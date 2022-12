Ils ont créé un médicament pour Susannah. Qu’en est-il des millions d’autres patients ?

Susannah Rosen, 8 ans, a passé une grande partie de son enfance dans des hôpitaux de New York alors que les médecins documentaient la perte progressive de sa capacité à se tenir debout, à marcher et à voir.

Depuis que la technologie de ces médicaments génétiques sur mesure a fait ses débuts en 2018, environ deux douzaines de patients ont reçu les perfusions – coûtant jusqu’à 2 millions de dollars par patient – ​​pour traiter une gamme de syndromes neurologiques. Mais des centaines de millions d’autres, pour la plupart des enfants, vivent avec des maladies génétiques rares et n’ont aucune option de traitement.

Le médicament de Susannah, en préparation depuis près de deux ans, a été payé par une organisation à but non lucratif, n-Lorem, qui vise à faire de même pour au moins 1 000 patients au cours de la prochaine décennie. En collectant des fonds et en négociant des remises et des dons en nature auprès des sociétés de biotechnologie pour fabriquer ses médicaments, estime le fondateur de n-Lorem, l’organisation peut remplir sa mission de “ne laisser aucun enfant de côté”.

Mais d’autres experts en maladies rares doutent qu’un modèle de financement basé sur les dons soit un jour suffisamment important ou durable pour aider des millions de patients. Ils recherchent d’autres moyens d’accélérer le développement de la technologie, ce qui inclut la recherche d’aide auprès d’entreprises à but lucratif.