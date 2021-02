Ils ont pensé: «  Pourquoi pas l’Iran  », et la décision a bouleversé leur vie

M. Shargi, 56 ans, était associé dans une entreprise d’Abou Dhabi qui louait et vendait des avions privés. Mme Amidi Shargi, 53 ans, poète, a donné des conférences publiques dans les universités et les hôpitaux – dont un TEDx parle du pouvoir thérapeutique de la poésie.

Ils avaient un attachement à la langue, à la culture et aux traditions d’une patrie qu’ils avaient tous deux quittés lorsqu’ils étaient enfants. Ils s’étaient rendus en Iran plusieurs fois au fil des ans et avaient ressenti une ambiance accueillante.

Une extraordinaire L’idée a frappé le couple, Emad Shargi et Bahareh Amidi Shargi. Déplacez-vous en Iran.

En 2017, un couple irano-américain a dressé une liste de villes aux États-Unis et en Europe où ils pouvaient s’installer maintenant que leurs deux filles étaient parties pour l’université.

Cette décision a bouleversé leur vie. M. Shargi est le dernier double citoyen américain arrêté en Iran. Il a été condamné le 30 novembre à 10 ans de prison pour de sombres accusations de violations de la sécurité nationale, après un procès auquel non seulement il n’a pas assisté mais il n’avait aucune idée de la tenue.

La condamnation de M. Shargi est intervenue dans le contexte d’autres mesures provocatrices que l’Iran a prises depuis l’élection du président Biden pour faire pression sur la nouvelle administration afin qu’elle renverse la politique de «pression maximale» de l’ancien président, Donald J. Trump. M. Trump a abandonné la participation des États-Unis à l’accord nucléaire de 2015 et a réimposé de sévères sanctions économiques.

Mme Amidi Shargi vit maintenant à Washington, dirigeant les efforts visant à obtenir la libération de son mari et à contenir l’anxiété croissante de leurs enfants et de leurs parents âgés. Mme Amidi Shargi a parlé publiquement dans une interview pour la première fois de leur calvaire.

«Nous travaillerons avec nos alliés, dont beaucoup ont également des ressortissants actuellement détenus par le gouvernement iranien, pour demander leur libération et pour résister à la pratique honteuse de l’Iran d’utiliser les détentions injustes de ressortissants étrangers comme un outil politique», a déclaré le Département d’État. par un porte-parole.

Le secrétaire d’État Antony J. Blinken a annoncé lundi que les États-Unis se joindraient à 58 pays dans une initiative visant à créer une approche universelle pour lutter contre les prises d’otages et les détentions arbitraires financées par l’État.

L’administration de M. Trump s’est engagée avec l’Iran dans des accords d’échange de prisonniers qui ont permis la libération de deux citoyens américains détenus par les Iraniens – Xiyue Wang, un étudiant diplômé de Princeton, et Michael R. White, un vétéran de la marine. Les autres Américains emprisonnés sont officiellement considérés par l’Iran comme des citoyens iraniens, malgré leurs passeports américains.

Outre M. Shargi, les personnes détenues comprennent Baqer Namazi, un ancien responsable de l’Unicef, son fils Siamak Namazi, un homme d’affaires, et Morad Tahbaz, un entrepreneur écologiste.

«Au cours de la dernière décennie, l’Iran a souvent poursuivi ses objectifs de politique étrangère en détenant et en prenant en otage des binationaux. Ce dernier emprisonnement d’Emad Shargi est conforme à ce bilan », a déclaré Hadi Ghaemi, le directeur de la Centre pour les droits de l’homme en Iran , un groupe de défense basé à New York.

«Cet ange est Emad. Il est de loin le plus gentil partenaire le plus doux, le père le plus présent. Il est toujours assis dans une cellule de prison sans ses ailes », a déclaré Mme Amidi Shargi en fondant en larmes.