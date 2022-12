Ils ont survécu à l’occupation russe, puis ont été touchés par des explosifs laissés sur place

Lyudmila Ivanenka a perdu son pied droit lorsqu’elle a marché sur une mine terrestre en septembre après s’être précipitée dehors pour regarder les forces russes se retirer après des mois d’occupation. (Wojciech Grzedzinski pour le Washington Post)

IZYUM, Ukraine – Le jour où les forces russes se sont retirées de sa ville ukrainienne, Lyudmila Ivanenka, 69 ans, s’est précipitée dehors pour voir dans quelle direction elles se dirigeaient. Mais sa célébration de leur retraite inattendue a été interrompue lorsque, sur le chemin du retour, elle a marché sur un explosif qui, selon elle, a été dispersé par les troupes en sortant : une mine terrestre. L’explosion lui a arraché le pied droit et l’a gravement blessée au bras.

Terrifiés à l’idée que les troupes russes bombardent tout véhicule en mouvement, des témoins ont poussé Ivanenka à l’hôpital dans un caddie. Le voyage a duré des heures et elle a failli saigner à mort.

“Le pied avait disparu”, a-t-elle déclaré depuis son lit d’hôpital quelques jours plus tard. “Juste un morceau de viande qui pend au talon.”

Lorsqu’elle a appris que les forces russes évacuaient sa ville ukrainienne, Lyudmila Ivanenka a couru pour voir dans quelle direction elles allaient. Puis, sa vie a basculé en un instant. (Vidéo : Whitney Shefte/The Washington Post)

Les mines et autres explosifs laissés par les troupes ont hanté des générations de victimes de la guerre, mutilant et tuant des civils en Afghanistan, en Irak, au Vietnam et dans de nombreux autres pays, même des décennies après la signature des traités de paix et le retrait des troupes.

En Ukraine, ces munitions cachées tourmentent les civils qui, souvent après avoir survécu aux horreurs de l’occupation russe prolongée, sont blessés ou tués dans des explosions après le retrait des Russes.

Ivanenka a déclaré avoir marché sur ce qu’elle a décrit comme une mine antipersonnel PFM1 – également connu sous le nom de papillon ou mine de pétales. Ces mines, qui ont à peu près la taille d’un poing, peuvent être déclenchées par un pas dessus ou à proximité.

Généralement verts ou bruns, ils peuvent être dispersés par avion ou à travers des mortiers et sont souvent difficiles à discerner dans les forêts et les champs. Comme les autres mines antipersonnel, elles sont interdites par le droit international en raison de la facilité avec laquelle elles nuisent aux civils.

L’Observatoire des Mines, une publication qui suit les efforts pour abolir les mines terrestres, a confirmé dans un rapport de novembre que la Russie avait utilisé au moins sept types de mines antipersonnel en Ukraine cette année. Il a également constaté que les forces séparatistes soutenues par la Russie utilisaient des mines antipersonnel depuis 2014.

La Russie n’est pas signataire du Traité d’interdiction des mines de 1997, qui interdisait les mines antipersonnel et obligeait les pays à détruire leurs stocks. L’Ukraine a signé le traité en 1999 et a adhéré en tant qu’État partie sept ans plus tard, mais a violé l’accord, a rapporté l’Observatoire des mines, pour ne pas avoir entièrement détruit son stock de mines antipersonnel avant la date limite de 2010.

Alors que l’Ukraine possède toujours des stocks de mines de ce type, qui coûtent cher à éliminer, un précédent rapport de l’Observatoire des mines n’a trouvé aucune preuve que l’Ukraine ait utilisé des mines antipersonnel dans son conflit avec les séparatistes soutenus par la Russie depuis 2014.

L’Observatoire des Mines aussi a dit “il n’y a pas encore de confirmation indépendante… pour l’instant” des allégations russes selon lesquelles l’Ukraine a utilisé de telles mines pendant la guerre cette année, mais “une évaluation finale et une attribution de l’utilisation de mines de type PFM en Ukraine ne sont pas possibles pour le moment”.

