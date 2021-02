Pour les centaines de milliers de parents à faible revenu qui dépendent des services préscolaires subventionnés, ces programmes font beaucoup plus que s’occuper et éduquer leurs enfants. Ils fournissent des repas nutritifs et des examens de santé, des ressources pour soutenir la stabilité du logement et la sécurité financière.

Ce qui, selon les défenseurs, atteste du rôle essentiel que jouent ces programmes dans le déploiement du vaccin COVID-19 – et pourquoi les travailleurs de la petite enfance devraient avoir la priorité pour les vaccins.

«Les fournisseurs de services de garde d’enfants ont vraiment été en première ligne tout au long de la pandémie», a déclaré Lauren Hogan, de l’Association nationale pour l’éducation des jeunes enfants. «Depuis mars, ils mettent leur vie et leurs moyens de subsistance en jeu pour s’occuper des enfants et s’assurer que les familles ont un endroit sûr où envoyer leurs enfants.

Les taux d’infection sont, selon une étude, les plus élevés parmi les travailleurs de la petite enfance autochtones, noirs et latinos, bien qu’il ne soit pas clair s’ils ont contracté le virus dans les garderies. Les femmes de couleur, qui sont surreprésentées dans cette main-d’œuvre, sont plus susceptibles de contracter le COVID-19 que leurs homologues blanches.

Pourtant, certains États n’ont pas regroupé les travailleurs de la petite enfance avec d’autres enseignants sur leurs listes de ceux qui ont la priorité pour la vaccination. Même dans les endroits qui ont techniquement inclus ces travailleurs dans l’une des premières phases de vaccination, la confusion persiste quant à la manière et à l’endroit où cela se produira.

Pour compliquer encore les choses: un bon degré de scepticisme parmi les éducateurs de la petite enfance à propos du vaccin, ce qui pourrait avoir des implications importantes pour la communauté au sens large.

Les prestataires de services préscolaires et de garde d’enfants sont souvent les «sources les plus fiables d’informations précises sur la meilleure façon de soutenir et de protéger nos enfants», a déclaré Adrián Pedroza, directeur national des partenariats stratégiques pour Abriendo Puertas / Opening Doors, une organisation à but non lucratif qui travaille avec des parents latinos dans plus de trois douzaines d’États pour favoriser l’apprentissage et le développement des enfants.

Si les travailleurs de la petite enfance ont du mal à comprendre le vaccin et à y avoir accès, il y a de fortes chances que les familles qu’ils servent le soient aussi.

«Un enseignant peut avoir beaucoup d’influence… en particulier dans ma communauté où beaucoup de parents sont à faible revenu et ne parlent pas anglais», a déclaré Joana Perez, une latina mère de sept enfants à Los Angeles. Trois de ses enfants seraient inscrits dans un programme local Head Start, mais restent à la maison depuis mars dernier.

« Pour ces familles, cela va vraiment dépendre des informations qui leur sont transmises », a poursuivi Perez, notant que beaucoup ne sont pas alphabétisés et n’ont donc pas le luxe de simplement rechercher des informations sur Google. « Dans des domaines comme celui-ci, il sera très important que les enseignants donnent l’exemple. »

Les recherches menées par la National Academy for State Healthy Policy montrent que la plupart des États placent les éducateurs de la maternelle à la 12e année dans l’une des premières phases de leur déploiement de vaccins. Certains ou tous les enseignants sont, selon une analyse de la Semaine de l’éducation, déjà éligibles au vaccin dans environ la moitié de tous les États, à Washington, DC et à Porto Rico.

Donner la priorité aux enseignants, affirment les experts, aidera à permettre la réouverture des écoles K-12 critiques et freiner la propagation du virus. (Le vaccin n’a pas encore été autorisé pour la plupart des mineurs.)

Les enjeux sont tout aussi importants pour les éducateurs qui travaillent avec de jeunes enfants.

Comme le voient Hogan et d’autres, les éducateurs de la petite enfance sont des travailleurs essentiels en partie parce que de nombreux parents qui comptent sur ces soins sont des travailleurs essentiels. C’est particulièrement vrai avec des programmes comme ceux gérés par Head Start, qui fournit un financement fédéral aux fournisseurs de services préscolaires et de garde d’enfants qui servent les familles vivant dans la pauvreté.

Un récent sondage réalisé l’automne dernier auprès de familles participant à Educare, un réseau national d’écoles préscolaires affilié à Head Start, a révélé que presque tous les deux tiers environ des répondants qui travaillent sont considérés comme essentiels. En comparaison, environ 45% des travailleurs américains à l’échelle nationale ont des emplois définis comme essentiels par le gouvernement fédéral.

