Ils ont dit que j’avais couché avec le directeur du restaurant Medikal – Efia Odo sur les rumeurs de départ

Animation du jeudi 19 septembre 2024

Source: www.ghanaweb.com

lire la vidéo(D) Efia Odo et le manager de Medikal, Kofi Jam (G)

Efia Odo a répondu à plusieurs rumeurs qui ont circulé comme étant les principales raisons de son départ du restaurant.

La mondaine a mentionné que certaines personnes ont affirmé que le propriétaire du restaurant l’avait surprise en train d’avoir des relations sexuelles avec le directeur de Medikal, ce qui aurait intensifié les problèmes ayant conduit à son départ.

Bien qu’elle ait confirmé que Kofi Jam, le manager de Medikal, était présent au restaurant, elle a nié qu’une telle situation se soit produite entre eux.

« Une fois, le directeur de Medikal est venu. Il a dit que mon copropriétaire m’avait vu couper le gars au restaurant. Comment ? », a-t-elle demandé.

Efia a également expliqué que son comportement amical est souvent interprété à tort comme du sex-appeal.

« Je suis une personne qui accueille tout le monde. Je suis très hospitalière et sociable. Je flirte avec mes clients car plus je flirte, plus je gagne d’argent. Je le fais aussi bien aux hommes qu’aux femmes juste pour leur faire savoir que je ne suis pas une personne accueillante », a-t-elle déclaré.

Efia Odo se souvient également avoir été accusée d’avoir couché avec le propriétaire du restaurant parce qu’elle séjournait souvent dans son appartement à proximité.

Bien qu’elle ait admis y avoir séjourné, Efia Odo a souligné qu’il ne s’était rien passé de romantique entre eux, décrivant leur relation comme strictement platonique.

Elle a mentionné qu’elle considérait le propriétaire du restaurant comme un oncle et qu’elle l’appelait même ainsi.

Concernant l’impact de ces rumeurs sur elle, elle a ajouté : « Beaucoup de ces ragots m’ont affectée ; je suis humaine. »

EB/MA