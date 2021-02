Elton John a déclaré que le gouvernement avait «foiré» en ne parvenant pas à un accord avec l’UE pour des visites sans visa de musiciens britanniques et a exhorté les ministres à renégocier l’accord sur le Brexit pour éviter de nuire à la carrière d’une génération d’artistes.

Aujourd’hui, John, l’un des plus grands groupes musicaux à émerger du Royaume-Uni, a averti que l’absence d’accord nuirait à une génération d’artistes émergents confrontés à de nouvelles formalités administratives et à des coûts pour se produire dans l’UE.

«La situation dans laquelle nous nous trouvons est ridicule. La musique est l’une des plus grandes exportations culturelles de Grande-Bretagne », écrit-il dans Le gardien. «Il a contribué 5,8 milliards de livres sterling à l’économie britannique en 2019, mais a été exclu des négociations commerciales sur le Brexit alors que d’autres industries ne l’ont pas été.

«Soit les négociateurs du Brexit ne se souciaient pas des musiciens, ou n’y pensaient pas, ou n’étaient pas suffisamment préparés. Ils ont merdé. C’est finalement au gouvernement britannique de régler le problème: ils doivent revenir en arrière et renégocier ».

Il a ajouté que son intervention «ne concernait pas Elton John», mais plutôt d’assurer aux artistes de la relève sans accès aux ressources financières et à l’équipe qu’il a pu rassembler.

«Si vous détestez toutes les notes que j’ai enregistrées… vous [still] besoin de soutenir la capacité des musiciens à tourner », a-t-il ajouté. «Parce que si le Brexit empêche de nombreux nouveaux musiciens de faire des tournées, les seuls artistes qui vont avoir une carrière en direct significative sont de grands artistes grand public comme moi. Et croyez-moi, je ne veux pas plus de ça que vous.