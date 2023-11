Ils ont suivi les ordres d’évacuation – une frappe aérienne israélienne les a tués le lendemain.

Note de l’éditeur: Cette histoire contient une image graphique.





Lorsque les Palestiniens du nord de Gaza ont tenu compte des avertissements émis par les appels téléphoniques, les SMS et les dépliants de l’armée israélienne leur conseillant de se diriger vers le sud, ils ont pensé qu’ils fuyaient vers une sécurité potentielle.

Les Forces de défense israéliennes ont publié vendredi des directives appelant tous les civils du nord de Gaza à évacuer vers les zones au sud de Wadi Gaza « pour votre propre sécurité et celle de vos familles », alors que Tsahal continue « d’opérer de manière significative dans la ville de Gaza et de déployer des efforts considérables ». pour éviter de nuire aux civils.

Cependant, certains Palestiniens qui ont suivi les avertissements d’évacuation et ont fui leurs maisons en quête de sécurité ont subi le même sort qu’ils fuyaient : les frappes aériennes israéliennes les ont tués en dehors de la zone d’évacuation.

Ces meurtres soulignent la réalité selon laquelle les zones d’évacuation et les alertes de l’armée israélienne n’ont pas garanti la sécurité des civils dans la bande de Gaza densément peuplée, où les Palestiniens ont été hébergés. pas d’endroit sûr pour échapper aux bombes israéliennes.

Vendredi, aux petites heures, Aaed Al-Ajrami et son neveu, Raji, ont reçu un appel téléphonique d’un responsable militaire israélien – l’avertissant d’appeler toutes ses connaissances et de se diriger immédiatement vers le sud, a déclaré le neveu à CNN. Bien qu’elle ait suivi les instructions et réussi à fuir au sud de la zone d’évacuation, la famille d’Aaed a été tuée par une frappe aérienne israélienne le lendemain.

Un enregistrement audio de l’appel téléphonique obtenu par CNN révèle les détails de la brève conversation – qui comprenait les instructions de Tsahal de fuir au sud de la zone d’évacuation et aucune indication sur la façon d’y arriver. Raji a déclaré qu’une fois qu’ils avaient compris qui appelait, ils avaient enregistré la conversation afin de pouvoir la partager avec d’autres membres de la famille.

« Vous allez tous dans le Sud. Vous et tous les membres de votre famille. Rassemblez toutes vos affaires avec vous et allez-y », leur a dit l’officier.

Aaed voulait savoir quelle route il serait sécuritaire de prendre et à quelle heure ils devaient partir.

“Peu importe la route”, a répondu l’officier. « Faites-le aussi vite que possible. Il ne reste plus de temps. »

Aaed a tenu compte de l’avertissement. Vendredi, au lever du soleil, il s’est dirigé vers le sud avec sa famille et ses proches pour rester chez des amis à Deir Al Balah, une ville située à environ 13 kilomètres au sud de Wadi Gaza et en dehors de la zone d’évacuation.

Le lendemain, une frappe aérienne israélienne dans la région a détruit des parties du bâtiment où la famille d’Aaed avait cherché refuge, le tuant ainsi que 12 autres membres de sa famille, dont sept enfants.

Son neveu Raji, 32 ans, vivait dans un autre bâtiment à proximité lorsqu’il a entendu l’explosion et a craint le pire. Il s’est précipité sur les lieux après avoir reçu un appel l’informant que des membres de la famille de son oncle faisaient partie des victimes.

« Les destructions ont été massives », a déclaré Raji. “Nous avons commencé à déterrer les personnes touchées par l’explosion, certaines d’entre elles étaient encore en vie… L’odeur de poudre était très forte, la poussière était partout.”

Avec l’aimable autorisation de Raji Al-Ajrami Les corps des membres de la famille Ajrami tués par une frappe aérienne israélienne

“Ces gens pensaient tous qu’ils étaient enfin en sécurité et que rien ne se passerait dans la région”, a déclaré Raji. “Vous pouvez suivre les ordres pour ne pas être exposé au danger, mais le danger vous atteindra toujours où que vous soyez.”

En réponse à la question de CNN sur les frappes aériennes à Deir Al Balah et dans d’autres zones en dehors de la zone d’évacuation, un communiqué de Tsahal a déclaré qu’elle « opérait pour démanteler les capacités militaires et administratives du Hamas ».

Alors qu’environ 500 000 Palestiniens ont fui le nord de Gaza vers le sud depuis vendredi, de nombreux autres ne peuvent pas faire le voyage vers le sud de la zone d’évacuation et sont bloqués dans le nord de Gaza.

Yara Alhayek, 22 ans, a déclaré à CNN que sa famille vivant dans le nord n’avait nulle part où chercher refuge si elle se dirigeait vers le sud. “Nous ne pouvions pas partir parce qu’il n’y a pas d’endroit sûr où aller… c’est vraiment dangereux si nous quittons notre maison, c’est vraiment dangereux si nous restons dans notre maison, donc nous ne savons pas quoi faire.”

Israël a défendu ses frappes aériennes en cours contre Gaza en ciblant le quartier général du Hamas et ses actifs cachés dans des bâtiments civils, affirmant que ce qui peut apparaître comme un bâtiment civil est en réalité « une cible militaire légitime ».

Des experts indépendants de l’ONU ont condamné Les « attaques aveugles » d’Israël contre des civils palestiniens. Médecins sans frontières a publié dimanche soir une mise à jour affirmant que les frappes ont également touché des hôpitaux et des ambulances et a dénoncé une « campagne de bombardements aveugles au cours de laquelle la plupart des victimes ont été des civils ».

Les frappes aériennes militaires israéliennes ont fait plus de 2 800 morts et 11 000 blessés depuis le 7 octobre, a déclaré lundi le Premier ministre palestinien Mohammad Shtayyeh, selon l’agence de presse officielle palestinienne WAFA.

Les troupes israéliennes et le matériel militaire se sont massés à la frontière avec Gaza alors qu’Israël se prépare à intensifier sa réponse à la Attentat meurtrier du 7 octobre par le groupe militant islamiste Hamas. Les avions militaires ont continué à bombarder Gaza au cours du week-end, alors que les civils fuyaient vers le sud, suivant les instructions d’évacuation d’Israël.

Plusieurs agences des Nations Unies ont également averti qu’une évacuation massive dans de telles conditions de siège conduirait à un désastre et que les habitants de Gaza les plus vulnérables, notamment les personnes âgées et enceintes, pourraient ne pas être en mesure de se réinstaller du tout.

« L’ordre d’évacuer 1,1 million de personnes du nord de Gaza défie les règles de la guerre et les principes fondamentaux de l’humanité », a écrit Martin Griffiths, chef du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, dans un communiqué. déclaration vendredi tard. « Les routes et les maisons ont été réduites en ruines. Il n’y a nulle part où aller en toute sécurité.

Raji, qui a accueilli les enfants blessés qui ont survécu à l’attaque, affirme qu’il doit faire preuve de fermeté pour les soutenir, même s’il est brisé intérieurement.

“Je ressens l’injustice, ce sont des innocents, qu’ont-ils fait ?”