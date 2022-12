Ils ont acheté des maisons juste avant le ralentissement de l’immobilier. Maintenant, ils ont du mal à fermer

Un groupe de résidents de l’Ontario qui ont acheté des maisons en pré-construction à Brampton au plus fort de la récente frénésie immobilière disent qu’ils ont maintenant du mal à conclure leurs transactions en raison d’une tempête parfaite de taux d’intérêt en hausse, de prix des maisons en baisse et d’hypothèques fédérales plus strictes des règles.

CBC News s’est entretenu avec huit personnes qui ont acheté des maisons dans la communauté de Paradise Developments Valley Oak à la fin de 2021 ou au début de 2022. Ils ont tous dit qu’ils avaient du mal à obtenir du financement en raison du ralentissement soudain de l’immobilier provoqué principalement par la Banque du Canada. taux dans le but de maîtriser l’inflation, qui a fait monter en flèche les taux hypothécaires et plonger la valeur des maisons.

Les acheteurs, qui sont pour la plupart issus de la communauté punjabi, disent vouloir honorer leurs engagements, mais avec des taux d’intérêt si élevés, beaucoup ne sont plus éligibles aux hypothèques.

Ceux qui se qualifient se voient offrir des centaines de milliers de dollars de moins que les montants pour lesquels ils doivent payer parce que les valeurs d’évaluation ont chuté de façon spectaculaire au cours des 10 derniers mois. Les taux hypothécaires actuels signifieraient des paiements inabordables, disent-ils.

Pendant ce temps, les acheteurs qui prévoyaient de vendre leurs maisons existantes trouvent peu d’acheteurs intéressés alors que les ventes de maisons diminuent à travers le pays.

“Nous n’avons pas dormi”, dit l’acheteur

L’acheteur d’une première maison, Gurcharan Rehal, a accepté en octobre 2021 de payer 1,959 million de dollars, plus 90 000 $ en améliorations, pour une maison individuelle qui abriterait lui-même, sa femme, leurs deux enfants et sa mère.

“Nous pensions que si nous vivions au jour le jour, nous pouvions encore nous le permettre”, a déclaré Rehal, un chauffeur Uber, à CBC News.

Mais avec sa date de clôture approchant le mois prochain, il n’a jusqu’à présent pas été en mesure d’obtenir une hypothèque.

Une évaluation a récemment estimé la valeur de la maison à 1,7 million de dollars, soit plus de 300 000 dollars de moins que ce qu’il a accepté de payer. En plus de cela, il dit que le taux hypothécaire pour lequel il a été pré-approuvé aurait nécessité des paiements mensuels de 5 000 $, mais maintenant on lui cite des montants entre 12 000 $ et 15 000 $ par mois.

Trouver des centaines de milliers de dollars pour couvrir la différence à la clôture – en plus de l’acompte de 260 000 $ qu’il a déjà versés – et effectuer des paiements mensuels exorbitants est quelque chose que sa famille ne peut tout simplement pas se permettre.

“Moi et ma femme, je pense que nous n’avons pas dormi depuis [the] trois derniers mois”, a déclaré Rehal. “Nos enfants, ils peuvent voir le stress sur le visage de ma femme et moi.”

REGARDER | Ce que la hausse des taux hypothécaires signifie pour les propriétaires : Propriétaire confronté à un quadruplement des taux d’intérêt hypothécaires au cours de la nouvelle année La propriétaire de Toronto, Rebecca Cossar, a déclaré qu’une autre hausse de la Banque du Canada cette semaine ferait probablement passer le taux d’intérêt de son prêt hypothécaire de moins de 2 % à l’heure actuelle à plus de 7 % lorsqu’elle devra renouveler en février.

Les acheteurs veulent que les dates de clôture soient prolongées

Les acheteurs de CBC ont dit qu’il y avait environ 100 personnes dans la même situation au développement. Ils ont fourni une liste de contacts indiquant environ 60 ménages.

“Nous ne pouvons pas manger, nous ne pouvons pas nous reposer”, a déclaré Poornima Malisetty, qui a acheté une maison individuelle dans la communauté de Paradise Valley Oak avec une belle suite pour 1,9 million de dollars qui est maintenant évaluée à 1,6 million de dollars.

“Même si on gagne au loto, on ne pourra pas fermer.”

Les acheteurs demandent à Paradise de prolonger leurs dates de clôture ou de réduire leurs prix d’achat et ont manifesté devant le bureau de vente du promoteur.

Dans un communiqué, Paradise Developments a déclaré qu’il travaillait en collaboration avec les acheteurs tout au long de la période d’achat, de construction et de clôture.

“Paradise Developments prend des décisions commerciales, conclut des contrats avec des fournisseurs, embauche des employés et s’engage à contracter de nombreux métiers du bâtiment sur la base d’accords que nous avons signés”, indique le communiqué.

“Chaque fois que les acheteurs soulèvent des problèmes individuels avec nous, nous cherchons à les résoudre conformément à nos politiques et aux termes de notre accord conjoint d’achat et de vente. Sur la base de la finalisation et de l’achèvement de ces accords, la construction avance maintenant sur les maisons de cette communauté. , et nous attendons avec impatience l’achèvement.”