Et dans un rapport séparé publié en juin, Human Rights Watch a déclaré : « Il n’y a aucune information crédible selon laquelle les forces gouvernementales ukrainiennes ont utilisé des mines antipersonnel en violation du Traité d’interdiction des mines depuis 2014 et jusqu’en 2022. »

La semaine dernière, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remis des récompenses posthumes à quatre policiers, dont le chef de la police nationale de la région de Tcherkassy, ​​qui travaillaient au déminage du territoire récemment libéré à Kherson.

“C’est la forme de terreur russe qui devra être contrée dans les années à venir”, a déclaré Zelensky dans un discours. « Les terroristes essaient délibérément de laisser derrière eux autant de pièges mortels que possible. Mines terrestres enterrées, mines à fils-pièges, bâtiments minés, voitures et infrastructures.

Zelensky a déclaré que les mines russes étaient désormais réparties sur plus de 100 000 miles carrés d’Ukraine. “Je suis sûr que cela fera partie des accusations portées contre la Russie pour agression – précisément la terreur des mines”, a déclaré Zelensky. “Ce qui est encore plus cruel et plus méchant que les missiles, car il n’y a pas de système anti-mines qui pourrait détruire au moins une partie de la menace, comme le fait notre défense aérienne.”

À Izyum, des avertissements demandant aux civils de surveiller leurs pas avaient circulé bien avant le retrait russe, a déclaré Ivanenka. Elle savait chercher des mines dans les zones herbeuses, mais ne s’attendait jamais à marcher dessus sur une route principale. Maintenant, elle est handicapée, sans travail et peu de perspectives pour une prothèse dans un avenir proche.

“Nous attendions avec impatience qu’ils partent, nous l’attendions, vous ne pouvez même pas l’imaginer”, a-t-elle déclaré à propos des Russes, décrivant comment ils ont abattu son chien devant elle pendant leur occupation. « Et n’est-ce pas frustrant qu’une telle chose se produise à la toute fin de la guerre ? A ma vieillesse ?

Alors même qu’Ivanenka était soignée à l’hôpital principal d’Izyum, des explosions se faisaient entendre juste à l’extérieur alors qu’une équipe de déminage découvrait d’autres mines éparpillées sur la propriété de l’hôpital, où les Russes avaient également une clinique. Le personnel a averti les visiteurs de ne pas traverser les zones herbeuses.

En août, quelques semaines avant le retrait des troupes russes, Viktor Naidenko a promené sa chèvre dans le champ derrière sa maison à Izyum. Au retour, il fit un léger détour et a marché sur ce qu’il a également décrit comme une mine de pétales. Comme Ivanenka, son pied a été arraché et il a perdu une partie de sa jambe.

“Nous ne savons même pas d’où il vient et à qui appartenaient ces mines”, a déclaré Naidenko. “Mais il y en avait beaucoup disséminés tout autour d’Izyum.”

Comme les Russes avaient toujours le contrôle, ils l’ont emmené en hélicoptère en Russie pour se faire soigner. Sans réseau téléphonique fonctionnel à Izyum, il s’est presque retrouvé bloqué de l’autre côté de la frontière, où le personnel de l’hôpital ne l’a pas laissé partir seul. Chez lui, sa famille ne savait pas s’il avait survécu.

Avec l’aide de bénévoles, il a fait le long voyage de retour vers Izyum à la fin du mois d’août, où il a commencé à apprendre à vivre et à cultiver avec un seul pied, en utilisant des genouillères pour couper du bois et des béquilles pour faire les corvées. Il a même appris à grimper sur une échelle.

Après avoir marché sur une mine terrestre à Izyum, en Ukraine, Viktor Naidenko a été transporté par avion dans un hôpital en Russie. Sa famille savait où il avait été emmené. (Vidéo : Whitney Shefte, Whitney Leaming/The Washington Post)

Des histoires comme la sienne étaient courantes dans la région, a déclaré Naidenko. Il a rencontré un autre homme à l’hôpital en Russie qui a marché sur une mine juste à l’intérieur de sa propre porte d’entrée. «Ils larguent tout un tas de mines et ils volent tout autour. Ils pourraient tomber n’importe où », a-t-il déclaré.

