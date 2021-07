New Delhi : Depuis que la nouvelle est apparue sur Internet concernant l’arrestation de l’homme d’affaires Raj Kundra, Poonam Pandey, qui a avoué devant l’équipe de police de Mumbai qu’il l’avait amenée dans l’industrie du film pour adultes, a de nouveau fait une révélation choquante sur Kundra.

Partageant plus de détails à ce sujet, Poonam a déclaré au Times of India qu’elle avait été forcée de tirer d’une manière particulière selon leur volonté, sinon ils divulgueraient ses informations personnelles sur l’application.

Elle a également révélé qu’elle n’était pas en faveur de la signature du contrat et qu’ils ont donc menacé de le signer et lorsqu’elle a refusé de le signer, ils ont divulgué son numéro de téléphone portable personnel avec un message qui était « Appelle-moi maintenant, je vais me déshabiller pour toi.’

Partageant plus de détails sur l’horrible incident, elle a affirmé: «Je me souviens encore, après cela, j’ai commencé à recevoir des appels de partout, pas par dizaines mais par milliers, à des heures étranges, me demandant des services explicites. Les gens ont commencé à m’envoyer des images et des vidéos pornographiques. J’ai même quitté ma maison de peur qu’il m’arrive quelque chose de mal. C’était tellement effrayant ».

Demandant à de plus en plus de gens de sortir et de partager leurs expériences, elle a déclaré: « Malgré les avertissements de mes avocats, je fais cette déclaration – si Raj Kundra peut commettre ce crime odieux avec moi – je suis toujours une personnalité connue – alors imaginez le genre de problèmes qu’il a dû causer aux masses aussi. Comment et où arrêter cela ? C’est vraiment impossible de juger. Par conséquent, j’exhorte chaque personne, en particulier chaque fille, à élever la voix et à s’exprimer, si elles traversent également quelque chose de similaire. »

Mardi, Poonam a réagi à la nouvelle de l’arrestation de Raj Kundra et a également déclaré qu’en ce moment, son cœur allait à Shilpa Shetty et à ses enfants.

« Je ne peux pas imaginer ce qu’elle doit traverser. Donc, je refuse d’utiliser cette opportunité pour mettre en évidence mon traumatisme », a déclaré TOI.

Pour les inconnus, Raj Kundra a été placé en garde à vue jusqu’au 23 juillet. Il a été arrêté lundi soir pour avoir créé du contenu pornographique et publié celui-ci via des applications mobiles.

Plus tôt dans la journée, YouTuber Puneet Kaur s’est ouvert contre l’homme d’affaires arrêté Raj Kundra, affirmant qu’il l’avait approchée via la messagerie directe des réseaux sociaux pour son application mobile, à travers laquelle le contenu pornographique produit par lui aurait été publié.

Récemment, après son arrestation, une interview non datée de Sagarika est apparue. L’actrice-mannequin a porté une série d’allégations contre Raj, affirmant qu’on lui avait offert un rôle dans une série Web produite par lui en août 2020.