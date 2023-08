Ils ont tout perdu dans l’incendie du Paradis. Maintenant, ils revivent leur chagrin alors que les incendies font rage à Hawaï

SACRAMENTO, Californie (AP) – Melissa Crick a eu le cœur brisé cette semaine en regardant des vidéos sur son téléphone de personnes fuyant un incendie de forêt qui se déplaçait rapidement à Hawaï.

« Envoi d’amour et de soutien depuis Paradise, en Californie », a commenté Crick sur la publication d’une femme sur les réseaux sociaux.

À la surprise de Crick, la femme a répondu. Elle connaissait Paradise – la petite ville du nord de la Californie dans les contreforts de la Sierra Nevada qui a été en grande partie détruite par un incendie de forêt en 2018. La femme a dit à Crick que son soutien signifiait beaucoup pour elle.

« C’était un moment vraiment lourd », a déclaré Crick à l’Associated Press.

Lahaina, Hawaii, est un paradis tropical sur la côte nord-ouest de Maui. Mais les incendies de forêt qui ravagent la région l’ont liée à jamais à un autre paradis, celui-ci en Californie. Les deux petites villes ont la sombre distinction d’avoir connu les incendies de forêt américains les plus meurtriers depuis plus d’un siècle – des tragédies qui se sont déroulées de manière remarquablement similaire.

« Ce n’est pas ce dont nous voulons qu’on se souvienne », a déclaré Crick.

Les deux incendies ont commencé dans la nuit, lorsqu’il est difficile d’avertir les gens, et se sont déplacés rapidement, laissant aux gens très peu de temps pour fuir. Les deux endroits étaient isolés, avec peu de routes menant à l’intérieur ou à l’extérieur. L’incendie de Californie a tué au moins 85 personnes et détruit plus de 18 000 structures. L’incendie d’Hawaï a jusqu’à présent tué plus de 50 personnes et détruit plus de 1 000 bâtiments.

La plupart des gens penseraient qu’un endroit comme Paradise – situé dans les forêts de la Californie sujette aux incendies de forêt – ne partagerait pas beaucoup de similitudes avec une petite ville d’Hawaï, un État connu pour ses paysages luxuriants.

Mais les deux endroits ont plus en commun que vous ne le pensez, surtout en ce qui concerne les incendies de forêt, a déclaré Hugh Safford, écologiste des incendies et de la végétation à l’Université de Californie-Davis. Les risques d’incendie de forêt pour les deux endroits sont bien connus depuis des années, d’autant plus que le changement climatique a inauguré des saisons plus chaudes et plus sèches qui ont rendu les incendies de forêt plus intenses, a-t-il noté.

« Je ne suis pas du tout surpris qu’Hawaï ait eu un incendie comme celui-ci », a déclaré Safford. « C’était juste une question de temps. »

Alors que les images remplissaient les reportages d’Hawaï cette semaine, Paradise était l’un des seuls autres endroits aux États-Unis où les gens savaient vraiment à quoi cela ressemblait. Ce n’était pas un bon sentiment, disent les résidents.

«Cela déclenche immédiatement, pour nous tous… les émotions. C’est se souvenir de la peur », a déclaré Steve « Woody » Culleton, membre du conseil municipal de Paradise qui a perdu sa maison dans l’incendie de 2018. « C’est un énorme sentiment de tristesse, et vous essayez de le repousser. »

Lors de la réunion du Paradise Rotary Club mercredi, les membres ont reconnu le feu de forêt à Hawaï avec un moment de silence. Mais ils sont rapidement passés à la manière dont ils pouvaient aider.

Pam Gray, membre du Rotary Club qui a perdu sa maison dans l’incendie de 2018, a déclaré que le club local avait reçu plus de 2,1 millions de dollars de dons dans les semaines qui ont suivi l’incendie. Le club a utilisé l’argent pour distribuer des cartes-cadeaux aux gens et payer des choses comme l’enlèvement d’arbres. Maintenant, a déclaré Gray, le club cherchera à rendre la pareille à Hawaï.

« Toute cette communauté de personnes a vécu ce que nous avons fait. Si nous continuons à nous y complaire tous les jours, toute la journée, nous ne pouvons pas nous améliorer et notre communauté ne peut pas s’améliorer et nous ne pouvons aider personne d’autre », a-t-elle déclaré. « Nous avons vécu cette expérience pour une raison. Et je crois que c’était pour aider les autres.

Mais d’autres, dont Laura Smith, n’ont pas encore ressenti le besoin d’intervenir et d’aider. Smith a perdu sa maison et presque tout ce qu’elle possédait dans l’incendie de 2018. Elle a dit que c’était tellement bouleversant qu’elle avait l’impression de « vivre dans la gueule d’un lion ».

« Mon sentiment est que les gens là-bas ont juste besoin d’espace pour traiter ce qui vient de leur arriver et ne pas déborder de platitudes sur la façon dont tout va bien se passer, car ce ne sera certainement pas bien avant longtemps », a déclaré Smith. « Je veux dire, je suis sûr qu’ils vont récupérer. Nous faisions. J’ai. Mes enfants ont. Mais c’est toujours une blessure avec laquelle nous luttons parfois.

Mercredi à Paradise, des centaines de personnes se sont présentées à une cérémonie pour célébrer l’ouverture d’un nouveau bâtiment ultramoderne au lycée local. L’école était l’un des rares endroits à ne pas avoir brûlé lors de l’incendie de 2018, devenant en quelque sorte une ancre pour les efforts de reconstruction de la communauté.

La bibliothèque de l’école affichait divers annuaires des classes précédentes, permettant aux anciens élèves de se souvenir de moments plus heureux. Les conversations ont rapidement dérivé vers l’incendie d’Hawaï, puis inévitablement vers l’incendie de Paradise, a déclaré Crick, qui a assisté à l’événement en tant que président du conseil scolaire du Paradise Unified School District.

Crick n’a pas pu s’empêcher de se demander : les survivants des incendies de forêt à Hawaï se réuniraient-ils dans cinq ans pour parcourir leur propre passé ?

« À quoi cela ressemble-t-il pour leur communauté ? » elle a demandé. « Comment pouvons-nous soutenir quelqu’un d’encore plus isolé que nous l’étions lorsque notre incendie s’est produit? »

Le maire Greg Bolin a déclaré que toutes les personnes à qui il avait parlé lors de l’événement de récupération de Paradise avaient déclaré que leurs pensées étaient tournées vers les victimes à Hawaï.

« Vous savez à quoi va ressembler leur vie. … Vous savez à quel point les temps vont être durs et difficiles », a-t-il déclaré. « Mais s’ils restent avec, il y a de l’espoir de l’autre côté. Ça va ensemble. Et notre ville revient.

Cette histoire a été éditée pour corriger le fait que les incendies en Californie et à Hawaï sont les plus meurtriers depuis plus d’un siècle, pas dans l’histoire des États-Unis.

Adam Beam, l’Associated Press