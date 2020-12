Au moins une demi-douzaine de hauts responsables du FBI ont été accusés d’inconduite sexuelle pour s’en sortir sans encombre au cours des cinq dernières années, selon une enquête qui a révélé un schéma de dissimulation et de protection de grands prédateurs.

Des hauts responsables du FBI accusés de harcèlement sexuel et même d’agression ont systématiquement évité les poursuites ou toute discipline du tout, a affirmé Associated Press dans un rapport publié jeudi. Le point de vente a trouvé au moins six hauts fonctionnaires, parmi lesquels un directeur adjoint et des chefs de bureaux locaux entiers, qui avaient été accusés de toutes sortes de prédation sexuelle – du tâtonnement au viol – pour que la direction ferme les yeux.

Mercredi, deux femmes espérant renverser le statu quo ont intenté des poursuites contre le bureau. Un ancien agent du FBI qui a porté plainte de manière anonyme en tant que « Jane Doe« A affirmé qu’elle était »emprisonné, torturé, harcelé, chanté, traqué et manipulé« En plusieurs »rencontres sexuelles non consensuelles»Par un agent spécial en charge qui a pris sa retraite en 2016 sans être sanctionné pour ses crimes présumés.

« C’est la politique et la pratique du FBI… de permettre aux cadres supérieurs accusés d’agression sexuelle de prendre leur retraite tranquillement avec tous les avantages sans poursuites.», A déclaré l’avocat de Doe David Shaffer dans le procès.

Une autre affaire a été intentée par « Becky, « Un ancien analyste du FBI qui allègue qu’un superviseur lui a léché le visage et l’a pelotée lors d’une fête d’adieu pour un collègue après avoir menacé à plusieurs reprises de »toucher [her] cul. » Alors que Becky a dénoncé l’agent et a même porté l’affaire devant le tribunal, l’agent a été acquitté – un juge a statué que c’était « totalement incroyable« Que Becky »Reste là et prends-le et ne dis rien»- et l’agent en question a pris sa retraite bien avant que le Bureau de l’inspecteur général du bureau ne traite sa plainte.

Au lieu que son harceleur soit puni, Becky a dit qu’elle était celle qui « fait face à des représailles»Pour l’avoir signalé. Elle a affirmé que l’incident l’avait laissée avec un trouble de stress post-traumatique et l’avait forcée à quitter le bureau.

« C’est très décourageant quand ils permettent à des personnes qu’ils savent être des criminels de prendre leur retraite et de poursuivre une carrière dans des domaines liés à l’application de la loi.», A-t-elle déclaré à l’AP, accusant l’agence de«balayage [sexual misconduct allegations] sous le tapis. »

Une dix-septième femme a signé le mois dernier un recours collectif contre l’académie de formation du FBI, alléguant que les instructeurs masculins de rangs faisaient régulièrement « sexuellement chargé»Commentaires et ouvertures sexuelles ouvertes, invitant les femmes stagiaires chez elles.

Aucune des allégations d’inconduite sexuelle contre des officiers supérieurs n’a donné lieu à une gifle au poignet, selon l’AP, qui a fouillé dans les archives judiciaires et les rapports du BIG et a interrogé un certain nombre d’agents actuels et anciens.

Même lorsque l’inconduite a été confirmée – une enquête du BIG sur l’inconduite sexuelle de 2009 à 2012 a révélé 343 « délits, « Dont plusieurs cas de »enregistrement vidéo de femmes déshabillées sans consentement”- des mesures étaient rarement prises. Un agent de haut rang – le directeur adjoint du bureau des menaces internes, Roger Stanton – a été découvert par une enquête du BIG pour avoir harcelé sexuellement l’un de ses subordonnés après s’être indulgent pendant un happy hour après le quart de travail, mais il a été autorisé à prendre sa retraite sans incident.

En effet, le rang semblait être le facteur décisif pour savoir si un prédateur du FBI était sanctionné – le seul accusé de harceleur à être puni dans tous les cas qu’AP a parcouru était unagent de base»Qui a perdu son habilitation de sécurité. Alors que le BIG a découvert plus tôt cette année que l’agent spécial chargé du bureau d’Albany du bureau, James Hendricks, avait harcelé huit subordonnés, le bureau a même refusé de le nommer publiquement – cette responsabilité incombait aux médias locaux.

Le Congrès est conscient du problème, bien que ses appels à la protection des dénonciateurs et à l’examen extérieur des affaires disciplinaires soient tombés dans l’oreille d’un sourd. La représentante californienne Jackie Speier (D) a appelé la culture du harcèlement au FBI « répugnant« Et coincé dans le »Temps sombres.«

« Ils ont besoin d’un moment #MeToo», A-t-elle dit à l’AP.

