“Ils ont pris mon grand amour”: une Ukrainienne cherche des réponses

OZERA, Ukraine (AP) – Tetiana Boikiv a regardé depuis la porte de la cave les soldats russes interroger l’homme qu’elle appelait son grand, grand amour. Ils l’ont emmené et elle ne l’a jamais revu.

Alors que ce sont les atrocités dans la ville voisine de Bucha qui ont retenu l’attention du monde, elles font partie d’une traînée de violence qui s’est propagée au loin, souvent sous le radar des procureurs, dans des villages ordinaires comme celui de Boikiv, à une demi-heure au nord . Une grande partie de la violence était systémique, et non aléatoire, conçue et mise en œuvre au sein des structures de commandement de l’armée russe, selon une enquête de l’Associated Press et de la série PBS Frontline.

Cette histoire abrégée fait partie d’une enquête AP/FRONTLINE qui comprend l’expérience interactive War Crimes Watch Ukraine et le prochain documentaire “Putin’s Attack on Ukraine: Documenting War Crimes”, qui sera diffusé le 10/9c le 25 octobre sur PBS.

Les troupes ont reçu pour instruction de bloquer et de détruire les vestiges de la «résistance nationaliste», selon les plans de bataille russes obtenus par le groupe de réflexion du Royal United Services Institute à Londres. Ces opérations de nettoyage – zachistka, en russe – ont pris une tournure plus nette à mesure que la frontière entre civils et combattants s’estompait.

L’Ukraine a fait en sorte qu’il soit incroyablement facile pour quiconque disposant d’une connexion de téléphone portable de signaler la position des troupes russes, et de nombreux civils le font. Alors que les soldats russes se battent pour réprimer ce qui est effectivement devenu une résistance participative, ils ont balayé de nombreux civils qui n’ont rien fait du tout.

Les procureurs ukrainiens disent qu’ils traiteront tous les crimes commis dans cette guerre, mais ils se démènent pour trier plus de 40 000 enquêtes sur les crimes de guerre. Cela a laissé Boikiv en grande partie seule pour retrouver son mari disparu, Mykola Moroz, connu de ses amis sous le nom de Kolia.

Ils s’étaient rencontrés dans un jardin botanique lors d’une sortie à l’église pour célibataires. Boikiv, également connu sous le nom de Tania, a déménagé dans le village d’Ozera quelques mois seulement avant l’invasion russe pour construire une nouvelle vie avec Kolia.

Kolia s’est levée avant l’aube pour apporter à Boikiv des fleurs fraîches des champs. Lorsqu’ils étaient séparés, il lui envoyait des photos de fleurs sur son téléphone.

Il aimait collectionner de petites et belles choses – des pierres, des timbres, des cartes postales, des morceaux de verre. Le soir, ils cuisinaient à tour de rôle. Il a fait une meilleure tarte aux pommes qu’elle.

« Une fois que Kolia m’a dit, Tania, à quoi ça sert de vivre pour soi ? C’est quand vous avez quelqu’un à côté de vous, vous pouvez vous sentir heureux », se souvient-elle.

Après le départ des Russes, la rumeur a couru qu’un prêtre du village de Zdvyzhivka avait des photos de personnes qui avaient été tuées.

Le père Vasyl Bentsa avait voulu documenter les corps de cinq inconnus retrouvés dans un jardin à l’arrière d’une des maisons les plus luxueuses de la ville. Il avait donc pris des photos puis enterré les hommes à l’orée d’une forêt.

Boikiv est allé le voir et a fait défiler les images des morts sur son téléphone. Au troisième homme, Boikiv se figea.

Il y avait Kolia, ensanglanté et battu mais intact. Ses mains étaient serrées en poings et son corps était fixé en position fœtale. Les articulations de ses jambes étaient pliées à des angles étranges. Un œil était fermé enflé et son crâne avait été écrasé.

« Ma Kolia ! Kolia ! » elle a pleuré.

Le père Bentsa a déclaré que la police avait exhumé Kolia et quatre autres personnes de leur fosse commune six jours plus tôt. Mais Boikiv ne savait toujours pas où le trouver.

Kolia avait été enlevée le lendemain du jour où des images de drones montraient qu’une roquette ukrainienne avait touché des munitions d’artillerie russes, avec une telle précision que l’Ukraine avait probablement obtenu des informations sur la position russe, du renseignement militaire, d’un drone – ou d’un observateur civil. Les enregistrements de la tour de téléphonie cellulaire pour les numéros de téléphone portable de Kolia obtenus par l’AP montrent que son téléphone a été actif pour la dernière fois le 25 février, ce qui rend extrêmement improbable qu’il s’agisse de Kolia. Mais les Russes l’ont quand même balayé.

Le premier arrêt de Boikiv dans ses efforts pour retrouver Kolia fut la morgue de Bucha. Mais le nom de Kolia ne figurait pas sur les listes de corps là-bas.

Trois gros camions frigorifiques étaient garés à l’extérieur. Boikiv et son amie ont parcouru des dizaines de corps et ont regardé les visages des morts. Ils n’ont pas trouvé Kolia.

Quelques jours plus tard, elle a appris que deux corps non identifiés de Zdvyzhivka étaient entrés. Au moment où Boikiv est revenu à Bucha, les corps se trouvaient au bas d’une pile de sacs mortuaires dans un camion frigorifique sur le point de partir pour une ville voisine.

Boikiv s’est mis à pleurer et a menacé de monter à l’arrière avec tous les morts. Elle ne pouvait pas laisser Kolia s’éclipser à nouveau. Le chauffeur lui a fait de la place dans la cabine.

Lorsque le camion a été déchargé, Boikiv a regardé les cadavres de Zdvyzhivka. Ils étaient en si mauvais état qu’il était difficile d’en être sûr. Kolya en ouvrit la bouche et regarda les dents. Ce n’était pas lui.

Puis elle a repéré la chaussure de Kolia sortant d’un sac partiellement ouvert. Elle reconnaissait son mari à la forme de son crâne, sa barbe et ses garnitures.

“Ils ont pris mon grand amour”, a-t-elle pleuré.

Il ne reste plus qu’à rechercher la justice. La seule documentation officielle dont disposait Boikiv était une mince bande de papier indiquant que son mari était décédé des suites de plusieurs blessures par balle le 25 mars 2022. Boikiv doutait que ce soit des balles qui l’aient tué.

Elle a fait une déclaration aux autorités ukrainiennes, mais elle a dit qu’elle n’avait eu de nouvelles de personne depuis. Personne ne lui a non plus demandé d’identifier les soldats qui l’ont emmené.

Elle n’est pas optimiste que les personnes responsables de la mort de son mari seront identifiées et punies. Elle n’est pas non plus convaincue que cela aurait beaucoup d’importance.

« Vous ne le ramènerez pas », dit-elle.

Elle était assise chez elle dans la lumière s’assombrissant, entourée du lit qu’elle avait apporté pour partager avec Kolia, de l’eau du puits qu’il avait creusé, des petits papillons bleus et blancs en plastique que Kolia avait épinglés sur leur papier peint gondolé.

“Je comprends que tout est entre les mains de Dieu”, a-t-elle déclaré. « Et le temps viendra où les gens seront punis pour cela. Le jour du jugement les attend.

Les producteurs de première ligne Tom Jennings et Annie Wong, le coproducteur Taras Lazer et la journaliste AP Solomiia Hera ont contribué à ce rapport.

Erika Kinetz, Associated Press