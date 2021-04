Mme al-Asseh, 27 ans, perdait son droit de vivre au Danemark – alors même que ses quatre frères et parents pouvaient rester et qu’elle n’avait nulle part où aller.

Au cours de l’entretien, en février, des agents ont également déclaré à Mme al-Asseh que la situation sécuritaire dans sa ville natale, Damas, s’était améliorée et qu’elle pouvait rentrer en Syrie en toute sécurité, a-t-elle rappelé lors d’un entretien téléphonique la semaine dernière.

Ghalia al-Asseh venait tout juste de commencer ses études de chimie et de biotechnologie à l’Université technique du Danemark lorsque les services d’immigration du pays l’ont convoquée pour un entretien.

Depuis que les services d’immigration danois ont déclaré en 2019 qu’ils considéraient Damas et ses environs comme sûrs, ils ont examiné les permis de séjour de 1250 Syriens qui, comme Mme al-Asseh, ont quitté leur pays pendant la guerre civile. Les autorités ont maintenant révoqué ou non prolongé les permis de séjour de plus de 250 d’entre eux.

Ce faisant, le Danemark est devenu le premier pays de l’Union européenne à priver les réfugiés syriens de leur statut d’asile, alors même que la Syrie reste en ruine. Le bloc et les Nations Unies décrivent la plupart des régions de Syrie comme pas assez stable être considéré comme sûr pour les rapatriés.

Parmi les personnes invitées à partir figurent des étudiants du secondaire et de l’université, des chauffeurs de camion, des employés d’usine, des propriétaires de magasins et des bénévoles d’organisations non gouvernementales. Tous risquent d’être déracinés d’un pays où ils ont construit une nouvelle vie.

«C’est comme si les services d’immigration danois avaient bombardé mon rêve, tout comme Bachar al-Assad a bombardé nos maisons», a déclaré Asmaa al-Natour, 50 ans, faisant référence au président syrien. «Seulement cette fois, le bombardement est psychologique.»