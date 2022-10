Ils ont hérité des mauvaises habitudes financières de leurs parents. Voici comment ils les ont cassés

“Vous allez détruire votre avenir financier.”

C’est ce que les parents de Bethany McCamish lui ont dit après avoir obtenu sa première carte de crédit à l’âge de 18 ans.

Comme beaucoup de ce que nous apprenons en tant qu’enfants, les conseils et les avertissements des parents font une forte impression et ont tendance à avoir un impact durable. Les thérapeutes financiers disent que nos habitudes financières en tant qu’adultes sont profondément enracinées dans nos expériences et nos observations d’enfance.

Les messages de notre famille aident à façonner nos comportements et nos valeurs apprises concernant les dépenses, l’épargne et l’investissement, explique Mégane Ford, chercheur et coordinateur à la clinique ASPIRE de l’Université de Géorgie, qui propose une gamme de thérapies financières et d’autres services de conseil. “Les personnes qui nous élèvent ont un rôle primordial dans notre socialisation financière : ce que nous apprenons sur l’argent et ce que nous ignorons”, a déclaré Ford.

Et ces habitudes sont particulièrement difficiles à désapprendre car elles ont tendance à nous faire sentir en sécurité, à l’aise et fonctionnels, même si nous savons qu’elles ne sont pas optimales, a expliqué Ford.

McCamish, par exemple, a dû se battre pour recadrer son état d’esprit autour des cartes de crédit et des prêts étant donné les opinions catégoriques de ses parents s’opposant à toute dette. Il a fallu des années pour déraciner la honte et la peur de l’argent de son enfance et pour entamer le processus de resocialisation financière. “Tous les adultes comprennent généralement à un moment donné que ce que vos parents avaient à dire ou comment ils ont fait les choses n’était pas toujours le seul moyen”, a déclaré McCamish. “Il y avait d’autres vérités potentielles.”

Voici trois personnes qui ont rompu avec les comportements financiers qu’elles ont appris dans leur enfance, et quelques conseils sur la façon dont vous pouvez surmonter les obstacles financiers qui ne vous servent pas.

“J’étais terrifié à l’idée d’obtenir une carte de crédit.”

Bethany McCamish, 29 ans, créatrice de marque, État de Washington

Ayant grandi dans une famille à faible revenu, Bethany McCamish avait des parents qui étaient de fervents disciples de Dave Ramsey, un animateur de radio chrétien évangélique qui s’oppose avec véhémence à l’utilisation des cartes de crédit. La majeure partie de l’éducation financière que McCamish a reçue dans son enfance consistait à adhérer à l’opinion extrême de Ramsey selon laquelle tout type de dette vous détruirait. “J’étais fondamentalement terrifiée à l’idée d’obtenir une carte de crédit ou quelque chose comme acheter une voiture avec un prêt automobile”, a-t-elle déclaré.

Ses parents allaient jusqu’à couper les cartes de crédit devant les enfants à la table de la salle à manger lorsqu’un solde était payé. La famille n’a jamais fait de belles choses comme sortir dîner ou prendre des vacances à moins qu’une sorte de dette n’ait été supprimée. La dette “avait tout le pouvoir”.

Bethany McCamish



Lorsqu’elle a obtenu sa première carte de crédit à l’âge de 18 ans, McCamish avait l’impression de commettre un acte répréhensible et craignait de gâcher quelque chose. Après avoir effectué un achat avec la carte, elle est rentrée directement chez elle pour se connecter à son compte. “Je transpirais”, a-t-elle dit.

Ses parents ne lui ont pas appris l’importance d’avoir une cote de crédit ou d’être en mesure d’effectuer des paiements mensuels responsables, et encore moins ce qu’il faut faire si elle n’est pas en mesure de faire un achat en espèces.

Comment elle a rompu avec la peur de la dette :

Ce fut une lente progression au fil des ans, mais McCamish a commencé à repousser les peurs de l’argent. Elle a commencé à gérer de petites dettes et se sentait fière de payer ses cartes de crédit chaque mois.

Réalisant à quel point ses parents l’avaient paralysée financièrement avec leurs croyances conservatrices, elle a décidé de repousser. Cela signifiait également rejeter le point de vue de sa famille selon lequel les femmes n’avaient pas à se soucier de l’argent parce qu’elles étaient destinées à servir uniquement d’épouses. “Les femmes sont parfaitement capables de comprendre les chiffres et de prendre des décisions intelligentes”, a-t-elle noté.

Au début de sa carrière d’enseignante, McCamish a commencé à rencontrer des collègues qui ont franchi certaines étapes, comme l’achat d’une maison. Elle n’avait pas envisagé l’idée de contracter une hypothèque pour acheter une maison, mais maintenant elle commençait à réfléchir à la façon dont elle pourrait y parvenir elle-même.

