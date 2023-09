Ils ont été emprisonnés à tort il y a 9 ans. Pour Yeganeh, la douleur est encore fraîche : NPR

basculer la légende Mandel Ngan/AFP via Getty Images

Lorsque j’utilise le mot « spirituel », je ne l’entends pas dans un sens exclusivement religieux. Je l’utilise pour décrire les parties les plus profondes de qui nous sommes. Les parties que nous n’avons pas de langage pour nommer, nous utilisons des mots comme âme, conscience, lumière intérieure. L’essence métaphysique qui constitue les parties de nous qui ne rentrent pas dans les catégories scientifiques.

Je pense aussi aux personnes spirituelles comme à celles qui ont vécu dans les endroits les plus sombres et qui sont d’une manière ou d’une autre passées de l’autre côté en portant cette lumière à l’intérieur d’elles. Et ça rayonne. Et il trouve d’autres personnes et les maintient dans un meilleur endroit.

C’est à cela que ressemble la vie avec Yeganeh Rezaian. Yegi, comme tout le monde l’appelle, n’est pas du tout religieuse. Elle a grandi en République islamique d’Iran, où il n’y avait qu’une seule façon d’être religieuse et, pour les femmes, cela signifiait renoncer à leur autonomie. Ainsi, lorsqu’elle et son mari, le journaliste Jason Rezaian, ont été emprisonnés en Iran pour de fausses accusations d’espionnage en 2014, elle ne s’appuyait sur aucune foi religieuse. Elle n’a pas prié pour se réconforter ou se réconforter. Elle a réussi à s’en sortir parce qu’elle était décidée à survivre.

Elle et Jason vivent aux États-Unis depuis sa libération en 2016. J’ai interviewé Jason sur sa survie en captivité et j’ai appris à les connaître tous les deux au fil des ans. Mais je n’avais jamais parlé à Yegi de sa propre histoire. J’ai beaucoup pensé à elle la semaine dernière lorsque l’Iran a libéré cinq otages américains dans le cadre d’un accord avec les États-Unis.

Les Américains libérés ont pris l’avion de Téhéran au Qatar, puis sont rentrés chez eux aux États-Unis où ils ont finalement retrouvé leurs familles. Les photos montraient de longues étreintes et des larmes de soulagement et de joie. J’ai appelé Yegi pour voir comment elle intériorisait la nouvelle et elle m’a dit que je ne me concentrais pas sur les otages.

« J’ai regardé les visages de leurs femmes et de leurs enfants », m’a-t-elle dit. « Et comment, malgré le fait que leurs maris étaient maintenant assis à côté d’elles sur cette photo, comment ces femmes ont particulièrement vieilli et on voit encore la douleur et la peur. »

Après toutes ces années, elle ressent toujours cette douleur et cette peur, même si ce n’est pas la version d’elle-même qu’elle présente au monde. Elle le tient à distance. Elle se concentre sur ce pour quoi elle doit être reconnaissante, notamment le jour où elle a rencontré un certain journaliste américain à Téhéran.

Cette interview a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.

Rachel Martin : L’homme qui allait devenir votre mari, Jason Rezaian, travaillait comme journaliste à Téhéran pour Le Washington Post et d’autres points de vente. Quelle a été votre première impression de lui ?

Yeganeh Rezaian: lettré, qui a beaucoup voyagé, très ouvert d’esprit, très doux, un peu échevelé. J’ai dû arranger son style (rires).

Martin: Il fallait fixer un style après s’être rencontrés (rires).

Rezaïen : Ouais.

Martin: Alors tu as cette belle vie pendant un moment, n’est-ce pas ? Vous vous mariez. La vie est belle.

Rezaïen : Ouais, nous nous sommes mariés. J’ai eu un très bon travail. Nous avions un appartement en location, c’était vraiment mignon. Tout semblait bien.

Martin: Alors, cette terrible journée arrive. En juillet 2014, vous et Jason avez été arrêtés pour espionnage. Vous avez tous deux été détenus dans la prison d’Evin à Téhéran, où sont détenus les prisonniers politiques et les personnes qui osent dénoncer le régime. Pouvez-vous m’expliquer, Yegi, l’anxiété qui vous envahissait à ces débuts ?

Rezaïen : Il est impossible de le résumer en quelques mots ou quelques phrases car il se passait beaucoup de choses à ces moments-là, surtout à ces premières heures. Vous ne savez pas pourquoi ils ont fait une descente chez vous. Ils vous lancent des propos juridiques que vous n’avez jamais entendus auparavant. Ils parlent de choses qui vous paraissent stupides, vous traitent d’espion, disent que vous vous cachez.

