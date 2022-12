Ils ont volé sa voiture, puis l’ont ramenée pour voler la sienne 45 minutes plus tard

Paige Chiacchia a su à la seconde où le véhicule de son petit ami a été volé dans leur allée, que sa voiture risquait d’être prise ensuite.

Il était environ 8 h 30 lundi et 30 minutes plus tôt, son petit ami Kevin Nyamutera s’est fait voler son Toyota RAV4 argenté alors qu’il était assis dans l’allée. Il était en route pour le gymnase et avait laissé le véhicule en marche pendant qu’il se précipitait à l’intérieur pour récupérer le sac de sport qu’il avait oublié.

Il ne lui a fallu qu’une minute environ pour entrer et attraper son sac, mais quand il est ressorti, le RAV4 avait disparu. C’est le genre de crime que la police décrit souvent comme un vol d’échauffement. Le couple vit dans une rue résidentielle calme du quartier Old South de Londres.

Ce qui a rendu la situation du couple précaire, c’est que la clé de rechange de la Ford Fusion 2020 de Chiacchia se trouvait sur le porte-clés de la voiture de son petit ami volée quelques minutes plus tôt. Elle a signalé le premier vol à la police, mais craignait que son véhicule ne soit désormais vulnérable. Il s’avère que ces craintes étaient fondées.

“J’étais sur le point d’aller acheter un antivol de volant … et de chercher sur Google où en trouver un”, a-t-elle déclaré. “Je me suis habillé et j’étais sur le point d’aller chercher le verrou du volant et ma voiture avait également disparu.

“Nous étions assis dans le salon dans un silence de mort, écoutant, et nous ne pouvions rien entendre. Pas une portière de voiture, rien.”

“Ils ont utilisé son véhicule pour prendre le mien”

Après avoir visionné les images de la caméra de sécurité d’un voisin, Chiacchia a déclaré qu’elles montraient les voleurs retournant sur les lieux du crime une fois qu’ils avaient trouvé les clés de sa voiture à l’intérieur du véhicule qu’ils venaient de voler.

“Ils ont utilisé son véhicule pour venir prendre le mien”, a-t-elle dit.

La police recherche les deux véhicules et le couple a déjà commencé les réclamations d’assurance et obtenu des locations.

Cependant, Chiacchia a déclaré que perdre les deux véhicules en moins d’une heure et seulement 10 jours avant Noël était plus qu’ennuyeux. Comme la plupart des gens à cette période de l’année, ils ont des courses à faire et de la famille à visiter.

Chiacchia et son partenaire travaillent à domicile. Elle dirige Royalty Lash Studio et il possède 519 déménageurs.

“Ma voiture était une 2020 [model year] Je venais de rembourser mon prêt, il vient d’avoir sa voiture en juillet”, a-t-elle déclaré. “Maintenant, nous devons tous les deux acheter de nouvelles voitures.”

Le couple admet que laisser le premier véhicule en marche – ce que beaucoup de gens font lorsqu’ils sont pressés en hiver – était une erreur. Mais elle envisage d’acheter un antivol de volant pour sa nouvelle voiture. Un ensemble de caméras de sécurité pour l’allée figurait sur leur liste de souhaits de Noël avant les vols, maintenant ces cadeaux arrivent tôt.

“Criez à ma mère parce qu’elles seront ici vendredi comme cadeau de Noël anticipé maintenant à cause de l’urgence”, a déclaré Chiacchia à propos des caméras. “Je pense qu’ils auront un effet dissuasif.”

Chiacchia voulait partager son histoire pour faire savoir aux autres Londoniens que les voleurs de voitures sont à l’affût à la recherche d’une opportunité de voler votre véhicule. À une période de l’année où les gens sont occupés, fatigués et distraits, il est facile de devenir une victime.

Une enquête de CBC News publiée en octobre a révélé que Toronto a connu une forte augmentation des vols de voitures cette année.

Chiacchia pense que dans ce cas, les voleurs auraient peut-être eu l’œil sur les véhicules bien avant qu’ils ne soient pris.

“Avoir une routine aussi simple que d’aller au gymnase le matin pourrait être dangereux et constituer une menace potentielle”, a-t-elle déclaré.

Comment se protéger

Selon la police, les propriétaires de véhicules peuvent prendre des mesures pour éviter d’être victimes de vols dans l’allée.

Const. Krysten Howell-Harries du service de police de Londres a déclaré qu’il est important de se rappeler que les voleurs de voitures rôdent constamment dans les zones résidentielles, à la recherche d’une chance de frapper.

“Vous ne savez jamais qui se promène, regarde votre voiture”, a-t-elle déclaré. “Nous avons quelques conseils de sécurité que tout le monde peut suivre non seulement en hiver, mais tout au long de l’année.”

Ces conseils incluent :