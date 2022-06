Ils ont dansé et sont morts : Mystère tragique d’une fête d’adolescents en Afrique du Sud

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

CAPE TOWN, Afrique du Sud – Les autorités sud-africaines cherchaient des réponses lundi, un jour après la mort de 21 adolescents mineurs faisant la fête après la fin des examens scolaires dans un mystérieux incident dans une boîte de nuit. Les corps de nombreuses victimes, la plus jeune une fille de 13 ans, ont été découverts par la police allongés sur des tables, affalés sur des chaises et des canapés, et vautrés sur la piste de danse du club aux petites heures du dimanche matin.

“Ils sont morts en dansant”, a déclaré le ministre de la Police, Bheki Cele. « Ils dansent, tombent et meurent. Littéralement.”

“D’autres se sentiraient juste étourdis, dormiraient sur le canapé, (et) mourraient. Cela vous raconte l’histoire qu’ils étaient tous des enfants parce que quelqu’un aurait dû en prendre note.

La spéculation a tourbillonné sur la cause de la tragédie, à commencer par une ruée – qui a maintenant été exclue – jusqu’à une éventuelle fuite de gaz. La police a envoyé des échantillons médico-légaux des victimes à un laboratoire de toxicologie pour déterminer si les adolescents avaient ingéré du poison ou une toxine lors de la fête.

La police a déclaré avoir été appelée à la taverne Enyobeni dans la ville d’East London, dans la province du Cap oriental, vers 4 heures du matin dimanche matin, après avoir reçu un rapport indiquant qu’il y avait là des “corps sans vie”. Les agents qui ont répondu à l’appel sont entrés dans une sombre scène : 17 des adolescents ont été retrouvés morts dans la boîte de nuit. Deux autres sont décédés dans une clinique locale, un est décédé sur le chemin d’un autre hôpital et un dans cet hôpital. Ils étaient âgés de 13 à 17 ans, a indiqué la police.

La porte-parole de la police, le colonel Athlenda Mathe, a déclaré qu’une enquête était en cours et qu’aucune cause de décès n’avait encore été établie.

Mais Cele a déclaré que des échantillons médico-légaux étaient envoyés à un laboratoire de toxicologie avancé au Cap, indiquant que la police examinait la possibilité qu’un poison ou une toxine soit impliqué. Cele a déclaré que les tests toxicologiques pourraient prendre “beaucoup de temps”.

Le responsable provincial de la sécurité, Unathi Binqose, a déclaré au journal Daily Maverick que les victimes avaient peut-être ingéré une substance toxique via l’alcool qu’elles buvaient ou via des narguilés fumés lors de la fête. Les premiers rapports ont émis l’hypothèse que les victimes – 12 garçons et neuf filles – pourraient être mortes dans un béguin en raison de la surpopulation à la fête, mais les autorités n’ont trouvé aucun signe visible de blessures sur les corps et la police a maintenant exclu cette possibilité.

Les adolescents auraient célébré la fin des examens de mi-année, l’anniversaire d’un DJ local et l’assouplissement de certaines des dernières restrictions COVID-19 en Afrique du Sud, annoncé plus tôt dans la semaine.

Les parents ont été invités à se rendre à la morgue pour identifier leurs enfants. Le département de la santé du Cap oriental a déclaré que des survivants étaient soignés à l’hôpital pour des maux de dos, des torses serrés, des vomissements et des maux de tête.

Le ministre de la police, Cele, a déclaré que les adolescents étaient morts entre 2 heures du matin et 4 h 30 dimanche matin. Il avait également visité la boîte de nuit et la morgue dimanche et avait ravalé ses larmes en parlant aux journalistes à l’extérieur de la morgue.

“La vue de ces corps qui dorment là-bas … quand vous regardez leurs visages, vous réalisez que vous avez affaire à des enfants, des enfants, des enfants”, a déclaré Cele. « Vous avez entendu dire qu’ils sont jeunes, mais quand vous les voyez, vous vous rendez compte que c’est un désastre. Vingt et un d’entre eux. Trop.”

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui se trouve en Allemagne pour le sommet du G-7, a présenté ses condoléances aux familles des victimes dans un communiqué, mais s’est également dit préoccupé par la raison pour laquelle « de tels jeunes étaient rassemblés dans un lieu qui, à première vue cela, devrait être interdit aux personnes de moins de 18 ans.