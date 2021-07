Ils ont ressuscité MGM. Amazon a acheté le studio. Maintenant quoi?

Paul Thomas Anderson et Michael De Luca sont des geeks du cinéma avec une histoire commune. En tant que directeur de studio, M. De Luca a défendu les films « Boogie Nights » et « Magnolia » de M. Anderson, qui ont établi la réputation du réalisateur en tant que force créatrice. Ainsi, lorsque Focus Features a annoncé qu’il reporterait la production du nouveau film de M. Anderson en raison de la pandémie, c’est M. De Luca, dans son nouveau rôle de président du Motion Picture Group de MGM, qui est intervenu et s’est engagé à lancer le film. production à Los Angeles lorsque M. Anderson voulait tourner.

La question est maintenant, à la lumière de la décision d’Amazon le mois dernier d’acquérir MGM dans le cadre d’un accord de 8,45 milliards de dollars, M. De Luca sera-t-il toujours en mesure de tenir ses promesses ? Ou fera-t-il simplement partie d’une hiérarchie d’entreprise moins encline à prendre des risques sur les films et les cinéastes ?

Au cours des 15 derniers mois, MGM a connu une résurgence, dirigée par M. De Luca, un jeune cadre impétueux et téméraire qui a initié des cinéastes comme M. Anderson et David Fincher à la culture lorsqu’il était président de la production chez New Line. Le cinéma, et maintenant, après 36 ans d’activité, est considéré comme l’un de ses hommes d’État les plus fiables. Son adjointe, Pamela Abdy, a produit « Garden State » lorsqu’elle était chez Jersey Films et a amplifié la carrière d’Alejandro González Iñárritu, entre autres, pendant son mandat de cadre à Paramount et plus tard à New Regency.

Chez MGM, les deux ont compilé un mélange enivrant de réalisateurs de premier plan et de matériel convaincant qui, espèrent-ils, rappelle l’époque où Fred Astaire et Judy Garland parcouraient les couloirs du studio autrefois sanctifié. Les six prochains mois montreront si leur stratégie porte ses fruits. Le film de M. Anderson fera ses débuts le 26 novembre. Il suivra le drame pulpeux de Ridley Scott « House of Gucci », avec Lady Gaga et Adam Driver. En décembre, l’adaptation musicale de Joe Wright de « Cyrano », avec Peter Dinklage et mettant en vedette la musique de The National, sortira.