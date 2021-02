Ils ont construit des bibliothèques pour honorer leurs proches, les femmes victimes des attentats à la bombe

KABOUL, Afghanistan – Lorsque sa future fiancée, Najiba Hussaini, a été tuée dans un attentat-suicide des talibans à Kaboul, Hussain Rezai ne savait pas comment pleurer pour elle. «J’avais perdu mon amour, mais je n’avais pas le droit de pleurer», a déclaré M. Rezai, un employé du gouvernement de 33 ans. Bien qu’ils se soient rendus dans la province de Daikundi pour demander l’approbation de ses parents pour se marier, ils n’étaient pas officiellement fiancés et il a ressenti la pression de simplement passer à autre chose après sa mort. C’était en juillet 2017 lorsqu’un bombardier taliban a fait exploser un véhicule rempli d’explosifs, tuant au moins 24 personnes, dont Mme Hussaini, qui avait 28 ans. Treize mois plus tard, de l’autre côté de la ville, 40 étudiants ont été tués lorsqu’un kamikaze de l’État islamique s’est fait exploser dans un centre de préparation aux examens d’entrée à l’université. Parmi les personnes tuées se trouvait Rahila Monji, 17 ans, la plus jeune de neuf frères et sœurs.

Ces femmes ne se connaissaient pas, mais leur vie a été étouffée par la même violence sans compromis qui a tué des milliers de personnes et laissé des trous béants dans la vie d’innombrables Afghans. Pourtant, Mme Hussaini et les proches de Mme Monji ont été inspirées pour réaliser le même rêve: construire des bibliothèques publiques commémorant les femmes qu’elles avaient perdues. Aujourd’hui, ces bibliothèques – l’une à Kaboul, la capitale, et l’autre dans la province de Daikundi – sont les symboles des progrès accomplis vers l’égalité des sexes et l’accès à l’éducation en Afghanistan, où pas moins de 3,5 millions de filles sont inscrites à l’école, selon une récente Rapport de surveillance américain, et où, en 2018, un tiers des enseignants du pays étaient des femmes. Mais ces gains ont également été éclipsés par une résistance violente. Les centres éducatifs sont régulièrement la cible d’attaques terroristes et plus de 1000 écoles ont fermé ces dernières années, selon l’UNICEF.

Aujourd’hui, alors que les négociations entre le gouvernement afghan et les talibans avancent lentement au Qatar, beaucoup craignent qu’un accord de paix puisse signifier que les progrès réalisés par les femmes afghanes au cours des deux dernières décennies seront perdus. Et le retour potentiel des talibans au pouvoir est un sombre rappel aux familles de Mme Hussaini et de Mme Monji que l’héritage qu’ils ont créé pourrait bientôt s’effacer.

«Je ne veux plus jamais que l’idéologie talibane gouverne mon peuple», a déclaré Hamid Omer, le frère de Mme Monji. «Là où je suis né, mon village a dû brûler tous les manuels scolaires disponibles dans notre école. J’ai peur que nous soyons à nouveau confrontés à la même situation. En tant qu’étudiante, Mme Hussaini était si déterminée à réussir qu’elle a marché une heure et demie dans chaque sens pour aller et revenir de son lycée tout en enseignant à temps partiel, a déclaré sa sœur Maryam. Elle a fait extraordinairement bien, une réalisation impressionnante pour une personne de la province la plus pauvre d’Afghanistan, Daikundi, dans les hauts plateaux du centre – en particulier dans un pays où les femmes et les filles sont marginalisées par un système éducatif souvent fermé à elles par leurs familles et la société patriarcale afghane. Ils font également face à une menace constante de la part des talibans, qui ces dernières années ont incendié des écoles de filles, menacé de tuer des étudiantes et leur ont projeté de l’acide au visage. Après avoir obtenu son baccalauréat en applications informatiques en Inde, Mme Hussaini a terminé une maîtrise au Japon. Elle a ensuite rapidement décroché un poste prestigieux au ministère des Mines et du Pétrole du gouvernement, où elle faisait la navette en minibus avec plusieurs de ses collègues le matin où ils ont été touchés par l’attentat suicide. Pendant des années, a dit M. Rezai, il pleurait chaque fois qu’il pensait à Mme Hussaini. «Il m’a fallu trois ans pour changer la forme de mon chagrin en une chose positive», a-t-il déclaré.