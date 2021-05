«  Ils ont dit qu’ils n’avaient pas besoin d’argent  »: le PDG du milliardaire Spotify, Ek, affirme qu’Arsenal a rejeté l’offre de 2,5 milliards de dollars, se dit prêt à réessayer

Le cofondateur de la plate-forme musicale a été soutenu par les légendes du club Thierry Henry et Dennis Bergkamp dans sa prétendue candidature, qui a émergé à la suite de critiques de fans contre Kroenke et son père, Stan, qui possèdent Arsenal via leur société Kroenke Sports Enterprises.

De manière alléchante pour les supporters qui ont protesté contre le duo depuis que l’implication d’Arsenal dans la Super League européenne tant décriée a été annoncée, Ek a utilisé une déclaration sur les réseaux sociaux pour révéler qu’il avait fait une offre présentant un niveau d’implication relativement important pour les fans.

« Des rapports inexacts ont émergé aujourd’hui disant que je n’ai pas fait d’offre pour le club de football d’Arsenal », a déclaré le Suédois de 38 ans, ajoutant qu’il pensait que c’était « important de corriger le dossier. »

Suite aux rapports d’aujourd’hui, je veux corriger le dossier avec la déclaration ci-jointe pic.twitter.com/CzfF0Y76K4 – Daniel Ek (@eldsjal) 15 mai 2021

Économisez les sous et achetez le plus grand meilleur club du nord à leurs propriétaires – Alex (@AA_utd) 15 mai 2021

« Cette semaine, une offre a été faite au (directeur) Josh Kroenke et à leurs banquiers qui comprenait la propriété des fans, la représentation au conseil d’administration et une part en or pour les supporters.

« Ils ont répondu qu’ils n’avaient pas besoin d’argent. Je respecte leur décision, mais je reste intéressé et disponible si jamais cette situation devait changer. »

La position présumée d’Arsenal pourrait surprendre les spectateurs étant donné que les Gunners ont signalé des pertes d’environ 38 millions de dollars pour le dernier exercice, contre un bénéfice d’environ 80 millions de dollars en 2018.

En tant que supporters, c’est notre travail de mettre autant de pression que possible sur KSE. Protestez, n’achetez pas de marchandises, refusez d’aller aux jeux. C’est notre chance de faire une différence. #KroenkeOut#EkIn – William (compte fan) (@OzilThings) 15 mai 2021

«Les prises de contrôle ne se jouent pas en public» me disaient les gens. – Dell 💦 (@agbnufc_) 15 mai 2021

Dans un communiqué accompagnant la publication de leurs rapports financiers, le club a attribué ce chiffre inquiétant aux implications de la pandémie, qui a également vu Arsenal annoncer 55 licenciements en août.

L’Arsenal Supporters ‘Trust (AST) a tenu une réunion constructive avec Ek, selon Sky Sports News, qui a déclaré avoir contacté le club pour obtenir des commentaires.

« Beaucoup de gens ont crié qu’ils voulaient que le propriétaire sorte, » a déclaré Henry, le meilleur buteur du club, s’exprimant plus tôt ce mois-ci.

Que s’est-il passé avec «nous savons que ce ne sera pas facile, mais nous y sommes pour le long terme.» Vous avez décidé d’arrêter de négocier après la première enchère? – Martin (@arsenalcho) 15 mai 2021

Sur quoi négocier? Ils lui ont dit qu’ils ne vendraient pas et qu’ils n’avaient pas besoin d’argent. La seule chose qu’il puisse faire est de partager sur Twitter afin que les fans puissent continuer à faire pression sur eux et les forcer à vendre. – Jack De Larriñaga (@JackDeLarrinaga) 15 mai 2021

«Nous essayons de proposer une solution impliquant les fans et [giving] l’ADN du club revient.

«Voyons où cela va aboutir, car à un moment donné, il doit y avoir une discussion.

« Daniel ne partira pas. Il sera là, attendant de voir s’ils veulent vendre. Cela va prendre du temps – très longtemps.

« Nous savons ce que nous voulons faire. Mais avant tout, nous devons nous assurer que nous pouvons prendre le relais s’ils écoutent. »

Sous-performant, Arsenal a la garantie de terminer dans la première moitié de la Premier League avant ses deux derniers matches de la saison la semaine prochaine, lors de sa visite à Crystal Palace et de son hôte à Brighton.

L’équipe de Mikel Arteta a une chance mathématique de terminer cinquième et de se qualifier pour la Ligue Europa, bien que cela obligerait probablement Liverpool à perdre ses trois matchs restants et d’autres résultats pour aller en leur faveur.