Sombre. Les heures sombres, les jours sombres, les moments sombres sont la façon la plus simple de décrire. Tu es perdu. Jason m’a été enlevé. Je ne l’ai pas vu pendant 37 jours.

Martin: Jason a écrit dans ses mémoires qu’après cela, vous aviez le droit de vous voir, n’est-ce pas ? Dans cet environnement très contrôlé avec des gardes qui vous surveillent ?

Rezaïen : Oui. Pour quelques minutes. Tout d’abord, on ne m’a pas dit que j’allais le voir. Ils me font sortir très rapidement et brusquement de ma cellule. Et j’étais assez inquiet. La situation est si mauvaise et terrifiante qu’après quelques nuits, on se sent en sécurité dans cette cellule. Alors chaque fois qu’ils viennent vous chercher, vous êtes inquiet. Est-ce qu’ils m’emmènent pour des simulations d’exécutions ? Est-ce qu’ils m’emmènent pour des interrogatoires violents ? Est-ce qu’ils m’emmènent pour me torturer ? Autant de situations différentes inconnues, incertaines, inattendues. Ainsi, lors de cette première réunion, on nous a dit que je n’étais pas autorisé à dire quoi que ce soit et que je devais suivre la salle.

Je n’ai dit aucun mot jusqu’au moment où j’ai vu Jason. Cela faisait presque 40 jours et il avait perdu 40 livres, et il ne se ressemblait plus. Son visage était si pâle et sa barbe si longue. Il était évident qu’il était privé de nourriture et d’eau. Et je voyais dans ses yeux qu’il avait dû beaucoup pleurer. Et puis j’ai commencé à crier. Et puis je me souviens que le gardien de prison m’a dit : « Nous avons dit que vous ne pouviez pas parler. » J’ai dit : « Je ne parle pas. Je crie. » (rire). Je ris maintenant. Mais peu importe…

Martin: Vous avez finalement été libéré, mais pas Jason. Pendant plus d’un an, vous avez vécu dans ce purgatoire, en attendant de comprendre ce qui allait arriver à votre mari.

Rezaïen : La situation devient tellement compliquée qu’il est si facile d’oublier les membres de la famille qui vivent la même épreuve mais dans des circonstances différentes.

Je me souviens qu’après quelques mois, lorsque j’ai été libéré, la situation était si difficile que je disais à ma mère et à ma sœur que j’avais l’impression que c’était plus facile quand j’étais en prison parce que j’étais un peu plus conscient, ou de temps en temps alors j’aurais l’occasion de voir l’un de ces interrogateurs. Mais maintenant je suis dehors, et je ne sais pas où il est, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas qui a décidé et ce qu’ils décident. Et je me sens très impuissant. Je ne peux rien faire pour améliorer légèrement sa situation.

Martin: Et vous ne saviez pas quand cela allait se terminer ni si cela allait se terminer.

Rezaïen : C’est exact.

Martin: C’est la grande question, mais sur quoi vous êtes-vous appuyé à cette époque ? Je veux dire, où es-tu allé chercher du réconfort ? Où l’as tu trouvé? Où as-tu trouvé une sorte de répit ?

Rezaïen : Rachel, plusieurs années plus tard, je suis toujours épuisée par ces jours-là. C’était une situation très incertaine et effrayante, et je m’en souviens comme d’une situation très solitaire. Je n’avais personne à qui parler parce que je n’avais pas Jason – qui n’était pas seulement mon mari, était mon meilleur ami, était tout mon monde – à qui parler. Et puis je ne voulais pas parler de tant de choses avec mes parents parce que je ne voulais pas leur mettre la pression. Par exemple, cela ne servait à rien de partager davantage d’incertitudes, de sentiments de tristesse ou de douleur, car ils étaient déjà là. Ils en étaient témoins. Ils l’ont vécu avec moi, à chaque étape du processus.

