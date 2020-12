Le sénateur Mitt Romney, R-Utah, a fait part de ses préoccupations au sujet d’une récente cyber-brèche qui a compromis de vastes pans du gouvernement fédéral, ainsi que la sécurité des grandes entreprises, des groupes de réflexion et d’autres institutions américaines clés.

«C’est une invasion extraordinaire de notre cyberespace», a déclaré dimanche Romney à «Meet the Press» de NBC News. « Je veux dire, ils ont fondamentalement la capacité de savoir ce que nous faisons. Ils sont même entrés dans l’agence qui est responsable de nos capacités nucléaires, pour nos recherches concernant l’armement nucléaire », a souligné le sénateur.

La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, le plus haut commandement cybernétique du pays, a averti que plusieurs agences fédérales et «infrastructures critiques» avaient été compromises dans l’attaque.

Messagerie mixte:Pompeo dit que la Russie est « assez clairement » derrière la cyberattaque contre les États-Unis, mais Trump jette des doutes et minimise la menace

Des dizaines d’agences fédérales, la plupart des sociétés Fortune 500 et d’autres entreprises du secteur privé, ainsi que des services publics et des infrastructures critiques à travers le pays, ont également été compromis dans ce que les responsables appellent un «risque grave» pour la sécurité nationale.

Bien que chaque institution se démène maintenant pour réparer ses réseaux après la nouvelle, il est toujours possible que des pirates aient placé d’autres vulnérabilités dans les systèmes qui devront être découvertes.

Attaque de cybersécurité:5 choses que vous pouvez faire maintenant pour vous protéger

Explicateur:Ce que vous devez savoir sur les Solarwinds, le hack FireEye

Vérification des faits:Les seringues dotées de la technologie RFID suivent les vaccins, pas les receveurs

« Il s’agit d’une invasion extrêmement dommageable et cela a duré très, très longtemps », a déclaré Romney.

Les attaquants ont infiltré les systèmes informatiques fédéraux via un logiciel serveur commun offert par une société appelée SolarWinds.

Le piratage a probablement été perpétré par des agents soutenus par la Russie, selon des responsables de la sécurité nationale. La nouvelle a renouvelé les appels pour une cyber-posture américaine plus énergique contre les rivaux géopolitiques du pays.

« Je pense que nous devons être beaucoup plus sérieux au sujet de nos capacités cyber – offensives et défensives. Je pense que nous devons repenser cela au ministère de la Défense, ainsi que dans nos autres agences », a exhorté Romney. « Et je pense que nous devons avoir une approche très lucide de la façon dont nous traitons la Russie à l’avenir. »

Rapports: Trump a suggéré de nommer Sidney Powell comme conseiller spécial sur l’élection à la réunion du bureau ovale

En novembre, le président Donald Trump a limogé le chef de la CISA, Chris Krebs, pour avoir dénoncé les allégations selon lesquelles l’élection de 2020 avait été compromise par des acteurs étrangers.

Les responsables des départements du commerce, de l’énergie, de la sécurité intérieure, du Trésor et du Conseil de sécurité nationale ont également reconnu que leurs systèmes avaient été violés. Les officiels l’ont largement qualifié de pire et de plus vaste piratage de l’histoire américaine.

« Vous pouvez mettre un pays à genoux si les gens n’ont pas d’électricité, n’ont pas d’eau et ne peuvent pas communiquer », a averti Romney. « Ce que la Russie semble avoir fait, c’est se mettre dans ces systèmes dans notre pays. Ils n’ont pas besoin de roquettes pour éliminer ces choses », a-t-il averti.

Cours fédérales:L’impact de Biden sur le système judiciaire peut être limité malgré les discours des libéraux sur le « court-packing »

« Ils ont potentiellement la capacité de nous paralyser économiquement, ils sont allés à nos entreprises. Ils ont le potentiel de nous paralyser également en ce qui concerne notre eau et notre électricité et ainsi de suite. Donc, c’est très, très grave », a souligné Romney.

Alors que de nombreux analystes et responsables de la sécurité nationale ont souligné le danger sans précédent de la vulnérabilité de la sécurité, l’administration Trump a envoyé des messages mitigés sur sa gravité.

Un monde qui change:Même les critiques les plus féroces de Trump disent qu’il a peut-être bien réglé certaines affaires du monde

Transition 2020:Biden signale un tournant décisif de la politique étrangère non conventionnelle de Trump avec le choix de l’initié Antony Blinken

Le secrétaire d’État Mike Pompeo a déclaré que la brèche était un « effort très important » qui était « très probablement » perpétré par la Russie lors d’une interview sur le Mark Levin Show, le président Trump a minimisé les révélations, insistant sur le fait que « tout est bien sous contrôle ».

Romney a condamné le «silence inexcusable et l’inaction de la Maison Blanche» sur la question lors d’un entretien avec Sirius XM.

Au cours de son entretien avec la presse, Romney a qualifié les commentaires de Trump de « déception », mais a déclaré que c’était typique d’un président qui « ne veut pas reconnaître la Russie pour le problème qu’ils posent ».

Le président élu Joe Biden a également condamné la minimisation de la situation par Trump, promettant une réponse puissante dans la nouvelle administration.

Coronavirus:Voici les principaux responsables du gouvernement américain qui ont reçu le vaccin contre le coronavirus

«Une bonne défense ne suffit pas; nous devons perturber et dissuader nos adversaires d’entreprendre des cyberattaques significatives en premier lieu », a déclaré Biden jeudi. «Je ne resterai pas les bras croisés face aux cyberattaques sur notre nation.»

Au sujet de la politique cybernétique actuelle des États-Unis, Romney a observé que «la Russie a agi en toute impunité» parce qu’elle «n’avait pas peur de ce que nous pourrions faire à partir d’une cybercapacité.» Le sénateur a fait valoir que la provocation «exige une réponse» mais ne l’a pas été. sûr « si nous avons la capacité de le faire d’une manière qui serait de la même échelle ou à une échelle encore plus grande. »