Ils ont fui la guerre civile dévastatrice en Syrie. Maintenant, les réfugiés syriens en Jordanie craignent d’être forcés de rentrer

AMMAN, Jordanie (AP) – Alors que la Jordanie organisait ce printemps des pourparlers régionaux visant à mettre fin à l’isolement de la Syrie après plus d’une décennie de guerre civile, la réfugiée syrienne Suzanne Dabdoob a ressenti une pression profonde dans son cerveau et dans ses oreilles, a-t-elle déclaré, une peur qu’elle n’avait pas ressentie depuis son arrivée en Jordanie il y a 10 ans.

Avant la réunion, le président syrien Bashar Assad a convenu que 1 000 réfugiés syriens vivant en Jordanie seraient autorisés à rentrer chez eux en toute sécurité – un test pour le rapatriement d’un nombre bien plus important. Le chef de la diplomatie jordanienne n’a parlé que de retours volontaires. Mais la panique s’est propagée dans la classe ouvrière de l’est d’Amman, où Dabdoob et de nombreux autres Syriens ont construit une nouvelle vie dans des immeubles à plusieurs étages en blocs de ciment.

« Je préférerais mourir ici plutôt que de retourner en Syrie », a déclaré Dabdoob, 37 ans, dont la maison a été rasée par des frappes aériennes dans la ville syrienne de Homs.

Elle s’est enfuie à Amman avec ses cinq enfants, son mari comptable, qui a échappé au service militaire, et sa sœur, qui, selon elle, est recherchée pour avoir abandonné son emploi dans la fonction publique.

« Nous avons peur que, même indirectement, le gouvernement jordanien fasse pression sur nous pour que nous partions », a-t-elle déclaré.

Alors que les pays du Moyen-Orient tendus par un grand nombre de réfugiés rétablissent leurs relations avec Assad, de nombreux Syriens qui ont fui sont désormais terrifiés à l’idée de retourner dans un pays détruit par la guerre et contrôlé par le même dirigeant autoritaire qui a brutalement écrasé la rébellion de 2011.

Alors même que l’hostilité publique et la misère économique dans les pays voisins ont pressé les réfugiés syriens, peu réclament leur retour. Le nombre de réfugiés syriens enregistrés en Jordanie, en Turquie et au Liban est resté à peu près le même au cours des sept dernières années, selon les chiffres de l’ONU.

Espérant accélérer leur exode, le Liban et la Turquie ont expulsé des centaines de Syriens depuis avril dans ce que les groupes de défense des droits considèrent comme une violation du droit international.

Aujourd’hui, la Jordanie, un proche allié américain généralement loué pour son accueil de millions de réfugiés palestiniens, irakiens et syriens, est également en train de changer.

L' »Initiative jordanienne » dévoilée en mai pour encourager la coopération avec Assad sur le retour des réfugiés et le trafic de drogue a couronné la douloureuse transformation du pays, selon les défenseurs, de l’un des hôtes les plus accommodants au monde à l’un de ses plus grands partisans du renvoi des réfugiés chez eux.

« La Jordanie dit depuis longtemps que les réfugiés sont les bienvenus. Mais maintenant, la rhétorique officielle s’oriente vers le soutien à leur retour », a déclaré Adam Coogle, directeur adjoint de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch. « C’est une source de préoccupation importante. »

Les groupes de défense des droits de l’homme affirment qu’il est encore trop dangereux pour les réfugiés de retourner en Syrie compte tenu des risques de détention arbitraire, de disparition et d’exécutions extrajudiciaires dans ce pays. Même les rapatriés les plus chanceux sont confrontés à des files d’attente, à un effondrement de la monnaie et à des pénuries d’électricité après une douzaine d’années d’un conflit qui a tué près d’un demi-million de personnes et déplacé la moitié de sa population d’avant-guerre de 23 millions.

« Ma famille me dit qu’il n’y a plus de guerre, bien sûr, mais il n’y a plus rien », a déclaré Mohammed, un menuisier de 34 ans qui a fui la Syrie en 2013 et a ouvert un magasin de meubles en bois sculpté à la main à Amman identique à l’atelier de son père à Damas.

Ne donnant que son prénom pour des raisons de sécurité, Mohammed a déclaré qu’il espérait ne jamais revenir, citant des histoires de forces de sécurité syriennes arrêtant des rapatriés pour soutirer des milliers de dollars de pots-de-vin à leurs familles. Ses deux filles de 4 et 10 ans ne connaissent pas d’autre foyer.

« Ici, je sais ce que c’est que de vivre dans la dignité », dit-il.

Avec sa réputation de plaque tournante humanitaire – une oasis de stabilité relative dans un Moyen-Orient instable – le royaume accueille actuellement environ 1,3 million des 5,2 millions de réfugiés syriens répartis dans la région, selon les chiffres du gouvernement.