Pendant plus de huit mois, Zelenyi Hai, dans la région de Mykolaïv, au sud de l’Ukraine, a été proche de la ligne de front, et ses champs de pommes de terre et d’oignons ont été ensemencés de munitions.

Alors que les forces ukrainiennes chassaient les Russes cet automne, les habitants ont commencé à retourner dans la ville et de nombreux agriculteurs ont recommencé à labourer leurs champs. Des soldats ukrainiens stationnés là-bas ont déclaré qu’un homme du coin leur avait récemment apporté deux seaux contenant des parties de ce qui semblait être des roquettes russes non explosées.

Un autre homme, Oleksandr Pashchenko, 42 ans, avait récupéré une demi-douzaine de gros morceaux de diplômés et de tubes de bombes à fragmentation dans ses champs marqués par des cratères.

Pashchenko, un agriculteur, avait placé le métal tordu dans sa cour, non loin d’un hangar de stockage qui avait également été touché par une bombe, faisant rôtir 20 tonnes de pommes de terre stockées à l’intérieur. “Au début, tout le monde avait peur de le ramasser”, a déclaré Pashchenko à propos de l’artillerie alors qu’il en manipulait un morceau avec désinvolture. « Mais maintenant, les éclats d’obus sont partout. Nous y sommes habitués. »

Une telle familiarité s’était presque révélée mortelle quelques jours plus tôt, lorsqu’un jeune homme avait repéré quelque chose qui brillait dans les sillons de blé. Mykola Osadtseva, 19 ans, a arrêté son tracteur et ramassé l’objet métallique de la taille d’une balle de baseball. Pensant qu’il s’agissait d’éclats d’obus, il l’a mis sous son siège et a continué à labourer.

Quand il est rentré chez lui, il a jeté l’objet hors du tracteur. Quand il a touché le sol, il a explosé. L’explosion a brisé la vitre du tracteur et fait voler des éclats d’obus. Des morceaux ont déchiré le visage, la poitrine et la jambe d’Osadtseva, sectionnant son artère fémorale.

Des éclats d’obus ont également touché son beau-frère de 12 ans, Oleksandr Lupashchenko, qui l’idolâtrait et était venu lui dire bonjour. L’épouse d’Osadtseva, Natalya Reznichenko, était dans la cuisine en train de trier l’aide humanitaire lorsqu’elle a entendu l’explosion. Reznichenko pensait qu’un missile ou un mortier était tombé du ciel. Mais quand elle a couru dehors, elle n’a vu aucun cratère, seulement son mari dans une mare de sang qui grossissait rapidement.

Des voisins sont venus en courant pour aider, y compris le patron d’Osadtseva, qui a utilisé une ceinture pour garrotter sa jambe, puis l’a conduit frénétiquement à un hôpital de la ville. Osadtseva craignait de mourir en chemin. Ils sont arrivés juste au moment où il perdait connaissance et les médecins se sont précipités pour opérer et arrêter le saignement.

Les blessures de Lupashchenko étaient moins graves : les médecins ont retiré la plupart des éclats d’obus de sa jambe, et le reste s’est rapidement débarrassé de lui-même. On avait dit au jeune de 12 ans de ne pas marcher, mais quelques jours après sa sortie de l’hôpital, il marchait déjà et avait hâte de remonter sur son vélo.

Osadtseva n’a pas eu autant de chance. Il a passé trois jours dans le coma. À son réveil, il a constaté que les médecins avaient sauvé sa jambe gauche, mais il lui faudrait encore longtemps avant de pouvoir à nouveau marcher dans les champs.

Pire, il ne pouvait pas voir de son œil droit. Les médecins ont dit qu’ils ne savaient pas s’il le ferait un jour. Lors de son premier jour de retour de l’hôpital, il était allongé faible et immobile sur son lit.

Osadtseva s’inquiétait de la façon dont il subviendrait aux besoins de sa famille maintenant. Il est récemment devenu père pour la première fois et sa fille d’un mois était allongée silencieusement à ses côtés.

Mais le bébé était à sa droite et Osadtseva ne pouvait pas la voir.

Miller a rapporté de Zelenyi Hai, Ukraine. Galouchka a rapporté de Zelenyi Hai et Izyum.