Un ancien membre du personnel du département de la santé de Floride licencié en mai pour un différend sur les données Covid-19 de l’État a été perquisitionné par la police, les qualifiant de «gestapo» tout en niant les allégations selon lesquelles elle aurait pénétré par effraction dans un système de messagerie officiel.

Rebekah Jones, qui a été analyste de données pour le Département de la Santé de Floride (DOH) jusqu’à son licenciement au printemps dernier, s’est rendue sur Twitter lundi avec un long fil et une vidéo de sa rencontre avec la police d’État plus tôt dans la matinée, affirmant qu’ils l’avaient fait. l’a saisie « Matériel et technologie. »

«Ils purgeaient un mandat sur mon ordinateur après que DOH ait déposé une plainte. Ils ont pointé une arme sur mon visage. Ils ont pointé des armes sur mes enfants » Jones a déclaré, accusant le gouverneur de Floride Ron DeSantis d’avoir orchestré le raid.

Ils ont recueilli des preuves de corruption au niveau de l’État. Ils ont affirmé qu’il s’agissait d’une faille de sécurité. C’était DeSantis. Il a envoyé la gestapo.

Il n’y aura pas de mise à jour aujourd’hui. À 8 h 30 ce matin, la police d’État est entrée chez moi et a pris tout mon matériel et ma technologie. Ils purgeaient un mandat sur mon ordinateur après que DOH ait déposé une plainte. Ils ont pointé une arme sur mon visage. Ils ont pointé des armes sur mes enfants. pic.twitter.com/DE2QfOmtPU – Rebekah Jones (@GeoRebekah) 7 décembre 2020

La brève vidéo de l’incident montre des agents à la porte d’entrée de Jones servant un mandat, exigeant qu’elle « Viens dehors » tout en demandant qui d’autre est dans la maison. L’un d’eux est en train de dessiner une arme après avoir appris que le mari de Jones est toujours à l’intérieur, demandant que lui et les enfants du couple descendent également alors que Jones protestait.

Un porte-parole du Département de l’application de la loi de Floride (FDLE), Gretl Plessinger, a déclaré à un journal local qu’une enquête sur Jones avait été ouverte le mois dernier après que le DOH eut déposé une plainte. « Concernant l’accès non autorisé à un système de messagerie du ministère de la Santé qui fait partie d’un système d’alerte d’urgence. »

Selon le DOH, une personne non identifiée a accédé illicitement au système d’alerte et a envoyé un message de groupe indiquant «Il est temps de prendre la parole avant que 17 000 autres personnes ne soient mortes», faisant apparemment référence à la réponse de l’État à la pandémie de coronavirus. Le message a été envoyé à quelque 1 750 destinataires avant que l’éditeur de logiciels qui supervise le système ne puisse l’empêcher de se propager davantage.

Alors que Jones a nié tout lien avec la violation, a déclaré à un journaliste local « Je ne sais pas comment faire ça, » Un enquêteur FDLE a déclaré que le message non autorisé avait été envoyé à partir d’une adresse IP liée au compte Comcast de Jones. L’ancienne employée, cependant, soutient que la police a obtenu son adresse IP du DOH sans autre enquête, et qu’au moins cinq autres membres du personnel du DOH ont été licenciés au moment où le message a été envoyé, suggérant que d’autres auraient pu avoir un motif pour accéder à l’alerte. système.

En mai, Jones a été limogée de son poste d’expert du système d’information géographique du DOH, où elle aurait aidé à gérer un tableau de bord Covid-19 en ligne, après avoir publiquement accusé les autorités de l’État de manipuler des données pour présenter une image plus optimiste de l’épidémie de Floride. Bien qu’elle n’ait allégué aucun traitement médical réel des nombres d’infections ou de décès, Jones a critiqué les changements dans la façon dont l’État rapporte les taux de positivité pour les tests, par exemple. (DeSantis a révélé ce changement particulier en avril, affirmant qu’il refléterait mieux les tendances au milieu de la crise sanitaire.)

Jones a finalement été renvoyée pour insubordination après plusieurs avertissements de ses supérieurs lors de sa discussion publique sur le tableau de bord du coronavirus, y compris le partage « Graphiques non autorisés » de même que «Commentaire politique», selon des documents obtenus par l’Associated Press.

Jones, cependant, affirme qu’elle a été réduite au silence par le gouvernement uniquement pour elle «Dénonciation» et a continué à attaquer le DOH et DeSantis depuis son site Web, créant même son propre tableau de bord alternatif. Malgré les allégations, le secrétaire adjoint à la Santé de Floride, le Dr Shamarial Roberson, a soutenu le rapport Covid-19 de l’État, insistant sur « Nos données sont exactes, elles sont factuelles, c’est vrai, elles sont transparentes. »