Alors que les forces de sécurité jordaniennes n’ont pas intensifié les raids d’expulsion ces derniers mois, le gouvernement a expulsé des dizaines de milliers de Syriens au fil des ans, principalement pour des crimes présumés ou pour avoir omis de s’enregistrer auprès des autorités. Alors que la montée en flèche du chômage et de l’inflation attise le sentiment anti-réfugiés parmi les Jordaniens et que le gouvernement parle plus ouvertement des retours, cette histoire inquiète désormais les réfugiés syriens du pays.

« Nous connaissons presque tous quelqu’un qui a été expulsé pour une raison que nous ne comprenons pas », a déclaré Dadoob, dont l’ami, a-t-elle dit, a été tué par balle par les forces gouvernementales dans la ville de Daraa, dans le sud de la Syrie, après avoir été expulsé en 2016. Les forces de sécurité jordaniennes l’ont accusé, ainsi que de nombreuses autres personnes, de communication avec des groupes extrémistes et d’opposition en Syrie, selon des groupes de défense des droits.

« Avec la portée excessive des services de sécurité en Jordanie et dans la région, il y a beaucoup de méfiance maintenant », a déclaré Samer Kurdi du Collateral Repair Project, qui fournit une aide aux réfugiés à Amman. « La réintégration d’Assad n’a aucun sens pour les Syriens d’ici. »

Depuis qu’Assad a assisté ce printemps à son premier sommet annuel de la Ligue arabe en 13 ans, le ministre jordanien des Affaires étrangères Ayman Safadi a décrit les espoirs de retour des réfugiés de son pays comme un résultat inévitable de la réhabilitation d’Assad.

Pour la Jordanie, une importante population déplacée qui persiste dans le pays depuis des générations fait réfléchir la perspective des 2,2 millions de Palestiniens du pays.

L’expérience de ces réfugiés, dont les familles ont fui ou ont été expulsées pendant la guerre entourant la création d’Israël en 1948, a appris à la Jordanie que plus les réfugiés restent longtemps, moins ils sont susceptibles de revenir, a déclaré Hassan Momani, professeur de relations internationales à l’Université de Jordanie.

« Il y a cette peur dans la mémoire collective de Jordan », a-t-il déclaré.

Les ministères jordaniens des affaires étrangères et de l’information ont refusé de commenter la question du retour des réfugiés syriens, citant uniquement des déclarations publiques récentes.

« Nous sommes bien au-dessus de nos capacités. Nous sonnons l’alarme », a déclaré Safadi lors d’une conférence sur la Syrie à Bruxelles le mois dernier.

Plus tôt ce mois-ci, il s’est rendu à Damas et a eu des entretiens avec Assad. « Ce dont nous sommes sûrs, c’est que l’avenir des réfugiés se trouve dans leur pays », a-t-il déclaré.

Peu de Syriens qui ont fui la guerre pour la Jordanie semblent être d’accord. Seul un petit nombre de réfugiés syriens en Jordanie rentrent volontairement chez eux : 4 013 personnes en 2022, contre 5 800 en 2021, selon les chiffres des Nations Unies.

Une enquête menée par l’agence des Nations Unies pour les réfugiés auprès de quelque 3 000 réfugiés syriens dans la région en février a révélé que seulement 1,1 % des réfugiés avaient l’intention de retourner en Syrie l’année prochaine, même si la plupart disent espérer revenir un jour. Parmi les personnes interrogées en Jordanie, seulement 0,8 % ont déclaré avoir l’intention de revenir dans l’année à venir.

« C’est une indication importante qu’en ce moment, aujourd’hui, les conditions ne sont pas propices aux retours », a déclaré Dominik Bartsch, le représentant du HCR en Jordanie.

Même si le gouvernement jordanien insiste sur le fait que tous les retours de réfugiés seront facultatifs, la frontière entre retour volontaire et retour forcé peut être floue.

Après 2016, lorsque la Jordanie a fermé sa frontière avec la Syrie à la suite d’un attentat suicide transfrontalier, les autorités ont refusé de laisser les Syriens partis brièvement rentrer en Jordanie. Dans d’autres cas, des réfugiés ont été expulsés pour des violations présumées du travail, puis leurs proches qui les ont suivis en Syrie en raison de leur perte de revenus ont été enregistrés comme rapatriés volontaires.

« Ce que nous voyons maintenant, 12 ans plus tard, c’est que la plupart des Syriens en Jordanie qui veulent vraiment rentrer sont des personnes âgées », a déclaré Kurdi, l’avocat local. « Ils reviennent pour mourir. »

Isabel Debré, Associated Press