Un nouveau rapport met en lumière des allégations alarmantes de violences sexuelles commises par les forces russes dans les régions occupées d’Ukraine. Documentés par des organisations de défense des droits humains, les résultats dressent un sombre tableau des abus et des atrocités dans les zones touchées par le conflit, mettant en lumière un schéma plus large de violations des droits humains apparus au cours du conflit en cours.



Selon CNN, le rapport détaille de nombreux cas de violences sexuelles, notamment de viols et d’autres formes d’abus, perpétrés contre des civils ukrainiens. Ces incidents impliqueraient des femmes, des hommes et des enfants, soulignant la nature omniprésente de la violence dans les territoires occupés. Les cas documentés dressent un tableau inquiétant de l’impact sur les victimes et sur la communauté dans son ensemble.



Un survivant, s’exprimant sous couvert d’anonymat, a raconté son expérience déchirante en disant : « Ils sont venus chez nous, nous ont traînés dehors et nous ont soumis à des horreurs indescriptibles. Nous sommes restés traumatisés et impuissants. De tels témoignages ont été corroborés par de multiples sources, conférant de la crédibilité à ces récits inquiétants et soulignant la nécessité urgente d’une intervention.



« Ils ont tous ri »

Roman Chernenko, un officier des renseignements de l’armée ukrainienne de 29 ans qui porte l’indicatif d’appel « Omen », a raconté son expérience déchirante dans une « cellule disciplinaire » d’une prison de la ville occupée d’Olenivka, dans l’est de la région de Donetsk. . Tchernenko a déclaré qu’il avait été capturé par les troupes russes dans la région de Marioupol et qu’il avait passé sept mois en captivité, au cours desquels il avait été torturé jusqu’à trois fois par jour, tous les jours, pendant quatre mois.



Libéré dans le cadre d’un échange de prisonniers en janvier 2024, Tchernenko se remet encore de cette épreuve. S’adressant à CNN quelques semaines après sa libération, le jour où il a proposé à sa petite amie, il a déclaré que ce sont ses pensées envers elle et sa mère qui lui ont donné la force de survivre à la captivité.



« Ils ont ri quand ils m’ont torturé… ils m’ont dit que ma mère se faisait baiser par des Tchétchènes. Ils m’ont emmené pour me faire tirer dessus à deux reprises, ils m’ont menacé de viol », a-t-il déclaré.



CNN a demandé au ministère russe de la Défense, au ministère de l’Intérieur, au FSB, à la Garde nationale (Rosgvardia) et à l’agence de renseignement militaire, connue sous le nom de GRU, de commenter les allégations de violences sexuelles dans des centres de détention spécifiques, mais n’a reçu aucune réponse.



Les organisations internationales ont condamné ces actes et appelé à une action immédiate pour protéger les civils. Les Nations Unies ont exhorté la Russie à enquêter sur ces allégations et à demander des comptes aux responsables. « Ces informations sont profondément troublantes et nécessitent une enquête approfondie. Les auteurs de ces crimes odieux doivent être traduits en justice », a déclaré un porte-parole de l’ONU. L’urgence de la réponse de l’ONU reflète la gravité de la situation et l’inquiétude croissante de la communauté internationale.



Le gouvernement ukrainien a également répondu en s’engageant à soutenir les victimes et à solliciter une aide internationale pour faire face à la crise. Les responsables ukrainiens ont appelé à des sanctions accrues contre la Russie et à un plus grand soutien de la communauté internationale pour faire pression sur la Russie afin qu’elle se conforme aux normes internationales en matière de droits de l’homme. « Nous sommes déterminés à garantir la justice à notre peuple et à demander des comptes aux auteurs de ces actes », a déclaré un représentant du gouvernement ukrainien. Les actions du gouvernement visent à apporter une aide immédiate aux victimes et à établir des mesures à long terme pour prévenir de nouveaux abus.



Les organisations de défense des droits humains plaident pour des réponses plus fermes à ces violations. Ils soulignent la nécessité de mesures globales pour prévenir la violence sexuelle, soutenir les survivantes et garantir la responsabilité. Les groupes de défense appellent à une coopération internationale renforcée pour lutter efficacement contre ces atrocités.



Le rapport a intensifié les appels à la responsabilité et à la justice pour les victimes de violences sexuelles. Les défenseurs des droits humains soulignent la nécessité d’une réponse ferme pour prévenir de nouvelles atrocités et soutenir les survivants dans leur rétablissement. Ils soulignent que sans action décisive, le cycle de violence risque de se poursuivre, mettant encore davantage en danger les civils.



Alors que le conflit se poursuit, la situation reste désastreuse pour de nombreux civils dans les territoires occupés. La communauté internationale est confrontée à des pressions croissantes pour remédier à ces violations et garantir que justice soit rendue aux victimes de violences sexuelles en Ukraine. Des efforts continus sont nécessaires pour protéger les populations vulnérables et rétablir la paix et la sécurité dans la région.