Ils ont couru un marathon olympique il y a 12 semaines. Maintenant, ils sont de retour à New York

Pendant plus d’une semaine, ils se sont sentis plutôt malheureux, comme s’ils ne pourraient plus jamais pouvoir courir comme avant.

Pour certains, cela a duré plus de trois semaines. Cela a donné lieu à l’une des préparations les plus étranges du marathon de New York de ce week-end, un véritable exercice d’équilibre entre récupération et entraînement, entre repos et préparation, entre la concentration singulière qu’exige l’un des tests les plus difficiles de l’athlétisme et le temps d’arrêt mental qui doit suivez-le, sinon cela rendra complètement fous même les meilleurs coureurs du monde.

C’est à cela que ressemblent les 10 ou 12 dernières semaines pour la poignée de coureurs qui tentent l’exploit quadriennal de participer au marathon olympique en août, puis de courir dans la version new-yorkaise le premier dimanche de novembre. C’est le genre de tâche qui peut mettre à l’épreuve la confiance même des meilleurs.

« Je suis tellement excitée et parfois inquiète de voir le résultat », a déclaré Hellen Obiri, championne en titre à New York et médaillée de bronze à Paris.

Obiri, une Kenyane dont le surnom est « Queen Hellen », devrait voir des visages familiers dans la zone de départ du côté Staten Island du pont Verrazano-Narrows dimanche matin. L’Américaine Dakotah Lindwurm, qui a terminé 12e dans la course olympique féminine, sera sur la ligne de départ, même si elle s’est mariée dimanche et teste son nouveau nom de famille – Popehn.

Il en sera de même pour les coéquipiers de Popehn, Conner Mantz et Clayton Young, qui ont terminé respectivement huitième et neuvième à Paris. Ils affronteront les médaillés d’or et d’argent de Paris, l’Éthiopien Tamirat Tola et le Belge Bashir Abdi.

Les frais d’apparition à cinq et six chiffres que les Olympiens peuvent percevoir sont un grand attrait.

« Je veux juste aller célébrer cette forme physique », a déclaré Young à la fin du mois dernier.

Popehn et Mantz ont en fait mené leurs courses dans les sections médianes avant que le peloton de tête n’atteigne un rythme trop riche pour leur budget. Aujourd’hui, ils se lancent dans le plus grand marathon du monde avec de grands espoirs et une forte dose de curiosité, car ils n’ont jamais réalisé quelque chose de pareil auparavant, du moins pas sur une scène aussi grande.

Ils pourraient arriver à Manhattan à la barre des 16 milles, entendre les rugissements de la foule de leur ville natale et déborder de confiance depuis qu’ils ont récemment abordé un parcours olympique difficile avec une série de collines difficiles au milieu des kilomètres en dehors de Paris.

Ou alors, ils pourraient y arriver et se rendre compte qu’ils n’ont tout simplement plus rien dans les jambes. Un seul coureur a remporté le marathon olympique en été et celui de New York à l’automne : le Kenyan Peres Jepchirchir en 2021. Tola estimerait avoir de bonnes chances de devenir le deuxième. Il a gagné à New York l’année dernière et il a déclaré jeudi qu’il s’était reposé pendant un mois après sa victoire olympique. Avant son arrivée à New York, il a suivi une journée d’entraînement extrêmement intense : une course de 24 milles le matin et une course de 8 milles le soir.

En général, les marathoniens sont des gens exigeants. Ils s’en tiennent à leurs routines d’entraînement éprouvées. La préparation d’un marathon implique généralement 12 à 16 semaines d’entraînement intensif qui comprend un mélange de courses plus difficiles et plus courtes et de courses de distance plus longues et plus lentes.

Parfois, ces courses plus difficiles et plus courtes ont lieu au milieu ou à la fin des courses plus longues. Le kilométrage culmine entre 130 et 160 milles au cours des semaines d’entraînement les plus longues. Si tout se passe comme prévu, ils auront quelques semaines de kilométrage élevé avant de reculer et de diminuer à mesure que la course approche.

Cependant, dans la plupart des cas, les coureurs commencent ces cycles avec leur niveau de forme physique et de santé de base, et non immédiatement après la course la plus intense de leur carrière. Les marathons olympiques ont eu lieu le week-end du 10 août. Au moment où les Olympiens étaient prêts à vraiment se remettre au travail, leur prochain marathon n’était que dans neuf semaines – bien qu’en réalité huit, car il y a peu de préparation lors de la finale. semaine.



Un groupe de coureuses, dont la future gagnante Hellen Obiri, participeront au marathon olympique féminin le 11 août. Obiri court à New York ce week-end. (Ulrik Pedersen / DeFodi Images via Getty Images)

Cela a nécessité des calculs compliqués, de l’improvisation et un bon peu de psychologie pour certains des meilleurs entraîneurs au cours des derniers mois.

« Physiquement, elle a mieux récupéré que jamais », a déclaré Dathan Ritzenhein, l’entraîneur d’Obiri au On Athletics Club de Boulder, dans le Colorado, un paradis pour les coureurs de fond de classe mondiale. « Mentalement, cela a été plus un défi, de pouvoir refaire une course difficile en si peu de temps. »

Obiri adore New York. C’est sa course préférée : le bruit, la foule, la beauté de Central Park. Elle n’allait pas manquer ça.

C’est là que faire partie d’une équipe s’est avéré utile pour Obiri, ont déclaré elle et Ritzenhein, en particulier une équipe qui fonctionne de manière aussi cohérente que l’équipe On. Certains athlètes des équipes de course à pied ne partagent pas grand-chose au-delà du logo de leur chaussure. La douzaine de coureurs du CAO se comportent comme s’ils faisaient partie d’une équipe de basket-ball ou de football.