Parce que les parents de McCamish n’ont ni épargné ni contribué à son éducation, McCamish a également été forcée de faire face à 78 000 $ de dette de prêt étudiant après ses études de premier et deuxième cycles. Au début, elle ne voulait pas s’en occuper, mais avec les encouragements de son partenaire, elle a changé d’état d’esprit et a élaboré des stratégies pour le rembourser.

Elle et son partenaire ont acheté leur première maison en 2016. Ensuite, ils l’ont rénovée, vendue et ont utilisé les bénéfices pour obtenir une maison encore plus belle. Ils ont fait de même pour leur résidence secondaire. L’achat de leurs deux premières maisons est devenu leur plus grand générateur de richesse. “Parce que nous avons bien géré la dette, parce que nous nous sommes assurés que c’était un actif qui s’appréciait, nous avons pu faire tellement plus de choses avec cet argent”, a déclaré McCamish. Cela comprenait le remboursement de ses prêts étudiants.

Grâce à ce processus, McCamish a commencé à reconnaître que sa dette hypothécaire était en fait un outil d’investissement qui pouvait être utilisé à son avantage. Aujourd’hui, en tant que fondateur et PDG de Travaux de Béthanieelle dirige un studio de design à service complet.

“J’ai dépensé de l’argent avant de l’avoir.”

Jonathan P. Thomas, 36 ans, coach financier, Caroline du Sud

Enfant, Jonathan Thomas pensait que dépenser de l’argent avant d’en avoir était la norme. Élevée par une mère célibataire avec trois enfants, Thomas la regarda travailler dur pour scolariser les enfants dans une école privée. Mais il l’a également vue n’avoir jamais assez sur son compte bancaire pour couvrir à la fois les factures du ménage et les produits essentiels comme l’épicerie. Lorsqu’ils manquaient de nourriture, la mère de Thomas empruntait de l’argent à sa sœur. “Ma mère a toujours été en retard à cause de ses décisions passées”, a déclaré Thomas.

Il se souvient quand ils avaient besoin d’une réparation de voiture inattendue avant qu’un chèque de paie n’arrive. La mère de Thomas n’avait d’autre choix que d’aller dans le rouge, puis la famille a pris encore plus de retard à cause des frais de découvert prédateurs, qui s’élevaient à près de 700 $.

Famille Thomas



En tant que jeune adulte, Thomas avait du mal à conserver son argent et effaçait souvent ses fonds dans une fureur de “dépenser à zéro”. À l’université, il se souvient d’avoir payé 35 $ en frais de découvert pour un sac de croustilles à 1 $. Lorsqu’il a décroché son premier emploi dans les services financiers, il a fait exploser tout son salaire, sachant qu’il serait à nouveau payé dans deux semaines. “J’ai reçu mon chèque le vendredi, et il était souvent parti le lundi”, a déclaré Thomas. Cela n’a fait que prolonger le cycle des souffrances liées aux découverts. Puis, au milieu de la vingtaine, Thomas a été licencié.

Comment il a rompu avec les dépenses excessives :

Après avoir été au chômage pendant quelques mois, Thomas s’est engagé à changer les choses et à ne plus gaspiller son argent. “Je me suis dit : ‘Je ne peux pas rentrer chez moi, je ne peux pas laisser cela se reproduire.'”

Il a trouvé un emploi dans une banque, où il s’est entouré de conseillers financiers. Il a choisi leurs cerveaux sur la façon d’aller de l’avant financièrement.

Thomas a fait une prévision pour sa vie. Il s’est d’abord concentré sur la mise en place d’un fonds d’urgence pour couvrir tout incident inattendu, y compris pour se protéger contre le chômage potentiel. Il visait à écumer 1 000 $, puis 5 000 $, puis 10 000 $. Parce qu’il avait la chance d’avoir un revenu stable, il s’agissait vraiment de créer un système, puis de s’en tenir au plan.

“Je suis venu avec un objectif concret et précis”, a-t-il déclaré. Il a caché de l’argent avec chaque chèque de paie, ainsi que des primes ou des extras. Pour résister à puiser dans son fonds d’urgence, il a mis ses économies dans un compte bancaire séparé.

Thomas a décrit avoir dû monter des marches ou avancer méthodiquement vers son objectif. Il savait qu’il faudrait du temps pour voir les fruits de ses efforts, et ce n’était pas sexy. “Mais avoir de l’argent, c’est sexy”, a-t-il déclaré. Thomas travaille maintenant comme coach financieraidant les individus et les couples à progresser et à réussir dans leurs objectifs financiers.

“Je n’avais aucune idée de la façon de gérer l’argent, encore moins de l’économiser.”

Amanda Claypool, 31 ans, entrepreneure, Caroline du Nord

Pour Amanda Claypool, l’argent ressemblait à un jeu de balle constant – ce n’était pas quelque chose à acquérir ou à économiser. En grandissant, ses parents de la classe ouvrière avaient des emplois à temps plein et à temps partiel pour joindre les deux bouts, mais “il y avait toujours un sentiment de manque et de pénurie”, a-t-elle déclaré. Les cartes de crédit ont été utilisées pour combler les lacunes de trésorerie.

