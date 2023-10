Ils ont demandé que 10 personnes soutiennent les funérailles d’une jeune fille assassinée par le Hamas – 10 000 personnes se sont présentées

10 000 étrangers se sont rendus aux funérailles pour célébrer la vie d’une jeune Israélienne d’origine brésilienne de 24 ans qui a été assassinée par des terroristes du Hamas lors du festival de musique Supernova en Israël samedi.

Bruna Valeanu avait récemment quitté le Brésil pour s’installer en Israël avec sa mère et sa sœur et étudiait les communications à l’Université de Tel Aviv.

Elle assistait à un festival de musique près de la bande de Gaza lorsque les terroristes du Hamas ont envahi le territoire et massacré plus de 1 000 civils.

Valeanu, qui aurait servi comme instructeur de tir dans l’armée israélienne, a déclaré à sa famille et à ses amis qu’elle était entourée de blessés au milieu de coups de feu.

« La dernière chose que nous avons obtenue, c’est sa localisation par SMS », a déclaré sa sœur, Nathalia Valeanu, au Jerusalem Post. « C’était un endroit dangereux, où les terroristes arrivaient armés à bord de camions, de chars et de motos. »

« Elle a dit qu’elle avait entendu beaucoup de coups de feu et que beaucoup de personnes avaient été blessées. Et elle se trouvait au milieu des bois, mais c’était un endroit qui était en quelque sorte clôturé », a poursuivi Valeanu.

C’était la dernière fois que quelqu’un avait de ses nouvelles.

Mardi, sa mère et sa sœur planifiaient ses funérailles, mais ne connaissaient pas suffisamment de monde pour organiser un service religieux juif appelé minyan. Au moins 10 personnes doivent être présentes pour que cela ait lieu, rapporte CBS News.

Des bénévoles ont posté sur les réseaux sociaux pour demander à 10 personnes de se présenter.

« Malheureusement, Bruna Valeanu a été assassinée lors d’une fête à Re’im. Elle est une immigrante du Brésil, seules sa mère et sa sœur vivent en Israël et elle a besoin d’aide pour terminer le minyan pour les funérailles qui auront lieu ce soir. S’il vous plaît, ceux qui pouvez – laissez-les venir », indique le message.

Mais bien plus de 10 personnes se sont présentées.

Bruna Valeanu, une étudiante brésilo-israélienne, a été brutalement assassinée lors du festival de musique de Reim. Sa seule famille en Israël est sa mère et sa sœur. Un message a été diffusé appelant des étrangers à assister à ses funérailles pour s’assurer qu’ils auraient un minyan, soit dix hommes seulement. Le résultat: pic.twitter.com/ZeCciuLi8N – Eylon Levy (@EylonALevy) 10 octobre 2023

Dix mille personnes se sont rassemblées au cimetière de Petah Tikva pour rendre un dernier hommage à Bruna et partager le chagrin de sa famille, Le Poste de Jérusalem signalé.

« Mon ami et moi y sommes allés après avoir écrit qu’il n’y aurait pas de minyan », a déclaré Orit, l’une des nombreuses personnes qui ont répondu au message, au média. « Au cours du trajet, Waze ajoutait de plus en plus de temps de trajet alors même que la route était ouverte, et on ne comprenait pas pourquoi. Vers le cimetière, il y avait un très gros embouteillage et on pensait qu’il pourrait y avoir beaucoup d’enterrements, on Je n’avais pas réalisé qu’ils venaient tous pour Bruna. »

« C’est incroyable de voir à quel point les gens se soucient d’elle et ne restent pas assis à la maison, même les gens qui ne la connaissaient pas. Je suis sûr que cela a beaucoup renforcé la famille et que les gens devraient l’entendre en plus de toutes les choses difficiles. ils entendent toute la journée », a-t-elle poursuivi.

Au moins 260 personnes sont mortes lors de ce festival, mais les autorités s’attendent à ce que ce chiffre augmente.

La Fédération israélienne de l’État de Rio de Janeiro (FIERJ) a exprimé ses condoléances pour la mort de Bruna et d’autres Brésiliens tués par le Hamas.

« Nous regrettons profondément et offrons notre solidarité aux familles de Ranani Nidejelski Glazer et Bruna Valeanu, Brésiliens tués dans les attentats terroristes du Hamas en Israël, ainsi qu’à toutes les victimes des attentats dans le pays », peut-on lire dans un communiqué. « Nous nous joignons à toutes les familles qui ont subi des pertes inattendues et brutales, sans possibilité de dire adieu. Nous réitérons notre rejet du terrorisme et nous espérons que le conflit prendra fin le plus rapidement possible. Baruch Dayan HaEmet. »

Le ministère brésilien des Affaires étrangères a également rendu hommage à Bruna tout en condamnant l’attaque sanguinaire du Hamas contre Israël.

« Le gouvernement brésilien regrette et exprime son profond regret suite au décès de la citoyenne brésilienne Bruna Valeanu, âgée de 24 ans, née à Rio de Janeiro, deuxième victime des attentats survenus le 7 octobre en Israël. En solidarité avec la famille et les amis de Bruna , le gouvernement brésilien réitère son rejet total de tout acte de violence contre la population civile. »

Les gens ont également inondé sa page Instagram pour partager leurs condoléances.

***Veuillez vous inscrire Bulletins du RCN et téléchargez le Application CBN Actualités pour vous assurer de continuer à recevoir les dernières nouvelles d’un point de vue distinctement chrétien.***