Les entraînements et autres séances de formation ont lieu à une heure fixe. Les membres de l’équipe sont responsables envers eux-mêmes et les uns envers les autres. Dans le cas d’Obiri, cela signifiait que ses coéquipières et ses entraîneurs étaient aussi déterminés qu’elle à l’amener sur la ligne de départ à New York, ou peut-être plus.

Elle était physiquement prête à reprendre l’entraînement début septembre, mais même en parfaite santé, l’entraînement au marathon peut être un processus long et solitaire. Obiri a trouvé le coup de pouce mental dont elle avait besoin auprès de son coéquipier Joe Klecker, finaliste du 10 000 mètres aux Jeux olympiques de Tokyo qui se remet d’une déchirure d’un muscle adducteur. Klecker était là, faisant de nombreux entraînements d’Obiri avec elle.

« Ils sont comme ma famille », a déclaré Obiri à propos de son équipe. «Ils étaient toujours là, à mes côtés.»

Young n’a jamais besoin de chercher bien loin pour diriger une entreprise. Son meilleur ami et partenaire d’entraînement est Mantz, qui était son coéquipier à Brigham Young. Cela ne veut pas dire qu’ils ont tous deux vécu l’après-Paris de la même manière.

Mantz a déclaré qu’il se sentait prêt à retourner au travail après environ une semaine. Young savait que se préparer pour New York était une chose à laquelle il devait prêter attention, mais la moitié de son cerveau pensait qu’il venait de courir ce qu’il considérait comme la meilleure course de sa vie, à seulement 44 secondes de son record personnel sur un parcours bien plus difficile. .

Cette course avait nécessité toute son énergie mentale, surtout après la cocotte minute du marathon des essais olympiques en février, qui avait été une expérience similaire. S’il voulait se rendre à New York, il devait trouver un moyen de s’accorder un peu de répit.

« J’ai dû changer d’état d’esprit et abandonner toutes les choses méticuleuses », a-t-il déclaré. « Je me suis simplement concentré sur les principales parties de l’entraînement : le kilométrage, le sommeil et l’alimentation. »

Il ne s’inquiétait pas si parfois il avait l’impression qu’il ne faisait que faire des mouvements. S’il avait envie de sauter les séances de sauna, qui peuvent aider à l’endurance et à la récupération, ou de courir des collines, ou de faire le travail de visualisation et de méditation qui font désormais partie de son entraînement, il l’a fait.

Il n’a pas été obsédé par son régime alimentaire, son plan de course, ses exercices de mobilité et chaque séance de physiothérapie. S’il voulait un dessert, il le mangeait, même s’il essayait de manger des desserts faits maison plutôt que des desserts transformés.

« Il y a une décompression mentale que vous pouvez ressentir en mangeant un biscuit ou une glace », a-t-il déclaré.

Amen à ça !



Dakotah Lindwurm (aujourd’hui Popehn) court devant le château de Versailles lors du marathon olympique féminin le 11 août. Elle concourra dimanche à New York. (Christian Petersen/Getty Images)

Popehn a déclaré qu’elle s’était retrouvée à rejouer la course de Paris dans sa tête une fois rentrée chez elle. Y avait-il quelque chose qu’elle aurait pu faire pour terminer dans le top 10 au lieu de la 12e ? Elle avait pris les devants près de Versailles, mais n’avait ensuite pas suivi les leaders lorsqu’ils déferlaient, car son gouverneur interne lui disait que c’était trop rapide.

Que serait-il arrivé si elle était partie avec eux ?

« Quel que soit le résultat, j’aurais probablement voulu plus », a-t-elle déclaré.

Heureusement qu’elle avait une autre course à venir sur laquelle tourner son attention. Pour elle, sortir des Jeux olympiques et courir à New York était le genre de chose emblématique que faisaient les olympiens américains.

Ses muscles quadriceps battus pensaient autrement. Elle a décollé une semaine complète et voyagé dans le sud de la France pour une « mer vitaminée » en Méditerranée. Mais elle avait encore mal lors de ses premières courses par la suite. Même début septembre, elle réduisait les kilomètres de ses entraînements.

Puis elle a commencé à ajouter 15 miles par semaine à son kilométrage total. Elle est arrivée à 130 à la mi-octobre. Elle a fait un entraînement qui est passé de huit minutes à son rythme de course à deux minutes à 30 secondes plus lentement et a répété cela pendant 90 minutes. Elle a récemment parcouru 28 milles à un rythme de 6h05.

Elle a déjà effectué des redressements rapides, en courant le marathon de Boston à la mi-avril et le marathon de grand-mère dans son État natal du Minnesota en juin, même si elle pense que ce sont des parcours plus faciles que ceux de Paris et de New York, qui sont à la fois vallonnés et vallonnés.

« Le travail que j’ai fait pour arriver à Paris portera ses fruits », a déclaré Popehn.

Mantz pense que le travail qu’il a accompli à Paris peut également porter ses fruits, même s’il a eu quelques douleurs aux pieds après les Jeux olympiques. Trop de kilomètres parcourus avec des chaussures de course en sont la cause, pense-t-il. Il a pris trois jours de congé et tout allait bien.

Contrairement à certains de ses concurrents, il a couru si récemment qu’il a le sentiment d’avoir un avantage mental. Parfois, s’il n’a pas couru depuis quatre ou six mois au cours du cycle habituel de deux marathons par an, il peut se sentir à plat. Pas maintenant.

« J’ai déjà pratiqué un marathon », a-t-il déclaré. « C’est dans mon esprit. »

(Photo du haut des coureurs, dont l’Américain Clayton Young, lors du marathon olympique masculin à Paris le 10 août : Ulrik Pedersen / DeFodi Images via Getty Images)