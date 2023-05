« Ils ne m’ont pas trouvé »: Mourinho ferme les liens avec le PSG dans le style typique de Jose

Jose Mourinho a mis fin aux rumeurs le liant au poste de manager du Paris Saint-Germain de manière typique, réfutant classiquement les affirmations selon lesquelles il quittera son poste à la Roma à la fin de la saison.

Des informations suggèrent que le PSG a approché Mourinho ces dernières semaines pour remplacer Christophe Galtier, qui a été déçu dans la capitale française lors de sa seule saison à la tête. Selon CMR Sport (s’ouvre dans un nouvel onglet)le directeur du PSG, Luis Campos, a contacté Mourinho pour un déménagement, les deux parties étant en négociations avancées.

Mourinho a cependant repoussé ces informations tout en s’adressant aux médias avant le choc de la demi-finale de la Ligue Europa de la Roma avec le Bayer Leverkusen jeudi soir.

« S’ils ont appelé, ils ne m’ont pas trouvé », a déclaré Mourinho Sky Sports Italie. « Je ne leur ai jamais parlé. »

Alors que Galtier gère toujours au Parc des Princes, les 16 dernières sorties de la Ligue des champions et de la Coupe de France signifient qu’il est certainement sous pression.

Mourinho, cependant, semble heureux dans la capitale italienne en charge de la Roma. La saison dernière, il a guidé les Giallorossi vers la gloire en Europa Conference League, et le patron portugais vise de nouveaux succès sur le continent cette saison.

Pour ce faire, il devra passer par Leverkusen, une équipe dirigée par son ancien joueur du Real Madrid, Xabi Alonso. Gagner la Ligue Europa présente également l’option la plus réaliste pour la Roma de se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Actuellement, la Roma est 7e de Serie A et à cinq points de l’Inter Milan, quatrième. Avec seulement quatre matchs à jouer, il en faudra beaucoup à la Roma pour gagner du terrain tout en espérant que l’AC Milan et l’Atalanta en cinquième et sixième baissent également des points.

Le contrat de l’homme de 60 ans avec la Roma expire en 2024. Un retour à Chelsea et au Real Madrid a été annoncé pour Mourinho, avec la sellette de Stamford Bridge actuellement inoccupée par un patron permanent et l’avenir de Carlo Ancelotti en Espagne en suspens. .