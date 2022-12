Ils ont dit qu’ils étaient allés au Mali pour maintenir la paix. Maintenant, ils sont emprisonnés en tant que mercenaires.

DAKAR, Sénégal – Un tribunal du Mali, pays d’Afrique de l’Ouest de plus en plus isolé, a condamné vendredi 46 soldats de la Côte d’Ivoire voisine à 20 ans de prison, après que la junte militaire qui dirige le Mali les a accusés d’être des mercenaires.

Le gouvernement ivoirien a déclaré que les soldats étaient au Mali pour soutenir la mission de maintien de la paix des Nations Unies, une force de 15 000 membres qui est là depuis près d’une décennie pour protéger les civils contre les groupes islamistes violents. Mais la cour d’appel de la capitale du Mali, Bamako, les a reconnus coupables de crimes, notamment de complot contre le gouvernement, à l’issue d’un procès à huis clos qui a duré un jour et demi.

Le Mali, qui abrite d’anciens empires et centres d’apprentissage, a été salué par les pays occidentaux il y a à peine dix ans comme un phare de stabilité et de démocratie dans la région. Mais l’arrestation et le procès des soldats ivoiriens ne sont que le dernier indice des relations tendues entre le Mali et ses voisins, ses partenaires internationaux et même la mission onusienne chargée de rétablir la stabilité.

“C’est une décision difficile à supporter”, a déclaré Moussa Traoré, le représentant du parti au pouvoir en Côte d’Ivoire, qui était à Bamako après la fin des débats. “Ce sont des militaires qui sont dans l’armée régulière de Côte d’Ivoire.”