Ils ont vécu dans leur maison de Catalina pendant 40 ans. Mais il s’avère qu’ils ne le possèdent pas

Pauline Diamond regarde par la fenêtre de la maison Catalina où elle a vécu pendant près de 40 ans, se berçant dans un fauteuil, se remémorant le passé.

Ses enfants ont construit des forts dans la forêt voisine, sont allés faire de la luge sur les collines et ont joué près de l’océan Atlantique.

Il est maintenant temps pour Pauline et son mari, Randy, de passer à autre chose.

Mais ils ne peuvent pas.

“Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas ce qui va se passer”, a déclaré Pauline en secouant la tête.

Il y a environ deux ans, les Diamond ont décidé de vendre la maison où ils vivaient depuis le début des années 1980 et d’emménager dans un appartement accessible. Ils ont trouvé un acheteur – des amis de la famille cherchant à déménager – et ont procédé à une annulation des titres, afin de régler tout litige potentiel sur le terrain.

C’est alors que les ennuis ont commencé.

Le gouvernement provincial affirme que, selon ses dossiers, la maison de Pauline et Randy se trouve sur des terres de la Couronne.

Selon le gouvernement, la pelouse où jouaient leurs enfants, le jardin où Randy cultivait des légumes et la maison où Pauline a élevé une famille n’ont jamais appartenu aux Diamonds.

“Nous ne savons pas où nous en sommes ni où aller ensuite”, a déclaré Pauline.

Peu de temps

En 1981, le père de Pauline rachète la parcelle et la partage entre ses trois enfants. Pauline et Randy ont terminé la construction d’une maison sur le terrain en 1984. La famille a l’acte de propriété du terrain, mais cela ne suffit pas.

Les Diamonds disent que personne du gouvernement provincial ne les a jamais contactés pour leur dire qu’il y avait un problème. Ils ont payé des impôts fonciers à la ville de Catalina – et ont fourni ces dossiers à CBC News.

Les Diamonds prévoient de porter l’affaire devant les tribunaux – ce qui coûtera des milliers de dollars ainsi qu’une autre ressource plus précieuse : le temps.

“J’ai été diagnostiquée là-bas il y a trois ans, il y a trois ans et demi – un cancer du poumon et des os”, a déclaré Pauline, qui a eu 67 ans cette année.

On lui a donné trois à cinq ans à vivre, et c’était il y a plus de trois ans. Ils doivent comparaître devant le tribunal en septembre 2023.

“Je veux que tout soit arrangé. Je veux que tout soit arrangé”, a déclaré Pauline en larmes. “Il est temps d’en finir. C’est long d’essayer d’arranger les choses.”

Les Diamonds ont quitté la maison parce que Pauline ne pouvait plus monter et descendre les escaliers. Finalement, avec l’argent de la vente de la maison, ils envisagent d’acheter un nouveau véhicule pour emmener Pauline à ses rendez-vous d’oncologie.

‘C’est notre maison’

Penny Kennedy, l’une des filles de Pauline, se souvient d’une enfance dans Catalina des années 1980 faite d’exploration, de nature et de famille. Elle a vu la région changer au fil des décennies, à mesure que les routes se déplaçaient, que le paysage changeait, que les gens partaient et que d’autres revenaient.

“La seule chose qui reste la même, c’est que c’est notre maison”, a-t-elle déclaré. “Le gouvernement essaie maintenant de dire que ce n’est pas le cas. C’est leur terre.”

Kennedy a essayé d’aider ses parents à gérer la situation, mais elle ne peut pas faire grand-chose.

“Mon seul souhait est que cela se règle et une fois que cela sera réglé, ils pourront avoir une vie meilleure – aussi longtemps que ce soit”, a-t-elle déclaré.

Un porte-parole du ministre des Pêches, des Forêts et de l’Agriculture, Derrick Bragg, a refusé plusieurs demandes d’entretien et a déclaré que le ministère ne pouvait pas commenter des cas spécifiques devant les tribunaux.

Dans une déclaration fournie à CBC News, le ministère a déclaré que sa division des terres de la Couronne reconnaît que le processus peut être frustrant, mais qu’il a l’obligation légale de gérer et d’attribuer les terres de la Couronne provinciale de “manière responsable”.

