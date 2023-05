Ils ont attaché un odomètre à une roue de vélo et ont écrit l’un des guides de randonnée les plus emblématiques du Canada

Lorsque les randonneurs se rendront dans les montagnes ce long week-end, certains choisiront leur itinéraire de bouche à oreille, d’autres utiliseront une application de sentier – mais beaucoup atteindront une copie bien usée du Guide des sentiers des Rocheuses canadiennese.

Le guide, affectueusement surnommé « la Bible » par certains amateurs de plein air, est sur les étagères et dans les boîtes à gants des randonneurs albertains depuis plus de 50 ans.

On pense qu’il s’agit du premier guide de randonnée complet de la région et du guide de randonnée le plus ancien au Canada encore sous sa paternité originale, selon l’éditeur du livre.

Mais lorsque Brian Patton a approché pour la première fois Bart Robinson à propos du projet en 1969, aucun des deux ne pensait bien au-delà de cet été.

« Brian a eu l’idée … et j’ai dit: » Ça a l’air génial « , pensant à l’époque qu’il ne serait jamais publié avant plus de quelques années », a déclaré Robinson, co-auteur du guide.

The Banff Book and Art Den en 1968. (Soumis par Andrew Hempstead)

À l’époque, les deux hommes traînaient dans les Rocheuses et travaillaient au Banff Book and Art Den.

Patton a vu une lacune sur le marché pour son propre livre : un guide de randonnée local qui susciterait l’intérêt pour les randonnées au-delà des sentiers les plus populaires, et qui inclurait des photos et, surtout, des mesures précises.

Pour mesurer les sentiers, le duo s’est inspiré du traditionnel roue d’arpenteur mais il fallait quelque chose d’un peu plus robuste pour franchir les rochers et les racines cahoteux.

La partenaire de randonnée de Patton, Louise Mayer, sur Tumbling Pass en 1970. C’est la photo qui a été utilisée pour la couverture de la première édition du guide des sentiers. (Soumis par Brian Patton)

La roue de vélo était « l’enfer qui poussait dans la boue »

Ils ont approché un vendeur de vélos local, qui leur a construit une création personnalisée : un odomètre giflé sur une roue de vélo pleine grandeur.

« Ils poussaient l’enfer dans la boue et dans les champs d’éboulis, etc., mais en général, ils fonctionnaient plutôt bien », a déclaré Robinson.

La première édition comprenait des sentiers des parcs nationaux de Banff, Jasper, Kootenay, Yoho, des lacs Waterton, des Glaciers et du mont Revelstoke, ainsi que des sentiers autour des parcs provinciaux du mont Assiniboine et du mont Robson.

Brian Patton est photographié, tenant la roue du sentier, tout en mesurant le sentier de la Plaine des Six Glaciers en 1970. (Soumis par Brian Patton)

Pour couvrir une si grande surface, les hommes ont choisi de diviser pour mieux régner, marchant rarement ensemble, sauf lors de certains voyages pour s’assurer qu’ils arrivaient toujours aux mêmes mesures.

Il était fastidieux d’interrompre les randonnées pour prendre des mesures, et les roues de vélo attiraient des chahuteurs, mais le couple a déclaré que le travail sur le terrain était une joie.

Le plus dur est venu plus tard : s’asseoir dans l’appartement de Patton (il avait jeté son matelas dans le salon pour transformer sa chambre en bureau) et traduire les notes de plus de 100 randonnées en un guide complet.

« Nous n’avions aucune idée de la façon dont le livre serait imprimé ou comment il serait distribué », a déclaré Patton.

Le Banff Book et Art Den sont intervenus pour aider, en lançant une maison d’édition — Summer Thought Publishing — pour faire connaître leur livre au monde. Le mot « Summer Thought » fait référence au temps que les résidents de Banff ont en hiver pour imaginer des projets d’été.

Le guide des sentiers est sorti à l’été 1971 et a surpris les deux en devenant un succès immédiat, grimpant à la deuxième place sur la liste des best-sellers du Calgary Herald.

« Nous les avons vendus par lots », a-t-il déclaré.

Carthew Summit dans le parc national des Lacs-Waterton lors de travaux sur le terrain en juillet 1970. (Soumis par Brian Patton)

« Le premier et le meilleur »

Gavin Fitch, qui siège au conseil des gouverneurs de la Société géographique royale du Canada, se souvient du livre sorti à l’été 1971. C’était à peu près au moment où sa famille a commencé à faire de la randonnée et de la randonnée.

« Depuis que je fais de la randonnée, le guide des sentiers a toujours été là », a déclaré Fitch.

Pendant longtemps, a déclaré Fitch, si vous vouliez savoir quels sentiers étaient là-bas, combien de temps ils duraient et quelle était l’élévation impliquée, le guide des sentiers était « vraiment la seule source ».

« Pour moi, c’était le premier et ça a toujours été le meilleur », a-t-il déclaré.

Bien que le guide des sentiers n’ait pas enrichi Patton ou Robinson, il les a transformés en célébrités au sein de la communauté des randonneurs et des amateurs de plein air.

« Je pouvais me rendre à Calgary pour des affaires totalement indépendantes et mon nom était reconnaissable par tous ceux que je rencontrais là-bas », a déclaré Patton.

Le Canadian Rockies Trail Guide figure en tête de la liste des best-sellers du journal The Albertan du 31 juillet 1971. Le titre est également passé au deuxième rang de la liste des best-sellers du Calgary Herald en 1971, selon Summer Thought Publishing. (Archives de Radio-Canada)

Le livre a également servi de tremplin vers des carrières axées sur l’histoire naturelle et humaine : Patton en tant qu’historien régional et berger des éditions les plus récentes du guide des sentiers, et Robinson en tant que journaliste, éditeur et écologiste.

Plus de 50 ans après sa première publication, le livre en est maintenant à sa 10e édition et fait toujours partie des librairies comme Canmore’s Cafe Books.

« C’est l’un des choix les plus populaires », a déclaré la responsable de la vente au détail Nina Albert, ajoutant qu’ils avaient vendu environ 450 exemplaires de la dernière édition.

Toujours en vente

Bien que les ventes aient ralenti ces dernières années – et qu’il existe désormais plus d’options vers lesquelles les gens peuvent se tourner pour obtenir des informations sur les sentiers – Fitch affirme que le livre joue toujours un rôle de source d’informations utile et fiable sur les Rocheuses.

Patton est d’accord.

« Je pense que le livre restera vivant pendant longtemps en tant qu’édition imprimée dans un monde qui est maintenant devenu très numérique », a-t-il déclaré.