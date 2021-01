Pour entendre plus d’histoires audio d’éditeurs comme le New York Times, télécharger Audm pour iPhone ou Android. SAN FRANCISCO – Jack Dorsey, directeur général de Twitter, lutté publiquement ce mois-ci avec la question de savoir si son service de médias sociaux avait exercé trop de pouvoir en coupant le compte de Donald J. Trump. M. Dorsey s’est demandé à haute voix si la solution à ce déséquilibre de pouvoir était une nouvelle technologie inspirée de la crypto-monnaie Bitcoin. Lorsque YouTube et Facebook ont ​​interdit ce mois-ci des dizaines de milliers de partisans et de suprémacistes blancs de M. Trump, beaucoup ont afflué vers des applications alternatives telles que LBRY, Minds and Sessions. Ce que ces sites avaient en commun, c’est qu’ils étaient également inspirés par la conception de Bitcoin. Ces deux développements faisaient partie d’un mouvement croissant des technologues, des investisseurs et des utilisateurs quotidiens pour remplacer certains des éléments fondamentaux d’Internet d’une manière qui serait plus difficile à contrôler pour les géants de la technologie comme Facebook et Google.

Pour ce faire, ils se concentrent de plus en plus sur les nouvelles idées technologiques introduites par Bitcoin, qui a été construit au sommet d’un réseau en ligne conçu, au niveau le plus élémentaire, pour décentraliser le pouvoir. Contrairement à d’autres types de monnaie numérique, les Bitcoins sont créés et déplacés non pas par une banque centrale ou une institution financière, mais par un réseau d’ordinateurs large et disparate. C’est similaire à la façon dont Wikipedia est édité par quiconque veut aider, plutôt que par une seule maison d’édition. Cette technologie sous-jacente s’appelle la blockchain, une référence au grand livre partagé sur lequel tous les enregistrements de Bitcoin sont conservés. Les entreprises trouvent maintenant des moyens d’utiliser les blockchains et des technologies similaires inspirées de celles-ci pour créer des réseaux de médias sociaux, stocker du contenu en ligne et héberger des sites Web sans aucune autorité centrale en charge. Cela rend beaucoup plus difficile pour tout gouvernement ou entreprise d’interdire des comptes ou de supprimer du contenu.

Ces expériences sont nouvellement pertinentes après que les plus grandes entreprises technologiques ont récemment exercé leur influence d’une manière qui a soulevé des questions sur leur pouvoir. Facebook et Twitter ont empêché M. Trump de publier en ligne après le déchaînement du Capitole le 6 janvier, affirmant qu’il avait enfreint leurs règles contre l’incitation à la violence. Amazon, Apple et Google ont cessé de travailler avec Parler, un site de réseau social devenu populaire auprès de l’extrême droite, affirmant que l’application n’avait pas fait assez pour limiter les contenus violents.

Alors que les libéraux et les opposants au contenu toxique ont loué les actions des entreprises, ils ont été critiqués par les conservateurs, les universitaires du premier amendement et l'American Civil Liberties Union pour avoir montré que les entités privées pouvaient décider qui pouvait rester en ligne et qui ne le ferait pas. «Même si vous êtes d'accord avec les décisions spécifiques, je ne fais pas confiance une seconde aux personnes qui prennent les décisions pour prendre de bonnes décisions universellement», a déclaré Jeremy Kauffman, le fondateur de LBRY, qui fournit un service décentralisé de streaming de vidéos. Cela a provoqué une ruée vers d'autres options. Des dizaines de start-ups proposent désormais des alternatives aux services d'hébergement Web de Facebook, Twitter, YouTube et Amazon, le tout en plus de réseaux décentralisés et de registres partagés. Beaucoup ont gagné des millions de nouveaux utilisateurs au cours des dernières semaines, selon la société de données SimilarWeb. «C'est la plus grosse vague que j'aie jamais vue», a déclaré Emmi Bevensee, data scientist et auteur de «Le Web décentralisé de la haine», Une publication sur le passage des groupes de droite à la technologie décentralisée. «Cela a été discuté dans des communautés de niche, mais nous avons maintenant une conversation avec le monde entier sur la façon dont ces technologies émergentes peuvent avoir un impact sur le monde à une assez grande échelle. Bitcoin est apparu pour la première fois en 2009. Son créateur, un personnage sombre connu sous le nom de Satoshi Nakamoto, a déclaré que son idée centrale était de permettre à quiconque d'ouvrir un compte bancaire numérique et de détenir l'argent d'une manière qu'aucun gouvernement ne pourrait empêcher ou réglementer.

Le battage médiatique est tombé à plat au fil des ans, car la technologie sous-jacente s’est avérée lente, sujette aux erreurs et pas facilement accessible. Mais plus d’investissements et de temps ont commencé à aboutir à des logiciels que les gens peuvent réellement utiliser.