Les fournisseurs de services de garde font également tourner l’économie. Près de 12 millions d’enfants de moins de 5 ans dépendent généralement de ces prestataires pour les soins. Pourtant, dans une enquête publiée l’été dernier, 86% des fournisseurs ont déclaré que la pandémie avait eu des conséquences néfastes sur leur inscription, et deux répondants sur cinq – dont la moitié de ceux qui sont des entreprises appartenant à une minorité – affirmaient qu’ils étaient certains de devoir fermer absence permanente de secours financier.

La crise a contraint de nombreux parents, en particulier les mères, à quitter leur emploi. Près de 2,2 millions de femmes ont quitté le marché du travail depuis le début de la pandémie.

Grâce au projet de loi sur le soulagement des coronavirus adopté par le Congrès fin décembre dernier, qui a mis de côté 10 milliards de dollars pour la garde d’enfants, de nombreux fournisseurs parviendront à rester à flot pendant au moins quelques mois. Le président Joe Biden a proposé 40 milliards de dollars supplémentaires pour aider les fournisseurs de services de garde d’enfants et les parents dans son plan de relance. Mais les observateurs craignent que le financement existant n’ira aussi loin dans la résolution de la crise, surtout sans un effort dédié à grande échelle pour faire vacciner les éducateurs de la petite enfance.

Selon l’organisation de recherche et de plaidoyer Child Care Aware of America, cinq États et Washington, DC, donnent la priorité au personnel de la maternelle à la 12e année par rapport aux travailleurs de la petite enfance pour le vaccin COVID-19. Quatre autres États doivent encore clarifier quand ce dernier groupe peut y accéder.

L’Akron Beacon Journal, qui fait partie du réseau USA TODAY, a récemment rapporté que de nombreux membres du personnel de garde d’enfants de l’Ohio, l’un des États qui ont donné la priorité aux éducateurs de la maternelle à la 12e année, sont frustrés que leur inéligibilité au vaccin les empêche de reprendre leurs activités personne apprenant pour le moment.

Une porte-parole du département de la santé de l’Ohio a déclaré au journal que si l’État valorise le travail de ces «personnels adjacents à l’école», il a cherché à se concentrer sur les personnes «qui sont essentielles à l’apprentissage en personne».

Même dans les États qui ont mis la main-d’œuvre de la petite enfance dans l’une des premières phases de vaccination, les prestataires ne savent pas quand leurs employés se feront vacciner, car l’accès et l’information peuvent varier significativement par région.

Zoila Bravo, qui a fondé et travaille dans un fournisseur de Commerce, en Californie, appelé Healthy Kids Happy Faces, a déclaré en espagnol qu’elle avait hâte de se faire vacciner mais qu’elle n’avait pas encore pu le faire, notant qu’elle et d’autres travailleurs de la garde d’enfants en Californie ne le font pas. se sentir comme « nous sommes une priorité. »

De nombreux travailleurs de la petite enfance ont dû s’appuyer sur des canaux de communication informels tels que la messagerie texte pour comprendre les détails, a déclaré Dana Garner, qui travaille avec des fournisseurs à travers l’Illinois en tant que responsable de programme pour IFF, une organisation de développement communautaire dans le Midwest.

La portée limitée peut expliquer en partie pourquoi tant de travailleurs de la petite enfance ne sont pas certains du vaccin.

Dans une enquête informelle menée en décembre dernier auprès du personnel de Head Start dans l’ouest des États-Unis, 28% ont déclaré qu’ils n’étaient au moins quelque peu mal informés sur la façon dont le vaccin arrêterait la pandémie. Beaucoup ont partagé qu’ils étaient confus au sujet des mesures prises pour garantir la sécurité des vaccins. L’hésitation à la vaccination a été citée comme l’un des principaux sujets d’intérêt pour près de la moitié des répondants.

Le scepticisme est valable, disent les avocats, en particulier parmi les communautés de couleur. Garner, parlant en tant que femme afro-américaine et non au nom de son rôle de leader dans cet espace, a évoqué les études de l’Institut Tuskegee, qui utilisaient les Noirs comme sujets scientifiques pour la recherche médicale.

« Il y a un facteur de peur, un facteur de peur énorme », a déclaré Garner. « Une chose que nous savons définitivement est que le racisme systémique est réel. »

La grande majorité des travailleurs de la garde d’enfants sont des femmes, et plus de 40% sont noires, asiatiques ou latino-américaines, selon les données fédérales. Une étude publiée en 2018 par l’Université de Californie à Berkeley montre que la grande majorité – 86% – des éducateurs de la petite enfance qui travaillent avec des nourrissons et des tout-petits dans les centres gagnent moins de 15 dollars de l’heure.

« C’est là que beaucoup de parents sont inquiets ou se demandent si, à leur tour, ils devraient [get vaccinated] », a déclaré Perez, qui préside le comité de parents du centre de la petite enfance de ses enfants. » Parce que si les enseignants ne le font pas, les parents pourraient penser que c’est une personne instruite, alors peut-être que je ne devrais pas le faire moi-même. »

