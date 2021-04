« Sir Charles », comme le joueur étoile à 11 reprises était connu tout au long de sa carrière emblématique, a rendu les commentaires totalement irréfléchis à son surnom royal tout en couvrant la victoire 115-110 des Dallas Mavericks contre les Lakers jeudi lorsque son co-animateur Dans l’émission « Inside the NBA », Ernie Johnson, a apporté la conversation à la performance de la star des Lakers Kentavious Caldwell-Pope qui a marqué un respectable 29 points dans l’effort perdant de son équipe.

La discussion s’est tournée vers l’Université de Géorgie, l’école à partir de laquelle Caldwell-Pope a fait ses premiers pas en NBA, où Barkley a laissé échapper ses commentaires critiques.

Charles Barkley « La Géorgie est la seule école au monde à avoir nommé leur mascotte d’après les femmes là-bas » pic.twitter.com/eAJBRhlSHO – gifdsports (@gifdsports) 23 avril 2021

« La Géorgie est la seule école au monde où ils ont nommé leur mascotte d’après les femmes là-bas», a déclaré Barkley lors de l’émission, provoquant une censure immédiate de la part de son coanimateur.

« Si totalement inutile», A déclaré Johnson, qui a également déclaré plus tard qu’il étaitne va même pas honorer cela avec une réponse.«

A-t-il regardé dans un miroir? – Suzanne Marla (@SuzanneMarla) 24 avril 2021

Chuck ne se soucie pas d’annuler la culture 🤣. Ils tentent de l’annuler depuis les années 80. – Manrique Zavala (@ Zavalas1) 23 avril 2021

Prenez-le pour ce que c’était, une blague. Quiconque est offensé ou, plus vraisemblablement, feint l’infraction doit avancer. Auburn et la Géorgie sont de vieux rivaux. – BamaMark (@BigBamaMark) 23 avril 2021

« A-t-il regardé dans un miroir?», a demandé à un fan en réponse aux commentaires de Barkley, tandis qu’un autre a expliqué que Barkley « ne se soucie pas d’annuler la culture ».

Un autre fan a déclaré que les commentaires de Barkley étaient clairement une blague et que quiconque était offensé par eux « a besoin de bouger« .

Incroyablement, ce n’est pas la première fois que Barkley est critiqué pour des commentaires qu’il a tenus à la télévision sur l’apparition des femmes aux États-Unis.

Lors d’un épisode de la même émission télévisée en 2014, Barkley a également fait des commentaires désagréables sur les regards des femmes de la ville texane de San Antonio.

« Quelques grandes femmes là-bas [in San Antonio] … C’est une mine d’or pour Weight Watchers», a déclaré Barkley, qui a souvent été la cible de critiques pour son surpoids tout au long de sa carrière de joueur.

« Victoria est définitivement un secret [in San Antonio] … Ils ne peuvent pas porter de Victoria’s Secret là-bas… Ils portent des culottes bouffantes là-bas… il n’y a rien de maigre là-bas, » il ajouta.

Ces commentaires ont été critiqués par des groupes anti-honte corporelle, y compris la National Association to Advance Fat Acceptance et la Obesity Action Coalition – et il semble qu’après sa dernière gaffe verbale, vous pouvez probablement vous attendre à ce qu’une sorte d’excuses rampantes apparaisse sur les médias sociaux avant. longue.