Donc pendant les deux premiers mois de ma sortie, je n’ai rien fait. Je viens de m’asseoir sur un canapé dans la maison de mes parents. Je n’ai rien fait. Je ne suis pas sorti. Je ne suis même pas retourné à notre appartement. Comme si j’étais paralysé, physiquement et mentalement. Et je me souviens d’un jour, ma sœur – elle et moi n’avons que 13 mois de différence, donc nous sommes vraiment très proches, presque comme des jumelles – elle est rentrée du travail vers 18 heures. Il y a ce dicton en farsi, dans notre langue, qui dit : « Vous avez tout perdu ». Par exemple, il n’y a pas de couleur au-delà de l’obscurité ou du noir. Vous êtes déjà dans ce trou noir, alors qu’avez-vous d’autre à perdre, n’est-ce pas ? Et elle a dit : « Vous avez tout perdu. Votre monde est noir, noir. Pourquoi restez-vous assis ici ces deux derniers mois à ne rien faire ? »

Je dois cela à ma sœur qui m’a poussé. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 5 heures du matin et je me trouvais devant le ministère des Affaires étrangères à 7 heures du matin. Et j’ai remis en main propre une lettre à l’ancien ministre des Affaires étrangères, et ce fut le début de toutes les démarches. Et je me souviens avoir beaucoup marché. Je me rendais à pied partout, jusqu’à ces bureaux tout autour de Téhéran, non seulement parce que je n’avais pas les moyens de prendre un taxi ou un bus, mais j’avais besoin de continuer à avancer et à réfléchir.

Martin: Il y a comme un mouvement vers l’avant. Continuez simplement à faire un pas.

Rezaïen : Oui. Et je savais que j’étais pourchassé à de nombreuses reprises. Et je me suis dit : OK, ces gens jouent avec ma vie. Je vais jouer avec eux. Donc à partir de ce jour, je quittais la maison tous les matins à 7 heures du matin – hiver, neige, pluie – et je me promenais dans la ville. Et chaque jour, je trouvais le but de faire quelque chose, comme écrire cette lettre et la remettre à tel bureau et à tel autre. Je passais donc mes après-midi à rédiger ces lettres en farsi et en anglais, à marcher, à faire de l’exercice.

Martin: Tu vivais, Yegi. Vous étiez en vie, ce qui était un acte de défi.

Rezaïen : Ouais. J’ai décidé qu’ils m’avaient tout pris, mais je dois avancer.

basculer la légende Behrouz Mehri/AFP via Getty Images

Martin: Finalement, après 544 jours, Jason a été libéré dans le cadre d’un échange de prisonniers avec l’Iran. Jason et vous avez pris l’avion pour les États-Unis pour recommencer.

Rezaïen : Vous savez, chaque fois qu’il y a une de ces histoires de libération d’un otage, que ce soit l’Iran comme la semaine dernière, ou Brittney Griner ou les Vénézuéliens ou les deux journalistes de Reuters qui ont été emprisonnés au Myanmar il y a quelques années, je revis toute cette histoire. . Ce jour-là, je ne peux pas cuisiner. Je suis à peine capable de travailler. C’est juste que je suis paralysé.

Martin: Comment c’était la semaine dernière lorsque ces otages sont rentrés chez vous pour vous ? Avez-vous vécu la même paralysie émotionnelle ?

Rezaïen : À peu près, mais je pense qu’il y a eu un changement dans les situations récentes, et c’est que maintenant que je suis maman, j’éteins la télé. Je désactive toutes mes notifications sur mon téléphone portable. Je ne consulte ni Twitter, ni Instagram, ni les actualités. Et si Jason doit faire des interviews, je le chasse honnêtement de la maison et je vais dans la chambre de mon fils, et je joue simplement avec lui parce que je ne veux pas me souvenir ou que je ne veux pas revivre cette douleur.

Martin: Est-ce que cela vous a changé sur le plan spirituel ? Et quand je dis cela, Yegi, je ne veux pas dire de manière religieuse. Cela a-t-il changé ce que vous pensez de la nature humaine ? Cela a-t-il changé votre vision de la permanence ou de l’impermanence des choses ?

Rezaïen : Oui. Tout d’abord, cela m’a appris la patience. Je n’étais pas du tout une personne très patiente. Si vous demandez à Jason, il répond que je ne le suis toujours pas. Mais j’ai appris que le monde entier peut s’arrêter, alors on passe un peu plus de temps avec ses proches. Ce n’est pas grave si vous ne prenez pas le train aujourd’hui et que vous y allez demain. Oui, c’est le métier, c’est important, l’argent est en jeu. Mais ce que j’ai appris, c’est que tout ce que nous avons dans ce monde et dans cette vie que nous vivons, soi-disant une seule fois, appartient à votre peuple – votre mari, votre enfant, votre mère, votre frère, votre sœur. Et le monde entier peut attendre que j’aime mon peuple encore un peu.