Rehal dit que Paradise a offert à certains acheteurs une prolongation de trois mois à la date de clôture en échange de plus d’argent sur leur dépôt, mais avec l’avenir des taux d’intérêt incertains, il n’est pas sûr de les accepter. Eux et les autres acheteurs communiquent toujours individuellement avec Paradise et espèrent que le constructeur prolongera ses dates de clôture ou réduira les prix.

John Pasalis, analyste du logement et président de Realosophy Realty Inc., affirme que l’achat de maisons en pré-construction est risqué parce que les acheteurs n’achètent pas une maison, ils signent un contrat qui les oblige à en acheter une à l’avenir à un prix pré -prix déterminé. (Farrah Merali/Nouvelles de CBC)

La pré-construction est un pari risqué, selon un courtier immobilier

John Pasalis, président du courtage immobilier résidentiel Realosophy Realty, a déclaré que la situation met en évidence les risques liés à l’achat de pré-construction dans un marché du logement en ébullition.

“Ils n’achètent pas de maison. Ils signent un contrat qui les oblige à acheter une maison à l’avenir à un prix prédéterminé », a déclaré Pasalis.

“Si, entre le moment où vous signez sur cette ligne pointillée et le moment où vous êtes sur le point de prendre les clés, les prix ont baissé, eh bien, vous êtes responsable de cette différence.”

Les acheteurs qui veulent rompre leurs contrats risquent de perdre leurs acomptes. Mais si ces acheteurs s’en vont, les constructeurs pourraient également les poursuivre en justice dans le but de récupérer la différence entre le prix d’achat initial et le prix auquel ils vendent finalement la maison.

C’est quelque chose que Paradise pourrait faire dans ce cas. CBC a consulté un e-mail envoyé à un acheteur de maison dans lequel un avocat de Paradise a menacé de poursuites judiciaires pour récupérer “tous les coûts, pertes et dommages qu’il pourrait subir en raison de l’échec de votre client à conclure cette transaction”.

Le développement domiciliaire Brampton Valley Oak est actuellement en construction. Les acheteurs disent que leurs dates de clôture approchent au premier semestre 2023, mais une tempête parfaite de hausse des taux d’intérêt, de baisse des prix des maisons et de règles hypothécaires fédérales plus strictes signifie qu’ils ont du mal à fermer. (Ryan Patrick Jones/CBC)

Mauvaise maison au mauvais moment

La Banque du Canada a commencé à augmenter progressivement son taux d’intérêt directeur en mars, alors qu’il se situait à 0,25 %. Il est maintenant à 4,25 %.

Les prix des maisons dans la région de Toronto, qui n’avaient cessé d’augmenter depuis 2018, ont cratéré depuis, tout comme les nouvelles ventes.

Le prix de vente moyen d’une maison individuelle à Brampton est passé de 1 608 894 $ à son sommet en février à 1 197 119 $ en novembre, une baisse de plus de 400 000 $, ou 25,5 %, selon les données du Toronto Regional Real Estate Board (TRREB). Le nombre de ventes de maisons individuelles dans la ville est tombé à 142 contre 460 au cours de la même période.

Les taux hypothécaires variables, quant à eux, qui étaient d’environ 1,45 % il y a un an, sont passés à environ 5,45 %, selon Ron Butler, fondateur de Butler Mortgage. Les taux hypothécaires à taux fixe sur cinq ans sont passés de 2,89 % il y a un an à environ 5,49 % aujourd’hui, a déclaré Butler à CBC dans un courriel.

Le problème est aggravé par le test de résistance hypothécaire fédéral, qui exige que les acheteurs soient en mesure de démontrer leur capacité à payer des versements hypothécaires de 5,25 % ou de 2 % au-dessus de leur taux approuvé, selon le plus élevé. La plupart des acheteurs ont subi des tests de résistance à 5,25 % l’an dernier lorsque les taux d’intérêt étaient bas, mais ils sont maintenant testés à plus de 7 %.

“Si vous n’avez pas eu de chance avec votre timing, sans que ce soit de votre faute, vous pouvez certainement être dans une situation tendue”, a déclaré James Laird, co-PDG de Ratehub.ca et président du prêteur hypothécaire CanWise.

Les acheteurs de copropriétés sont confrontés à des problèmes similaires et les promoteurs ressentent également les effets d’un marché difficile.

Kevin Lee, PDG de l’Association canadienne des constructeurs d’habitations, a déclaré que l’inflation a augmenté les coûts de construction et de main-d’œuvre, tandis que la hausse des taux d’intérêt a augmenté le coût de financement des projets. Lee a déclaré que les développeurs ont très peu de flexibilité lorsqu’il s’agit de récupérer leurs coûts.

“Quand vient le temps de conclure des achats, ce n’est pas comme s’il y avait toute une marge de manœuvre du côté des constructeurs-développeurs”, a déclaré Lee. “Sinon, ils sont dans une situation où ils subiraient de grosses pertes.”

Laird et Lee disent que le marché pourrait se stabiliser l’année prochaine après que la Banque du Canada a laissé entendre la semaine dernière qu’il pourrait en finir avec les hausses de taux.

Ce serait le meilleur scénario pour les acheteurs de Paradise, mais il pourrait s’agir de trop peu, trop tard.

“Émotionnellement et financièrement, cela va perturber toute ma vie”, a déclaré Rehal, qui ne sait plus s’il pourra un jour acheter une maison au Canada.