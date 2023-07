"Ils ont appelé les gens juste pour obtenir des numéros": Les fouilles de Nitish Kumar à la NDA

Démentant les spéculations selon lesquelles il n’a pas assisté à la conférence de presse après la méga réunion de l’opposition de deux jours à Bengaluru parce qu’il était bouleversé, le ministre en chef du Bihar, Nitish Kumar, a déclaré que l’opposition était unie et travaillerait dans l’intérêt du pays.

Il a également critiqué l’Alliance nationale démocratique (NDA) pour avoir organisé une réunion coïncidant avec celle des partis d’opposition et a déclaré que certains des 38 partis qui y avaient participé étaient inconnus.

Les 26 partis d’opposition qui se sont réunis à Bengaluru ont décidé de nommer leur alliance l’Indian National Developmental Inclusive Alliance (INDIA) et ont également convenu de mettre en place un comité de coordination de 11 membres. Les membres du jury seront déterminés ultérieurement.

S’exprimant lors de l’inauguration du ‘Malmas Mela’ à Rajgir du district de Nalanda, le ministre en chef a déclaré qu’il était parti sans assister à la conférence de presse parce qu’il se faisait tard et voulait être avec les habitants de la ville.

Quand des journalistes lui ont dit que les dirigeants du BJP disaient qu’il était contrarié, M. Kumar a déclaré: « C’est n’importe quoi. Je voulais venir à Rajgir. Oubliez le BJP. La réunion et les discussions ont été faites et ce n’était pas nécessaire. pour moi d’être là pour m’adresser à la presse. J’ai dû partir tôt. La réunion s’est bien passée et toutes les décisions ont été prises après consensus.

« Il y avait 16 partis à Patna et 26 à Bangalore. Nous avons eu une discussion bonne et constructive. Nous devons rester ensemble et aller de l’avant », a-t-il ajouté.

Il a ensuite été signalé au ministre en chef que le chef du BJP et son ancien adjoint Sushil Modi disaient qu’il n’aimait pas le nom INDE. M. Kumar a rétorqué : « Comment le sait-il ? Était-il là ? C’est pourquoi je dis que les gens disent tout ce qu’ils veulent. »

Au sujet des 38 partis prenant part à la réunion de la NDA, le chef de Janata Dal (United) a déclaré : « Quel est l’intérêt de cela ? Voir les noms des parties. Ont-ils convoqué une réunion de la NDA avant cela ?

M. Kumar a déclaré que la NDA avait été formée à l’époque d’Atal Bihari Vajpayee. Le JDU faisait partie du gouvernement à l’époque et des réunions avaient lieu alors, a-t-il ajouté.

« De telles réunions ont-elles eu lieu après cela? Ils n’ont jamais eu lieu. Ils ont eu cette réunion parce que nous l’avons fait. Ils ont appelé les gens juste pour obtenir les numéros. Toutes les parties à notre réunion étaient des parties connues », a déclaré le ministre en chef.

Lors d’une attaque voilée contre l’Hindustani Awam Morcha de Jitan Ram Manjhi, M. Kumar a déclaré: « Nous avons chassé quelqu’un et lui avons dit de nous rejoindre ou de partir. Il voulait rester à la réunion et alors il leur aurait tout dit. »

Interrogé par des journalistes s’il voulait être l’organisateur de l’alliance de l’opposition, le ministre en chef a déclaré qu’il n’avait pas un tel « choix » et qu’il voulait seulement rassembler l’opposition et travailler dans l’intérêt du peuple.

« Notre résultat en 2024 sera excellent. Vous voyez ce qu’ils (le BJP) font, l’état dans lequel ils se trouvent. Ils s’inquiètent du travail que nous faisons et c’est pourquoi ils font ce qu’ils font », a déclaré M. Kumar.