Amanda Claypool



Claypool avait un frère autiste et s’occuper de lui prenait la majeure partie du temps de ses parents lorsqu’ils ne travaillaient pas. Les activités axées sur la consommation, telles que manger au restaurant et dépenser de l’argent dans les centres commerciaux, ont été normalisées comme une forme de loisirs en famille. Obtenir ce genre de “gâteries” de ses parents surchargés est devenu un substitut pour recevoir de l’attention et de la reconnaissance.

À l’âge adulte, Claypool s’est retrouvée à manger beaucoup et à tout mettre sur sa carte de crédit. Dépenser de l’argent dans des restaurants ou à emporter l’a aidée à combler un vide émotionnel et lui a permis de se sentir à sa place. “Il n’a jamais été question d’avoir faim… Il s’agissait plutôt de l’exposition sociale de rencontrer des amis pour un brunch ou d’être en public.”

Lorsqu’elle a été licenciée en 2015, elle a dû compter sur les cartes de crédit pour répondre à des besoins financiers plus cruciaux.

Comment elle a rompu avec les dépenses “sociales”:

Claypool porte actuellement environ 20 000 $ de dettes de carte de crédit, mais travaille dur pour sortir de son trou de dette. Elle a commencé à essayer de changer ses habitudes financières en faisant des recherches sur les bases des finances personnelles telles que budgétisation, investir et préretraite. Puis elle est allée encore plus loin, en apprenant l’économie et l’ensemble du système financier au sens large.

Mais Claypool s’est rendu compte que développer de nouveaux modèles ou redéfinir sa relation avec l’argent ne se produirait que si elle creusait plus profondément par l’introspection personnelle.

“Vous ne pouvez pas déconstruire les mauvaises habitudes financières si vous ne comprenez pas bien qui vous êtes en tant que personne et votre vision du monde”, a déclaré Claypool. Pour se tracer une nouvelle voie loin de ce à quoi elle a été exposée dans son enfance, elle s’est tournée vers la guérison et la thérapie.

Une chose qu’elle a trouvée particulièrement utile a été de s’engager dans un coaching EFT ou Energy Field Tapping en tête-à-tête. En utilisant différents exercices de visualisation pour aider à évoquer des souvenirs, l’entraîneur de Claypool s’est concentré uniquement sur la séparation des habitudes financières qu’elle avait héritées de ses parents.

Maintenant, Claypool a pour mission de transformer radicalement les perceptions des autres sur la richesse et le consumérisme. Elle travaille comme rédactrice indépendante et dirige Millionnaire d’ici l’année prochaineun guide pour sortir d’un travail que vous détestez dans une vie que vous aimez.

Comment commencer à briser les vieilles habitudes financières

Selon Ford, il n’y a pas de prescription exacte sur la façon de rompre avec nos habitudes financières enracinées, mais ce n’est pas impossible à faire. Cela commence par réfléchir aux raisons pour lesquelles vous voulez changer, penser à ce que vous avez déjà essayé et déterminer ce qui a fonctionné ou non. Cela se résume à une certaine conscience de soi et à des efforts.

Ford recommande d’imaginer ce que vous voulez via la journalisation, le dessin ou la conversation avec un ami ou un professionnel de confiance. Vous devriez vous demander : comment ce modèle s’est-il développé ? Quelle fonction ce comportement vous sert-il ? Cela vous aide-t-il ou vous freine-t-il ? Vous pouvez également envisager d’explorer votre relation avec l’argent avec une application comme Empilerqui vous aide à suivre vos habitudes financières.

De plus, Ford suggère de supprimer tous les obstacles ou barrières mentaux ou physiques qui vous empêcheraient de modifier vos habitudes. Par exemple, si vous êtes amené à distribuer de l’argent lorsque vous passez devant votre magasin préféré, envisagez de prendre un autre chemin pour rentrer chez vous.

Éliminer les stimuli signifie également ne pas s’autoriser à acheter des choses instantanément sur les détaillants en ligne avec une carte de crédit stockée. “Envisagez de cliquer sur” vous désabonner “, de supprimer les informations de carte de crédit de votre navigateur et de fixer une limite de temps pour le nombre d’achats en ligne que vous effectuez chaque jour”, a déclaré Ford.

Surtout, ne vous précipitez pas. Reconnaissez quand vous apportez des changements positifs et restez concentré sur la croissance. Vous devez également vous attendre à quelques revers en cours de route. “Regardez les faux pas avec curiosité, plutôt qu’avec honte ou blâme”, a déclaré Ford. De cette façon, “nous restons plus ouverts aux leçons que nous pouvons tirer de ces expériences qui ne se sont pas déroulées comme nous l’avions prévu ou prévu”.