“Lorsqu’un requérant demande un certificat de titre en vertu de la Loi sur l’annulation des titres, la division des terres de la Couronne a l’obligation légale d’examiner la demande et de contester la revendication si l’une des terres visées est considérée comme une terre de la Couronne. L’examen d’un tel une affaire suivrait le même processus que des centaines d’autres demandes déposées ou signifiées à la Couronne en vertu de la Loi sur l’annulation des titres », indique le communiqué.

“La division des terres de la Couronne ne retarde pas la vente de terres; la décision de demander ou non une enquête sur les terres devant les tribunaux en vertu de la loi sur l’annulation des titres appartient à un individu et à son avocat privé.”

Sans-abri temporaire

Il y a deux ans, lorsque Randy et Pauline ont mis leur maison sur le marché, la famille Hart pensait avoir trouvé la maison de ses rêves. Jeremy, Kayla et leur fille Sophia Stagg, 10 ans, étaient prêts à remplir la maison des Diamonds de leurs propres souvenirs.

Ils ont déjà vendu leur ancienne maison lorsqu’ils ont découvert qu’ils ne pourraient pas acheter la maison de Randy et Pauline.

Pendant environ 16 heures, les Hart ont pensé qu’ils étaient sans abri.

“Nous nous sommes assis avec Randy et Pauline et leur avons expliqué la situation et, je veux dire, ils se sont excusés”, a déclaré Jeremy. “Vous savez, ils étaient aussi bons que l’or.”

Les Diamonds ont laissé la famille Hart emménager dans la maison, pensant qu’ils en seraient les propriétaires dans quelques mois. Mais ce n’est pas ce qui s’est passé.

“Nous ne savons pas si cela sera un jour résolu”, a déclaré Jeremy.

Paperasserie problématique

Le problème est plus grand que les Diamants.

La carte des terres de la Couronne sur le site Web du gouvernement provincial montre que des milliers de personnes à Terre-Neuve-et-Labrador, y compris à St. John’s, vivent potentiellement sur des terres de la Couronne.

Les droits des squatters à Terre-Neuve-et-Labrador ont été abolis en 1976, et prouver la possession de terres de la Couronne après cette année devient plus difficile.

Greg French, un avocat spécialisé en droit immobilier à Clarenville, a déclaré que le problème était en partie lié à la paperasserie.

“Les gens se considèrent comme les propriétaires de la terre, et ils occupent leur terre de bonne foi et paient leurs impôts et y vivent et l’occupent. Mais ce n’est pas correctement documenté”, a-t-il déclaré.

French représente les Diamonds, mais il dit qu’il ne peut pas commenter leur cas parce qu’il est devant les tribunaux. Il a dit qu’il travaillait actuellement sur une douzaine de cas similaires.

Plus tôt cette année, il a co-écrit un rapport au nom de l’Association du Barreau canadien qui demande au gouvernement de rétablir les droits des squatters pour certaines périodes d’occupation des terres.

Un problème séculaire

Craig Pardy, PC MHA du district de Bonavista, a déclaré que le problème est important dans son district, où des communautés comme Trinity sont installées depuis des siècles.

“Il y a beaucoup de gens qui résident sur cette terre depuis peut-être des centaines d’années, des familles qui n’ont pas de titre et qui auront du mal à accéder à un titre clair sur la terre”, a-t-il déclaré.

Pardy a présenté des pétitions à la Chambre d’assemblée, demandant au gouvernement provincial de revoir la loi. En 2015, le gouvernement provincial a commandé une révision de la Loi sur les terres, mais la révision n’a pas recommandé de changements aux règles sur les droits des squatters.

À près d’un an de leur rendez-vous d’audience, les Diamonds ne savent pas ce qui les attend. Pauline dit que l’incertitude a été stressante, surtout compte tenu de sa maladie. Elle a dit qu’elle voulait que les Hart puissent construire une vie à la maison, comme l’a fait sa propre famille.

“Ce sont de bons souvenirs ici. De très bons souvenirs”, a-t-elle déclaré.

