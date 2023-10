« Ils ont mal calculé » : l’Ukraine renverse la situation face à la flotte russe de la mer Noire | Guerre Russie-Ukraine

Kyiv, Ukraine – « Navire de guerre russe, va te faire foutre ! » » est une expression qui remonte aux premiers jours de la guerre russo-ukrainienne et qui a donné naissance à d’innombrables mèmes et autocollants pour pare-chocs.

C’est ce que les militaires ukrainiens stationnés sur l’île de Zmiiny, ou île du Serpent, dans la mer Noire, ont répondu à l’appel du navire de guerre russe à se rendre.

Mais début 2022, la flotte russe de la mer Noire, basée dans la Crimée annexée, semblait avoir acquis un contrôle absolu sur les eaux territoriales ukrainiennes de la mer Noire et de sa sœur plus petite et moins profonde, la mer d’Azov.

Ses plus gros navires ont bombardé le principal port maritime d’Ukraine, Odessa, et d’autres villes du sud avec des missiles et des drones, tuant des civils et détruisant des immeubles d’habitation, des installations militaires et des infrastructures portuaires.

De plus petits navires de la marine russe ont arrêté et inspecté officieusement les navires marchands transportant des céréales et de l’huile de tournesol, les principales exportations de l’Ukraine.

La marine russe se sentait à l’aise dans toute la partie nord de la mer Noire, mais après près de 600 jours de guerre, la situation s’est inversée.

« Ils ont mal calculé », a déclaré à Al Jazeera le lieutenant-général Ihor Romanenko, ancien chef adjoint de l’état-major général des forces armées ukrainiennes. « Nous ne les laisserons pas se reposer et nous ne nous reposerons pas tant que nous n’aurons pas complètement libéré nos terres. »

Fuir Sébastopol

Les images satellite montrent qu’au moins une douzaine de navires russes, dont des frégates lance-missiles, des navires de débarquement et des sous-marins, ont été déplacés à la hâte de leur base principale de Sébastopol, un port subtropical de la Crimée annexée.

La plupart ont été transférés vers le port russe de Novorossiisk, à plus de 300 km à l’est de Sébastopol, ou vers d’autres bases ou baies plus petites dans l’est de la Crimée ou le long de la côte russe de la mer Noire.

Le ministre britannique de la Défense, James Heappey, a comparé la « défaite fonctionnelle de la flotte de la mer Noire » à la libération de l’oblast de Kharkiv il y a un an.

« La flotte a été contrainte de se disperser vers des ports à partir desquels elle ne peut pas avoir d’effet sur l’Ukraine », a-t-il déclaré mardi.

Cette relocalisation fait suite à une série d’attaques audacieuses ukrainiennes avec des missiles de croisière fournis par l’Occident et des drones aériens et navals assemblés dans le pays, qui ont détruit des navires amiraux, des cotres plus petits et même un sous-marin à quai.

Ils ont également anéanti deux systèmes avancés de défense aérienne S-400, créant d’importants « trous » dans le ciel au-dessus de la Crimée.

Et, plus important encore, ils ont endommagé un important chantier naval doté d’une cale sèche, essentielle à la réparation de navires russes vieux de plusieurs décennies.

« Ce qui était critique pour la Russie, ce n’étaient pas les dommages aux navires, mais les dommages au chantier naval », a déclaré à Al Jazeera l’analyste basé à Kiev, Ihar Tyshkevich. « C’est la raison pour laquelle une grande partie des navires de la flotte de la mer Noire a été transférée à Novorossiisk. »

Le 22 septembre, Kiev a bombardé et partiellement détruit le quartier général de la Flotte dans un bâtiment stalinien blanc comme neige à Sébastopol.

Reconquérir le nord-ouest de la mer Noire

Les attaques ont considérablement réduit la capacité de la Russie à débarquer des troupes près d’Odessa et à soutenir les forces d’occupation dans la région méridionale de Kherson, selon des analystes.

« Les actions de l’Ukraine ont arraché à la Russie le contrôle des eaux territoriales occidentales de l’Ukraine et empêché la flotte de la mer Noire de menacer Odessa avec un assaut amphibie ou de fournir des tirs tactiques et un soutien logistique aux forces russes à Kherson », a déclaré le général de division à la retraite de l’armée américaine Gordon Skip Davis Jr. Al Jazeera.

Ce succès semble d’autant plus stupéfiant que la minuscule marine ukrainienne a perdu la plupart de ses navires lors de l’annexion de la Crimée en 2014 et se compose de deux douzaines de navires obsolètes qui peuvent tous tenir dans une petite baie.

La possibilité de futures attaques de drones maritimes a dissuadé les navires russes qui inspectaient les navires transportant des céréales ukrainiennes.

