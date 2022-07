Ils ont afflué en Chine pour Boom Times. Maintenant, ils réfléchissent à deux fois.

Les tensions géopolitiques et une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ont déclenché des tarifs punitifs pour certaines industries. Covid-19 a grondé le flux de marchandises, augmentant les prix de presque tout et retardant les expéditions de plusieurs mois. La réponse pandémique de la Chine aux quarantaines et aux verrouillages a gardé les clients à la maison et hors des magasins.

AH Beard a ouvert son magasin phare avec un partenaire local à Shanghai il y a près de 10 ans. Et comme toute marque haut de gamme, elle a déployé des produits à des prix défiant toute croyance. La Chine est devenue le marché le plus vendu pour son matelas haut de gamme de 75 000 $.

Depuis lors, le coût d’expédition d’un conteneur a été multiplié par six. Le coût des matériaux et des composants des matelas, tels que le latex et les fibres naturelles, a considérablement augmenté. D’autres signes inquiétants sont apparus, notamment une crise immobilière. (Les nouvelles maisons signifient souvent de nouveaux matelas.)

M. Pearson a déclaré qu’il espérait que le congrès du Parti communiste chinois plus tard cette année clarifierait “la trajectoire de la Chine” et donnerait plus de confiance aux consommateurs. “L’économie a encore un potentiel de croissance”, a-t-il déclaré. “Mais il y a toujours un degré de risque.”

Après la crise financière de 2008, lorsque le reste du monde s’est replié, la Chine est apparue comme une exception et les entreprises internationales se sont précipitées.

Les marques de luxe européennes ont érigé des magasins étincelants dans les plus grandes villes de Chine, tandis que les entreprises américaines de produits alimentaires et de biens de consommation se sont bousculées pour l’espace dans les rayons des supermarchés. Les constructeurs automobiles allemands ont ouvert des concessions, et les fabricants de puces sud-coréens et japonais ont courtisé les fabricants d’électronique chinois. Un marché de la construction en plein essor a alimenté la demande de minerai de fer en provenance d’Australie et du Brésil.