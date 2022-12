« Ils nous ont tabassés et nous ont déshabillés » : les demandeurs d’asile « maltraités en cage » par les forces bulgares | Nouvelles du monde

Ils l’appellent la “cage” ou la “prison”. Niché dans la petite ville bulgare de Sredets se trouve une dépendance en ruine au bord d’un complexe où sont stationnées les forces frontalières.

Le sol est souvent recouvert de litière, il n’y a pas de vrais lits et d’un côté se trouvent des barres de métal.

La chambre sordide n’est pas une prison ordinaire. Les gens qui disent avoir été détenus à l’intérieur nient qu’ils sont des criminels.

Au lieu de cela, ce sont des demandeurs d’asile qui affirment avoir été détenus dans une prison de fortune par les forces frontalières bulgares avant d’être renvoyés de force en Turquie.

Image:

15 octobre



“Quand ils nous ont attrapés, ils nous ont tabassés… ils nous ont déshabillés… nous ont rasé les sourcils avec un rasoir Gillette”, a déclaré Nackman, un réfugié de 34 ans qui affirme avoir été détenu pendant plusieurs heures. Dans la cage.

“Ensuite, il y avait cette pièce en bois qui ne pouvait contenir que 20 personnes, mais ils y ont forcé 60 personnes ; même un animal ne pouvait pas survivre dans cette pièce en bois. Elle a la pire odeur qui soit, donc si vous devez utiliser les toilettes, vous irez simplement sur le côté. Ils ne vous regarderont pas avec des yeux humains.

Dans le cadre d’une enquête conjointe menée par Sky News, Lighthouse Reports, Der Spiegel, Le Monde, Monitor, Domani, SRF et RFE/RL Bulgarie, nous avons filmé la dépendance à cinq reprises en octobre et novembre 2022.

A chaque fois il y avait du monde à l’intérieur. À une occasion, un agent des forces frontalières bulgares est enregistré en train d’ouvrir la porte et de faire sortir les gens.

Image:

24 octobre



Nous avons montré la vidéo de la dépendance aux réfugiés près de la frontière turco-bulgare. Kenan, 31 ans, l’a immédiatement reconnu.

“Nous avons dormi dans cette prison pendant trois jours. Ils nous ont insultés. Quand nous leur avons demandé du pain, ils nous ont repoussés, nous ont maudits et je ne savais pas ce qu’ils disaient. Ils nous ont frappés”, se souvient-il.

Image:

23 novembre



“Ils ont lâché les chiens”

Un autre homme a déclaré qu’il y avait été détenu avant d’être repoussé de l’autre côté de la frontière avec la Turquie.

“Après m’avoir jeté dans le conteneur, ils ont lâché les chiens. C’était moi et un jeune enfant. Il avait 12 ans. Il a été mordu par les chiens et moi aussi”, a-t-il déclaré.

Les allégations d’abus à la frontière par les autorités bulgares sont fréquentes. Un réfugié syrien nommé Shaddi a déclaré à une occasion qu’il avait été surpris par les autorités alors qu’il tentait de traverser la Bulgarie pour se rendre en Serbie.

“Ils ont enlevé nos vêtements et ils nous ont mis dans de l’eau très froide, peut-être 10 minutes. Et ils ont jeté des bâtons… et ils nous ont tiré dessus avec un revolver en plastique. C’est de la balle en plastique”, a-t-il dit. “C’est inhumain je pense… parce que nous sommes humains. Nous ne sommes pas des animaux. Nous ne sommes pas des terroristes.”

Image:

25 novembre



Dans le cadre de l’enquête, des signalements de refoulements illégaux et d’abus ont été enregistrés à plusieurs frontières de l’UE. En Hongrie, des réfugiés ont déclaré avoir été détenus pendant des heures attachés à l’extérieur ou dans des conteneurs.

S’exprimant sous couvert d’anonymat, un homme a déclaré avoir été roué de coups par la police hongroise et détenu pendant deux jours. Des rapports similaires ont été rapportés pour aider les travailleurs de Médecin sans frontières.

“Ce que nous avons commencé à entendre de plus en plus, c’est que des personnes ont été gardées à l’intérieur de ces conteneurs jusqu’à 12 heures juste avant d’être renvoyées de force en Serbie. Souvent, elles ont gardé jusqu’à 60 personnes dans un tel espace confiné, en position debout ou dans des positions physiques stressantes, », a déclaré Alessandro Mangione de l’ONG médicale.

Image:

Les allégations d’abus à la frontière par les autorités bulgares sont courantes



La Hongrie “rejette totalement les allégations”

Il a déclaré que les travailleurs humanitaires soignent régulièrement les réfugiés pour les coups et blessures causés par les fonctionnaires.

En réponse aux allégations, les autorités hongroises ont publié une déclaration indiquant que ses fonctionnaires s’acquittent de leurs fonctions de manière légale, professionnelle, humaine et proportionnée.

“Le gouvernement hongrois rejette catégoriquement les allégations qui cherchent une fois de plus à discréditer le personnel en service à la frontière. Les policiers et soldats hongrois protègent les frontières Schengen de l’UE légalement et conformément aux réglementations européennes et hongroises”, a-t-il ajouté.

Le gouvernement bulgare a nié tout acte répréhensible de la part des agents des frontières et a déclaré qu’il respectait les lois internationales et nationales. Il a déclaré que les responsables faisaient face à des attaques croissantes de la part de personnes tentant de pénétrer illégalement en Bulgarie.

La Commission européenne a déclaré qu’elle prenait au sérieux toutes les allégations d’actes répréhensibles aux frontières extérieures européennes, que la violence et les pertes de vie étaient inacceptables et qu’elle attendait des autorités nationales qu’elles enquêtent sur toute allégation et qu’elles y donnent suite rapidement et efficacement.

Mais les révélations sont préoccupantes ; des personnes en quête de protection signalent des abus et des détentions dans des prisons clandestines – des sites noirs présumés en Europe.