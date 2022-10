Ils ont perdu leur chat à K-Country cet été. Mais la semaine dernière, une caméra à distance leur a donné de l’espoir

Blotti avec sa famille à Winnipeg, Gustophe le chat a l’air plutôt bien.

Il est un peu maigre, selon son propriétaire, Jody Hudey, mais il est en bonne santé, il est propre et il est heureux comme d’habitude.

C’est assez surprenant, étant donné que le chat domestique de six ans a passé les deux derniers mois à vivre dans la nature sauvage de Kananaskis Country.

“En plus d’être un très bon chasseur et d’être noir pour qu’il puisse probablement vraiment se cacher des prédateurs, je pense qu’il devait avoir une très bonne cachette”, a déclaré Hudey dans un interview avec La dernière ligne droite .

“Et sa volonté de rentrer à la maison.”

Gustophe s’est échappée de Hudey et de son fils de 10 ans, Dolphis Seguin, lors d’un séjour fin août au camping Spray Lakes West, à environ 110 kilomètres à l’ouest de Calgary.

C’était une soirée particulièrement fraîche, alors Hudey a décidé de sortir Gustophe de son chenil, où il dormait normalement, et de l’amener dans son sac de couchage. Elle l’a attaché à son harnais et à sa laisse, l’enroulant autour de sa main, avant de s’endormir.

Quand ils se sont réveillés, Gustophe était parti.

“Il s’était faufilé à travers un petit trou dans l’écran qu’il avait agrandi”, a déclaré Hudey.

“Nous nous sommes levés et nous avons immédiatement commencé à chercher pieds nus dans le camping à sa recherche, et nous ne l’avons trouvé nulle part.”

Dolphis Seguin, 10 ans, photographié avec son chat Gustophe. (Soumis par Jody Hudey)

Pendant les quatre jours suivants, Hudey et son fils ont parcouru le camping à la recherche d’indices sur les allées et venues de Gustophe. Ils ont parlé à d’autres campeurs, accroché des pancartes et parlé avec les autorités locales, mais personne n’avait vu la moindre trace du chat.

“Nous avons fini par devoir rentrer à la maison sans lui, ce qui était absolument déchirant. Mais, vous savez, nous avons dû retourner à l’école et travailler”, a-t-elle déclaré.

“Il était là”

La famille a mené sa recherche sur les réseaux sociaux, en publiant des messages dans des groupes de Canmore et de Calgary, juste au cas où quelqu’un aurait récupéré Gustophe lors d’une visite dans la région.

Les messages n’ont pas conduit au chat, mais ils ont attiré de l’aide.

Lisa Young, une résidente de Canmore, a contacté Hudey et a proposé d’installer des caméras autour du terrain de camping pour, espérons-le, apercevoir le félin disparu.

Ceux-ci ont augmenté vers la fin septembre, Young les vérifiant tous les quelques jours. Une autre résidente de Canmore qui a offert un coup de main, Diane Borland Venner, a déposé des vêtements de Hudey près des caméras, dans l’espoir que Gustophe puisse reconnaître une odeur familière.

Gustophe s’est échappé de ses propriétaires lors d’un voyage de camping en août au terrain de camping Spray Lakes West, à environ 110 kilomètres à l’ouest de Calgary. (Soumis par Jody Hudey)

Les semaines se sont écoulées sans laisser de trace, mais Hudey dit qu’elle avait le sentiment que le chat allait bien.

“C’était un chat errant quand nous l’avons eu… J’ai juste supposé qu’il avait probablement de très bonnes capacités de survie”, a-t-elle dit, ajoutant qu’il avait également attrapé beaucoup de souris autour de leur maison et de leur jardin.

“Je n’arrêtais pas de penser que lorsque la neige arriverait, je commencerais à perdre espoir, et la neige n’était pas encore là.”

Déterminés à donner une dernière chance à leurs recherches, Hudey et son fils ont commencé à planifier un autre voyage à Kananaskis pour continuer à chercher Gustophe.

Mais quelques jours plus tard, ils ont reçu un appel urgent de Young.

“J’ai déplacé les caméras juste après Thanksgiving, et quand je suis allé là-bas quelques jours plus tard, il était là. J’avais environ 100 images de lui sur l’une des caméras… juste sur le site où ils les avaient perdues”, dit-elle.

“J’étais absolument abasourdi. Je sais que je sautais sur place. Il y avait des gens qui pêchaient sur le lac, et je pense qu’ils pensaient que j’étais fou.”

La ville de Canmore dit qu’elle prête souvent des pièges à chats aux résidents. Dans un communiqué, un porte-parole a déclaré: “Nous sommes ravis d’avoir pu jouer un petit rôle pour aider Gustophe à retourner dans sa famille!” (Image Stealth Cam soumise par Jody Hudey)

Hudey et son fils ont changé tous leurs plans de voyage pour pouvoir arriver le lendemain.

Young et Borland Venner se sont arrangés pour emprunter trois pièges à chat à la ville de Canmore, qui s’est assurée que les autorisations appropriées étaient en place, et les ont installées sur le site.

Pendant quelques nuits, Gustophe a continué à échapper à ses ravisseurs. Mais le soir du 21 octobre, après avoir vérifié deux casiers vides, Hudey a vu que la porte du troisième était fermée.

“Nous avons soulevé la serviette et allumé une lampe de poche, et bien sûr, il nous attendait là-dedans”, a déclaré Hudey. “Nous avons sauté de joie et avons commencé à pleurer.”

Avec les prédateurs, la météo et les probabilités contre Gustophe, c’est un mystère de savoir comment le chat a survécu. Mais Hudey dit qu’elle est encore plus étonnée par les gentils étrangers qui l’ont ramené à la maison.

“Le simple fait que des inconnus que je ne connais même pas seraient prêts à faire ça pour ma famille est vraiment réconfortant”, a-t-elle déclaré.

“Cela me donne envie de pleurer, quelle belle communauté c’est là-bas, et nous ne l’aurions jamais récupéré sans eux.”

Young dit qu’elle est juste heureuse d’avoir aidé.

“Je me souviens avoir vu le fils de Jody le serrer dans ses bras dans la chambre d’hôtel le lendemain matin, et je me suis dit, oh, je me sentais tellement bien de voir ce garçon avec son chat.”