Ils ont combattu la pelouse. Et la pelouse perdue.

Des dizaines d’États ont adopté des lois pour promouvoir la santé des pollinisateurs, notamment les abeilles, les guêpes, les chauves-souris et les papillons, tandis que certains ont restreint l’autorité des édits des associations de propriétaires pendant les sécheresses.

Mais la loi du Maryland a été la première du pays à limiter le contrôle des associations de propriétaires sur les chantiers écologiques, a déclaré Mary Catherine Cochran, ancienne directrice législative de la déléguée de l’État du Maryland Terri L. Hill, une démocrate qui a coparrainé la législation. La mesure a obtenu un soutien bipartite, a été adoptée à la quasi-unanimité et est devenue loi en octobre 2021.

« C’est un très petit effort face au travail international qui doit être fait », a déclaré le Dr Hill, médecin. “Mais c’est bien que les membres de la communauté puissent sentir qu’ils sont habilités à faire une différence.”

En décembre 2020, les Crouch et leur association de propriétaires, qui avaient contre-attaqué, sont parvenus à un règlement. Les Crouchs ont pu garder pratiquement tout leur jardin intact, mais ont accepté d’enlever les plantations à moins d’un mètre du terrain de leur voisin et à six pieds du trottoir, et de les remplacer par une sorte d’herbe – ils ont choisi le carex indigène de Pennsylvanie.

Leur combat a eu un effet d’entraînement. Leur avocat, Jeff Kahntroff, a depuis décidé de ne pas utiliser de pesticides, et lorsqu’une partie d’un arbre est tombée dans son jardin, lui et sa femme l’ont laissé là pour que les bestioles l’utilisent comme habitat. Un autre couple du Maryland, Jon Hussey et Emma Qin, ont pu signaler la loi après que leur association de propriétaires s’est opposée aux mauvaises herbes dans leur pelouse, qu’ils ont tondue mais sans pesticides. “C’est fou à quel point le gazon enraciné est devenu”, a déclaré M. Hussey. “Ce n’est pas obligé d’être comme ça.”

En fin de compte, les Crouch ont dépensé 60 000 $ en honoraires d’avocat, mais ils disent que cela en valait la peine. Cet automne, avec la nouvelle loi qui les soutient, les Crouchs ont laissé reposer leurs échinacées, tournesols et autres plantes vivaces mortes. M. Crouch s’est réveillé un matin glacial de novembre pour trouver six oiseaux sur les tiges, se régalant des graines.

“Le Maryland était un gros problème”, a déclaré le Dr Tallamy, l’écologiste. “Maintenant, les gens savent que s’ils se battent, ils peuvent gagner.”