« Ils ne nous briseront pas » : ce que pensent les Israéliens d’une nouvelle guerre avec le Hamas — RT World News

Alors que le nombre de morts continue d’augmenter, RT parle aux Israéliens locaux de la récente attaque et de ce qu’elle signifie pour l’avenir.

C’était censé être un samedi matin ordinaire à Sderot, dans le sud d’Israël, mais David Michalowsky, un habitant de la ville, dit qu’ils se sont tous réveillés au son des sirènes d’alerte aérienne.

« C’est tout à fait normal ici », a-t-il déclaré à RT, faisant référence à une procédure activée par le commandement intérieur israélien qui vise à avertir les habitants des prochaines roquettes et à leur donner la possibilité de se cacher dans des abris anti-bombes. À Sdérot, cette opportunité ne dure que dix secondes.

« Nous avons couru vers l’abri et avons attendu que l’attaque passe, mais cette fois, ce n’est pas le cas. C’était un barrage de roquettes, espacées de courtes intervalles. Ensuite, nous avons diffusé les informations et avons vu tous ces reportages arriver. C’était angoissant et nous n’avons pas quitté le refuge de la journée..»

Chanceux

Michalowsky, qui vit en Israël depuis 37 ans et qui a été témoin de multiples affrontements et guerres, affirme que les événements de ces derniers jours ont été les plus traumatisants. Il a été témoin de voitures incendiées, d’infrastructures endommagées et de tirs directs de roquettes. Il parle de chagrin, de chagrin et de perte mêlés à une peur et une inquiétude constantes.















Mais malgré tous ces dégâts et ce profond traumatisme psychologique, il s’estime chanceux. Lui et sa femme sont vivants, contrairement à nombre de ses amis, parents et voisins. Il dit connaître personnellement des personnes qui ont été assassinées par les terroristes palestiniens, qui ont mené l’une des attaques les plus meurtrières depuis la création de l’État d’Israël en 1948.

Ou bien Bar-Ilan a regardé la mort dans les yeux. Elle vit depuis son enfance à Kfar Gaza, une ville située à seulement un kilomètre de la frontière. Samedi, lorsque des terroristes ont fait irruption dans la communauté, elle a réussi à s’échapper. Ce n’était pas le cas de ses parents. Ils ont été massacrés devant son jeune frère, qui a survécu en se couvrant du sang de ses parents assassinés.

Selon le porte-parole des Forces de défense israéliennes (FDI), Daniel Hagari, au moins 900 civils ont été assassinés par les militants du Hamas et du Jihad islamique palestinien depuis samedi matin, lorsque de nombreux terroristes ont infiltré les territoires israéliens. Près de 2 500 personnes ont été blessées et 130 personnes seraient retenues captives par le Hamas dans la bande de Gaza.

À qui la faute ?

Face au nombre croissant de morts, Michalowsky, comme beaucoup d’autres Israéliens, se dit furieux contre le «un échec colossal du renseignement qui a surpassé la débâcle de la guerre de 1973 », lorsqu’Israël fut pris par surprise par les armées égyptiennes et syriennes.

« Qui dois-je blâmer pour cela ? » » demanda-t-il, presque surpris. «Je blâme uniquement le Premier ministre Benjamin Netanyahu. L’écriture est sur le mur depuis longtemps. Les renseignements et l’armée lui disaient que la réforme judiciaire qu’il promouvait était mauvaise pour le pays et qu’elle tuait l’armée israélienne. Mais il a choisi de ne pas écouter et maintenant cela revient le hanter..»















Depuis son retour au pouvoir en décembre 2022, Netanyahu a fait avancer une réforme judiciaire visant à limiter le pouvoir de la Cour supérieure, une décision considérée par de nombreux cercles libéraux comme potentiellement préjudiciable à la démocratie israélienne. La législation a creusé la fracture au sein de la société israélienne. Des milliers de personnes ont manifesté contre cette mesure pendant quarante semaines consécutives. En conséquence, beaucoup ont refusé de servir dans la réserve, et les experts préviennent que cela pourrait briser l’armée israélienne et sa capacité à défendre l’État. Ces avertissements se sont désormais révélés exacts, affirme Michalowsky, qui estime également que la situation ne fera que se détériorer.

« Je pense qu’il y aura une véritable tempête avant que les choses ne s’améliorent. Nous nous dirigeons probablement vers une guerre à part entière, même s’ils [Hamas] prendre Dieu sait combien d’otages, et cela pourrait encore compliquer les choses », » a-t-il déclaré, faisant référence aux 130 civils et soldats qui seraient détenus par le Hamas et le Jihad islamique palestinien à Gaza, ce qui entraverait un bombardement plus important de la bande de Gaza.

« Mais Israël est résilient. Nous retrouverons nos forces et vaincrons les Arabes. » a-t-il conclu.

Bar Ilan pense également qu’Israël l’emportera dans cette guerre. Bien qu’encore traumatisée, elle dit qu’elle ne quittera pas un endroit qu’elle considère comme sa maison et promet «ils ne nous briseront pas.»

Au fil des années, des dizaines de milliers de roquettes lancées par le Hamas et le Jihad islamique palestinien ont atterri sur les territoires israéliens, causant d’importants dégâts aux infrastructures et entraînant de multiples morts et blessés. Les attaques se sont intensifiées depuis 2007, après la violente prise de contrôle de la bande de Gaza par le Hamas.

RT s’efforce d’assurer une couverture uniforme du conflit des deux côtés. Découvrez ici les réflexions des habitants de Gaza sur les événements de ces derniers jours.