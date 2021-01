Le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, a ordonné à plus de 600 soldats de la Garde nationale de rentrer de Washington, DC à la suite d’informations controversées faisant état de soldats forcés de quitter le Capitole et de se garer dans des garages de stationnement.

DeSantis a remis en question la raison pour laquelle les troupes se trouvaient à Washington, l’appelant «Mission à moitié armée à ce stade» lors d’une apparition vendredi sur «Fox & Friends».

«Ce sont des soldats» dit le gouverneur. «Ce ne sont pas les serviteurs de Nancy Pelosi.

Plus de 20000 soldats ont été amenés à Washington à la suite de l’émeute du Capitole américain le 6 janvier, et beaucoup sont restés en place pour la récente inauguration de Joe Biden.

Aussi sur rt.com Les États-Unis choqués après que des gardes nationaux aient été expulsés du bâtiment du Capitole et forcés de se loger sur un parking après l’inauguration

De nombreuses personnes ont exprimé leur indignation cette semaine après qu’il ait été rapporté que des centaines de soldats se sont fait dire de quitter le Capitole américain, où ils étaient logés pendant des semaines, et de trouver un logement ailleurs, certains devant recourir aux parkings à proximité.

Quelques heures après que l’histoire a éclaté et que de nombreux politiciens ont exprimé leur désapprobation du traitement, la police du Capitole des États-Unis s’est excusée et a permis aux gardes de rentrer dans le bâtiment.

Ce fut un honneur de voir Henry Sayler recevoir sa première dose du vaccin aujourd’hui. La Floride s’approche rapidement d’un jalon monumental de 1 million de personnes âgées vaccinées. #SeniorsFirst pic.twitter.com/JoL6N1ybOH – Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) 22 janvier 2021

DeSantis a toujours ordonné aux troupes de rentrer chez elles, exprimant son indignation face à bien plus que le traitement du logement.

Hier soir, j’ai ordonné à notre adjudant général de ramener à la maison des soldats de la Garde nationale de Floride de la région de la capitale nationale. – Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) 22 janvier 2021

Le gouverneur a contesté les informations selon lesquelles le FBI examinait les soldats pour leurs convictions politiques extrémistes avant l’investiture de Biden. Cela a conduit 12 soldats à être démis de leurs fonctions en raison de déclarations faites dans des publications sur les réseaux sociaux ou par SMS.

« (En) Floride, nous ne les avons pas laissés entrer dans leurs convictions politiques, » il a dit. «Je pensais que c’était totalement inapproprié. J’ai trouvé que c’était très irrespectueux pour les gens qui sont clairement des patriotes.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a également ordonné aux troupes de la Garde nationale de rentrer chez eux, ciblant de la même manière leur traitement, y compris les contrôles de sécurité, l’appelant « offensive. »

J’ai chargé le général Norris d’ordonner le retour de la garde nationale du Texas dans notre état. @TexasGuard – Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 22 janvier 2021

Selon un nouveau rapport de Politico, les gardes qui entrent et sortent de DC ont suscité des inquiétudes quant à la propagation de Covid, certaines troupes étant contraintes de quitter les quarantaines tôt pour se présenter au travail et d’autres devant recourir à leurs propres tests. Les dirigeants militaires n’ont pas révélé si aucun d’entre eux avait été testé positif lors du voyage, mais les rapports indiquent que les conditions auxquelles les troupes ont dû faire face les ont empêchées de respecter la distance sociale et d’autres précautions de sécurité en cas de pandémie.

«Nous n’avons pas subi de tests Covid à notre arrivée», a déclaré un garde anonyme. «Juste après les vacances, ils nous ont rassemblés comme des sardines dans des bus et des chambres pour cela.»

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!