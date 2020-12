Plus de 70 élèves-officiers de l’académie militaire américaine ont été accusés d’avoir triché à un examen de mathématiques, défiant la célèbre devise autrefois moquée par l’ancien élève Mike Pompeo. Le scandale est devenu le pire de l’école depuis près d’un demi-siècle.

Quelque 58 cadets ont admis avoir triché à l’examen de calcul administré à distance, a révélé l’école lundi. Quatre ont démissionné plutôt que d’être punis. Au total, 72 étudiants de première année et un étudiant de deuxième année ont été accusés d’avoir triché après avoir tous commis la même erreur à l’examen de mai, bien que deux des affaires aient été abandonnées faute de preuves.

Ceux qui n’ont pas admis avoir triché subiront des audiences administratives qui pourraient entraîner l’expulsion, tandis que leurs pairs pénitents qui ont admis avoir commis une faute devront faire face à six mois de probation académique.

Le professeur de droit Tim Bakken a décrit le scandale comme un problème de sécurité nationale, notant que «lorsque l’armée essaie de minimiser les effets de la tricherie à l’académie, nous minimisons vraiment les effets sur l’armée dans son ensemble. » Et en effet, l’armée a été aux prises avec des catastrophes de relations publiques ces derniers temps, avec une enquête sur la base en difficulté de l’armée à Fort Hood, qui a conduit à plus d’une douzaine de licenciements et de suspensions – y compris le premier soldat enrôlé de la base.

Cependant, le chef d’état-major de West Point, le colonel de l’armée Mark Weathers, a imputé la tricherie au fait que l’examen était administré à distance, insistant sur le fait que cela ne se serait pas produit du tout si les cadets avaient été sur le campus.

L’épidémie de triche a été le pire scandale académique à frapper West Point depuis 1976, lorsque 153 cadets de troisième année ont été expulsés ou démissionnés après avoir été surpris en train de tricher à un examen de génie électrique. Plus récemment, l’institut a résisté à de multiples scandales d’agression sexuelle – mais pas de triche.

Les inscrits à West Point sont au moins théoriquement censés vivre selon la devise: «Un cadet ne ment pas, ne triche pas, ne vole pas et ne tolère pas ceux qui le font», Et l’école est connue pour son strict respect de la discipline militaire.

Cependant, le diplômé de West Point et secrétaire d’État Mike Pompeo a tristement inspiré cette devise dans un discours qu’il a prononcé l’année dernière à la Texas A&M University.

« J’étais le directeur de la CIA. Nous avons menti, nous avons triché, nous volons – volons», A-t-il plaisanté lors d’une session de questions-réponses après le discours, comparant le fait de traiter diplomatiquement des pays« difficiles »à«comment vous pensez des ensembles de problèmes lorsque j’étais cadet. »

De peur que quiconque n’ait le moindre doute qu’il approuvait un tel comportement, il se vantait de la CIA, « Nous avons eu des formations entières! Cela vous rappelle la gloire de l’expérience américaine. »

Qui peut blâmer les étudiants de West Point d’avoir recherché l’un des anciens élèves les plus éminents de leur académie? Pompeo, comme ses publicistes ne se lassent pas de le dire au monde, est sorti premier de sa classe de l’académie militaire.

