. « Tandis que nous continuons à améliorer notre système de relocalisation et de réinstallation des alliés afghans aux États-Unis, ce qui ne changera pas, c’est notre engagement à assurer la sécurité des États-Unis », a écrit le responsable.

En juin, POLITICO a envoyé des séries successives de questions écrites de suivi. Nous avons reçu les réponses du Département d’État en août ; le responsable a refusé de fournir le nombre d’Afghans accueillis au camp As Sayliyah, invoquant encore une fois « des raisons de confidentialité et de sécurité ». Le responsable a ajouté que les demandeurs de réinstallation qui se voient refuser l’asile sont libres « d’engager un avocat à leurs propres frais » et de faire appel dans le cas du SIV ou de demander une révision en cas de refus du statut de réfugié.

Dans les premiers jours chaotiques Au moment de l’évacuation, alors que les États-Unis se précipitaient pour faire sortir les gens d’Afghanistan, les agences de contrôle ont montré des erreurs dans leurs la collecte de données et partagelequel groupes de droite dirigé par Stephen Miller, conseiller en immigration de l’ancien président Donald Trump, s’était saisi et critiqué à l’époque. Depuis lors, les questions sur le degré approprié de contrôle ont dominé les débats sur la réinstallation des Afghans au Congrès. Certains, comme Staffeiri d’AWA, qui défend les candidats au SIV, affirment que les protocoles de contrôle de sécurité actuels sont destinés à aider à protéger les Afghans eux-mêmes de leurs persécuteurs – même si les bureaucrates qui effectuent le contrôle finissent parfois par commettre des erreurs dans leur mise en œuvre.

Le risque réel posé par les réfugiés est infime. Selon un Rapport 2019 de l’Institut Catoune personne vivant aux États-Unis a une chance sur 3,9 milliards d’être tuée par un réfugié chaque année, contre, disons, 1 sur 4,08 millions pour une personne titulaire d’un visa touristique.

Mais les critiques affirment que le passé du gouvernement américain sur les personnes qu’il laisse entrer est criblé d’incohérences, même parmi les Afghans. Les candidats à qui l’on confie des informations sensibles dans le cadre de leur travail à la Défense et au Département d’État, comme Najeeb lui-même, qui sont ensuite à nouveau examinés avant l’évacuation, peuvent ensuite « disparaître dans la sécurité du SIV pour des périodes prolongées (ou pour toujours) », explique Bates. .

Pendant ce temps, en 2022, l’Intercept a rapporté le cas d’Hayanuddin Afghan, un ancien membre d’une milice soutenue par la CIA, qui a été autorisé à se réinstaller à Philadelphie malgré les informations selon lesquelles son groupe anti-taliban ciblait des civils. (En fait, les criminels de guerre remontant aux guerres mondiales étaient déménagé aux États-Unis. – et même leurs dossiers ont été effacés – s’ils acceptaient de fournir des renseignements aux États-Unis.)

Des disparités semblent exister entre les groupes musulmans et non musulmans. Une enquête récente du Los Angeles Times a constaté que 60 pour cent des demandeurs d’asile qui ont été poursuivis à la frontière du Texas étaient originaires de pays à majorité musulmane, dont l’Afghanistan. De nombreuses critiques soulignent également le traitement réservé aux Afghans fuyant les talibans après le retrait américain, avec un climat de violence relativement faible. processus d’entrée simple accordé aux Ukrainiens fuyant le conflit brutal avec la Russie, également antagoniste des États-Unis, dans le Programme Unis pour l’Ukraine. Les Ukrainiens pouvaient déposer des demandes d’entrée en ligne sans avoir à prouver leurs antécédents professionnels, leur allégeance aux États-Unis – ou même sans avoir à prouver qu’ils couraient un danger imminent. Ils n’avaient pas non plus à payer de frais.

« Pour moi, le principal point à retenir est que [the U.S. government’s] L’union pour l’Ukraine, voilà à quoi cela ressemble lorsque le gouvernement américain veut dire « oui » », dit Bates. « Ce que le gouvernement propose aux Afghans, c’est à quoi cela ressemble lorsque le gouvernement américain veut dire « non ». »

La politisation des réfugiés musulmans est devenue si aiguë, disent les défenseurs, que même une législation promettant un contrôle supplémentaire pour les Afghans a du mal à être adoptée par le Congrès. Le Loi d’ajustement afghane, par exemple, offrirait des contrôles de sécurité supplémentaires si le Congrès acceptait des voies d’accès à la citoyenneté pour les évacués aux États-Unis et une expansion du programme SIV. Il s’agit du « seul projet de loi qui résout les problèmes de tout le monde », déclare Chris Purdy de l’organisation à but non lucratif Human Rights First. Mais, comme lui et d’autres le soulignent, la législation et certaines autres protections ont néanmoins été exclus du projet de loi omnibus de dépenses de l’automne dernier et continue d’être bousculé cette année. Même de petites victoires, comme la prolongation de la libération conditionnelle annoncé par l’administration Bidenviennent avec l’assurance de niveaux de contrôle supplémentaires.

« Les Afghans qui demandent une nouvelle libération conditionnelle ont tous été soumis à des contrôles, puis à des contrôles continus, et maintenant à des contrôles supplémentaires… tout cela à cause de « l’optique » », a déclaré une source de l’USCIS, ayant requis l’anonymat pour s’exprimer sans crainte de représailles sur cette affaire. « Et pourtant, ‘Nous avons besoin de plus de contrôles s’ils veulent obtenir des cartes vertes !' »

Selon Heba Gowayed, sociologue à l’Université de Boston et auteur de Refuge, les populations fuyant les conflits des pays à majorité musulmane ont tendance à être traitées différemment des autres groupes d’immigrants, toujours considérées sous l’angle de la sécurité. Même s’ils se qualifient sur papier grâce aux rares filières disponibles et satisfont aux normes plus élevées qui leur sont assignées, ils subissent une « immense violence logistique », explique Gowayed. Pour les réfugiés musulmans et autres populations vulnérables, la bureaucratie peut être extrêmement ardue – avant, pendant, et même après la réinstallation. Ils se heurtent à davantage d’impasses, à davantage d’obstacles à franchir, à davantage d’angoisse et à davantage de conséquences punitives.

Le programme pour les réfugiés et les autres parcours spéciaux sont « destinés à être humanitaires, le processus lui-même est profondément inhumain », ajoute-t-elle.

Le cas de la famille Nasiri est l’un parmi beaucoup restent en suspens deux ans après la prise de pouvoir par les talibans – avec des membres de leur famille, des fixateurs et d’autres personnes languissant en Afghanistan et dans des pays tiers en vue de leur fermeture.

Le refus du statut de réfugié diminue les chances de la famille Nasiri de déménager aux États-Unis. Mais Najeeb a retenu les services d’un avocat de l’IRAP et a déposé un appel contre le refus préliminaire du SIV en juin, citant une confusion dans le contrat de l’employeur comme raison du mandat de Najeeb. le service a peut-être semblé « insuffisant » – et a fourni le bon numéro de contrat. En septembre, il a également demandé officiellement une révision de son refus d’accorder le statut de réfugié.