Les navires russes « ne peuvent se défendre avec un effet relatif que s’il existe un groupe de navires », tandis que les inspections n’ont de sens logistique que si elles sont effectuées par des navires individuels, a déclaré l’analyste Tyshkevich.

Cependant, de nos jours, les compagnies maritimes ukrainiennes et internationales préfèrent utiliser des navires plus petits qui peuvent longer la côte de la mer Noire vers les ports roumains du Danube, porte d’entrée vers l’Europe orientale et centrale.

Mais « les ports du Danube ne sont pas profonds, un navire Panamax [with a tonnage of more than 50,000] n’y entreront pas, et la cargaison doit être rechargée soit en mer, soit dans d’autres ports », a déclaré à Al Jazeera l’analyste basé à Kiev, Aleksey Kushch.

Par conséquent, la capacité globale du port d’Odessa a été divisée par dix, et seulement une vingtaine de navires transportant environ 100 000 tonnes de blé en quittent chaque mois, a-t-il expliqué.

La flotte qui aurait pu être ukrainienne

L’ironie est que l’ensemble de la flotte de la mer Noire aurait pu être ukrainienne sans le pacifisme de ses premiers dirigeants – et sans la situation économique désastreuse de l’Ukraine dans les années 1990.

Fondée à Sébastopol en 1783, la flotte a remporté des batailles navales contre la Turquie ottomane, combattu les Allemands nazis et affronta souvent l’OTAN en Méditerranée.

L’Ukraine a proclamé son indépendance le 24 août 1991 et, quelques jours plus tard, Moscou a nommé l’amiral Igor Kasatonov à la tête de la flotte gargantuesque qui employait quelque 100 000 militaires et 60 000 agents auxiliaires servant 833 navires de guerre et des centaines d’avions.

Elle disposait de bases dans ce qui est aujourd’hui la Russie, la Moldavie et la Géorgie, et des avant-postes navals soviétiques en Syrie et en Libye lui rendaient compte.

Kasatonov est arrivé à Kiev au début de 1992 pour rencontrer le premier président ukrainien de l’ère post-soviétique, Leonid Kravtchouk, et prêter allégeance à Kiev, a déclaré un témoin.

Mais la réunion ne s’est pas bien déroulée et il en est sorti « absolument fou », a déclaré à Al Jazeera le photographe Efrem Lukatsky.

« Il a commencé à me dévoiler ses tripes et a dit que [Kravchuk]Il s’avère que nous n’avions pas besoin de la flotte », a-t-il déclaré.

La décision semblait logique à l’époque, car l’Ukraine ne pouvait tout simplement pas se permettre d’entretenir sa flotte et Kasatonov a prêté allégeance à la Russie le 4 janvier 1992.

Moscou et Kiev ont décidé de gérer la flotte conjointement alors que les navires inactifs rouillaient et étaient souvent vendus comme ferraille.

Des rumeurs couraient selon lesquelles même les cartels de la drogue colombiens pourraient acheter un petit sous-marin pour faire du trafic de cocaïne.

Ce n’est qu’en 1997 que Moscou et Kiev se sont partagé la flotte – de manière très inégale.

Kiev a reçu 30 navires de guerre et cotres, un sous-marin, 34 navires auxiliaires et 90 avions.

Moscou a reçu 338 navires de guerre, 106 avions et hélicoptères et a accepté de louer plusieurs bases dans et autour de Sébastopol et plusieurs autres sites en Crimée.

Le bail coûte à la Russie près de 100 millions de dollars par an, et la flotte reste le plus gros employeur de Sébastopol.

Depuis la déportation stalinienne en 1944 de plusieurs communautés de Crimée – Tatars, Grecs, Arméniens et Bulgares – Moscou a déplacé des centaines de milliers de Russes de souche vers la péninsule.

Ils sont restés largement fidèles à Moscou et ont résisté obstinément aux tentatives de Kiev de promouvoir l’ukrainien comme langue de l’administration et de l’éducation.

Politiquement, ils étaient proches des régions russes de la « ceinture rouge » qui soutenaient les communistes.

« La Crimée ukrainienne en faisait mentalement partie intégrante », a déclaré à Al Jazeera Sergey Biziykin, un militant de l’opposition russe en fuite qui s’est rendu en Crimée au début des années 2000.

Les médias largement diffusés en Crimée, contrôlés par le Kremlin, ont transformé les sympathies pro-communistes de ses habitants en loyauté envers la Russie en général, car Kiev, à court d’argent, n’a pas investi dans les infrastructures en déclin de la péninsule.

« Ils nous ignorent, ils nous voient comme un lieu de vacances bon marché », a déclaré à notre journaliste Valentina Minina, une manifestante pro-Moscou à Sébastopol brandissant un drapeau russe, quelques jours avant le « référendum » du 16 mars 2014 qui annonçait l’annexion de la Crimée. « Nous voulons être avec la Russie parce qu’elle nous respecte, elle fera les choses ici. »