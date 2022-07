Ils ne sont pas à la hauteur des AirPods Pro

Sofia Pitt portant les Pixel Buds Pro de Google Sophie Pitt | CNBC

Ce qui est bon

Les Pixel Buds Pro sont les premiers écouteurs de Google dotés de la technologie antibruit, tout comme les AirPods Pro d’Apple. La qualité audio est de premier ordre et presque à égalité avec Les AirPods Pro d’Apple. Lorsque j’alternais entre mes AirPods Pro et Pixel Buds Pro tout en écoutant la première minute de “Ocean Eyes” de Billie Eilish, les basses semblaient un peu trop fortes sur les Buds de Google, avec le moindre soupçon de retour. Les Pixel Buds Pro disposent d’une fonction de commutation audio, qui facilite le passage d’un appareil à l’autre comme mon téléphone, mon ordinateur et ma tablette. Mis à part la configuration initiale, je n’ai pas eu à jumeler les écouteurs à chaque appareil plus d’une fois, ce qui était pratique. La suppression du bruit est presque aussi bonne que sur les AirPods Pro. Cela a aidé à bloquer le bruit afin que je ne puisse pas entendre mon éditeur lorsqu’il me posait une question pendant que j’écoutais de la musique. Je ne l’ai pas testé sur un avion, mais cette fonction de blocage du bruit est généralement efficace pour aider à éliminer le bourdonnement des moteurs pendant que vous volez. C’est pourquoi ce type de casque est populaire auprès des voyageurs fréquents. Google a déclaré avoir créé des capteurs qui mesurent en permanence la pression dans votre conduit auditif afin que les écouteurs soient plus confortables et que les utilisateurs n’aient pas l’impression que leurs oreilles sont bouchées. Je dois dire que c’était vrai pour moi. L’étui de transport utilise la charge USB-C – la même que celle utilisée par la plupart des téléphones Android modernes – ce qui signifie que vous n’avez besoin de transporter qu’un seul cordon avec vous. Le boîtier prend également en charge le chargement sans fil, tout comme le boîtier AirPods Pro. Cela signifie que vous pouvez simplement le déposer sur une rondelle sans fil pour le recharger. J’ai pu porter les Pixel Buds Pro pendant des heures sans ressentir la moindre douleur à l’oreille, ce qui arrive parfois lorsque je porte mes AirPods Pro. Une promesse d’un tel confort serait la bienvenue lors de longs trajets en avion. Ils offrent une autonomie de batterie plus longue que les AirPods Pro avec sept heures d’écoute sur une seule charge lorsque la technologie antibruit est activée. Lorsque cette technologie n’est pas activée, ils durent jusqu’à 11 heures. Les AirPods Pro d’Apple durent quatre heures et demie sur une seule charge. C’est un gros problème pour beaucoup de gens et, en tant qu’utilisateur d’AirPods, j’ai remarqué la différence.

Les Pixel Buds Pro vous permettent de converser facilement avec quelqu’un parlant une autre langue, grâce à un lien avec Google Translate. J’ai testé le mode conversation en temps réel avec ma belle-mère brésilienne dont la première langue est le portugais. Pour commencer, j’ai ouvert l’application Google Traduction sur mon Pixel 6a et j’ai appuyé sur “Conversation”. Après quelques minutes, nous avons pu poursuivre une conversation avec une traduction quasi parfaite. J’ai demandé : “Est-ce que votre famille au Brésil utiliserait cette fonctionnalité de traduction ?” A quoi ma belle-mère a répondu en portugais : “Oui. Est-ce abordable ? Combien ça coûte ?” Le téléphone a traduit la conversation pour moi et j’ai entendu sa réponse en anglais via les Pixel Buds Pro. Je n’utiliserais probablement pas la fonctionnalité pour demander à quelqu’un des directions, à moins que j’étais vraiment désespéré car c’était un peu gênant et cela prenait du temps. Mais ce serait utile si je faisais des achats à l’étranger et que j’avais besoin de poser une question sur ce que j’achetais. Les Pixel Buds Pro sont disponibles en quatre couleurs : noir, corail, gris et vert clair. J’aime que les embouts auriculaires soient noirs au lieu de blancs. (Je sais que je ne suis pas la seule personne qui peut être dégoûtée après avoir regardé l’accumulation de cérumen sur les oreillettes blanches.)

Qu’est-ce qui ne va pas

Les Pixel Buds Pro sont hypersensibles au toucher. La surface extérieure des bourgeons réagit si vous la touchez pour mettre en pause une chanson, par exemple. C’est pratique si vous voulez simplement sauter une piste musicale pendant que vous marchez. Mais j’écoutais un podcast en posant ma tête sur un oreiller et le moindre mouvement de ma tête provoquait l’arrêt du podcast. Je m’endors souvent avec mes AirPods Pro dans les oreilles et ils n’ont jamais fonctionné comme ça. J’ai demandé à Google si une mise à jour logicielle pourrait résoudre ce problème, mais un porte-parole n’était pas immédiatement disponible pour commenter. Il n’est pas non plus aussi facile de retrouver un ensemble perdu de Pixel Buds Pro qu’avec les AirPods rivaux. Les écouteurs de Google doivent être connectés à un téléphone Android. Mais, avec les AirPods, l’application Find My vous montrera le dernier emplacement connu, même s’ils ne sont plus connectés à votre iPhone. Et les microphones n’étaient pas si bons non plus. Mon mari a dit que cela sonnait “comme si vous étiez sur haut-parleur” lorsque je lui ai passé un appel test. Il a dit qu’il pouvait assez bien m’entendre mais que j’avais l’air un peu distant. Nous avons également essayé FaceTiming et le chat vidéo sur WhatsApp. J’ajustais fréquemment les Pixel Buds Pro dans mes oreilles car l’ajustement n’était pas aussi naturel que mes AirPods Pro. Quand je m’agitais, il pouvait entendre des commentaires désagréables. Trois embouts en caoutchouc différents sont fournis avec les Pixel Buds Pro, ce qui signifie qu’il devrait y avoir suffisamment de tailles pour s’adapter à la plupart des gens. Mais aucun d’entre eux ne me correspond aussi bien.

Faut-il les acheter ?